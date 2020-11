HIFK:lle on jo löydetty uudet pelipäivät tammikuulle.

Uudet pääkaupunkiseudun koronarajoitukset vaikuttavat yllättävän vähän pääkaupunkiseudun jääkiekon ja koripallon liigajoukkueisiin. Jääkiekossa HIFK:lla ja Jokereilla olisi molemmilla vain kaksi kotiottelua ja koripallossa Seagullsilla vain yksi cupin kotiottelu ensi maanantaista alkavalla kolmen viikon jaksolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina, että ensi maanantaista alkaen yli 20 hengen yleisötilaisuudet on kielletty Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kolmeksi viikoksi eli 13. joulukuuta asti.

HIFK:lle osuisi tuona aikana vain kaksi liigaottelua, 25. ja 27. marraskuuta, sillä joukkueella on lähiviikkoina useamman ottelun vieraspeliputki.

”Peli on siirretty uusiin ottelupäiviin. Liigalla on tässä hyvä prosessi ja ennakoidaan päätöksiä”, kertoo HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen.

Molemmat ottelut pelataan tammikuussa: 5. tammikuuta SaiPaa vastaan ja 20. tammikuuta Kärpät-ottelu. Uudet määräykset eivät vielä koske tänään perjantaina pelattavaa Tappara-ottelua.

Valtanen toteaa, että HIFK luottaa terveysalan ammattilaisten ja viranomaisten tekemiin päätöksiin.

”Tämä oli varmasti yhteiskunnan kannalta välttämätöntä tässä tilanteessa. Se on kaikkien yhteinen etu, että saadaan ote pandemiasta.”

Valtanen kiittelee liigayleisöä, joka on pelatuissa otteluissa toiminut hyvin ohjeiden mukaan.

”Usealta eri taholta on tullut viestiä, miten hyvin ottelutapahtumat on järjestetty ja kuinka turvallinen olo siellä on verrattuna moneen muuhun arkisempaan paikkaan, missä ihmiset kohtaavat”, Valtanen toteaa.

Jokereilla on myös kaksi KHL-liigan ottelua seuraavien kolmen viikon aikana: 24. marraskuuta ja 2. joulukuuta. Jokereiden pääomistaja Jari Kurri kertoi tekstiviestitse, että ottelut pelataan ilman yleisöä. Lauantaina 21. marraskuuta Jokerit kohtaa Sotšin yleisön edessä.

Jokerit tiedottaa, että kaikille 24. marraskuun kotiotteluun liput hankkineille hyvitetään pääsylipun hinta lukuun ottamatta Ticketmasterin toimituskuluja. Myös Jokerikorttilaiset saavat hyvityksen kotiottelun menetyksestä. Jokerikorttien hyvitys tehdään runkosarjan päätyttyä.

Korisliigan Helsinki Seagullsilla käy sikäli tuuri, että maaottelutauon takia joukkueelle ei osu yhtään Korisliigan peliä. Siirrettäväksi tulee ainoastaan 12. joulukuuta pelattavaksi aiottu Suomen cupin ottelu.

”Onneksi puhutaan vain yhdestä pelistä, se on helppo lykätä johonkin väliin”, Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho sanoo.