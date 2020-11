Perjantaina 20. marraskuuta sivulla A 38 HS-analyysissa kerrottiin, että Suomen olympiakomitean toiminnoissa on liikaa päällekkäisyyttä esimerkiksi urheiluakatemioiden kanssa. Näin ei ole. Päällekkäisyyttä on liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Lisäksi analyysissa kerrottiin, että olympiakomitean työtyytyväisyystulokset toimitusjohtaja Mikko Salosen johtamistapaa kohtaan olisivat olleet kerrasta toiseen heikkoja. Kyselyjen mukaan työntekijöiden työtyytyväisyys on kuitenkin parantunut viime vuosina, mutta HS:n nyt useista lähteistä saamien tietojen mukaan olympiakomitean henkilöstössä on edelleen tyytymättömyyttä Salosen johtamistapaan. Jutussa kerrottiin myös, että fuusion seurauksena olympiakomitean organisaatio olisi paisunut, mutta näin ei ole käynyt.