Lisäksi kahdella Arsenalin pelaajalla todettiin koronavirustartunta.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Arsenalin muutamilla pelaajilla oli värikäs maaottelutauko.

Kesällä Chelseasta Arsenaliin siirtynyt Willian nähtiin luvattomalla matkalla Dubaissa. Instagramissa julkaistiin kuva, jossa brasilialainen on yhdessä julkkisravintoloitsija Nusret Gökçen kanssa. Gökçe tunnetaan paremmin nimellä Salt Bae.

Britannian koronavirusrajoitusten mukaan kansainvälinen matkustaminen on sallittua rajoitetusti vain työ- tai opiskelusyistä. Arabiemiraatit ei kuitenkaan ole Britannian karanteenilistalla, joten 32-vuotias Willian pystyi palaamaan harjoituksiin.

”Mitä odottamatonta tapahtuukin, pyrimme selvittämään ne sisäisesti. Tämä asia on käsitelty ja selvitetty. Kävimme keskustelun ja kerroin, mitä odotan [pelaajilta]”, Arsenalin manageri Mikel Arteta kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Arteta ei arvioinut, pelaako Willian sunnuntaina Leeds-ottelussa.

Artetalla on muitakin huolia: Mohamed Elneny ja Sead Kolasinac saivat positiivisen tuloksen koronavirustestissä maaotteluiden yhteydessä. Lisäksi David Luizin ja Dani Ceballosin kerrotaan ottaneen yhteen harjoituksissa sillä seurauksella, että Luiz löi Ceballosta kasvoihin.

Arsenalin suurimmalla tähtipelaajalla ja joukkueen kapteenilla Pierre-Emerick Aubameyangilla oli myös erikoinen maajoukkuetapaus: hän vietti yön lentokentän lattialla muiden Gabonin pelaajien kanssa. Heidän pääsyään Gambiaan viivyteltiin.

”Se oli kokemus”, Arteta totesi Aubameyangista.

”Sanoin hänelle, että et varmasti ollut nukkunut lattialla vuosiin: ota se kokemuksena ja kun olet sängyssäsi illalla, ajattele, kuinka hyvä se on ja kuinka mukava se on ja kuinka onnekas olet.”