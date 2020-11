Alppihiihto

Shiffrin palaa kymmenen kuukauden kilpailutauolta Levillä, jossa hän on voittanut neljä kertaa.

Alppihiihdon maailmancup jatkuu Kittilän Levillä tänä viikonloppuna kahdella naisten pujottelulla.

Tällä kertaa varsinkin ensimmäiseen kilpailuun lauantaina kohdistuu poikkeuksellista kansainvälistä mielenkiintoa, sillä lajin suurin tähti, amerikkalainen Mikaela Shiffrin palaa Levillä uransa pisimmältä kilpailutauolta.

Shiffrin on vasta 25-vuotias mutta on saavuttanut alppihiihdossa käytännössä kaiken mahdollisen. Hänellä on muun muassa kaksi olympiavoittoa ja viisi maailmanmestaruutta.

Takanaan Shiffrinillä on noin kymmenen kuukauden eli 300 päivän kilpailutauko. Viimeksi hän kilpaili 26. tammikuuta tänä vuonna ja otti Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n tilastojen mukaan uransa 66. voiton maailmancupissa. Lajina oli tuolloin supersuurpujottelu.

Sen jälkeen Shiffrin keskeytti kautensa, koska hänen isänsä kuoli kotona Coloradossa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena.

Viiden viikon tauon jälkeen Shiffrinin oli tarkoitus kilpailla vielä maaliskuussa maailmancupin finaaleissa, mutta se peruttiin koronapandemian takia.

Tämän kauden maailmancup alkoi lokakuussa perinteiseen tapaan suurpujottelulla Itävallan Söldenissä, mutta sieltä Shiffrin joutui jäämään sivuun selkävaivojen takia.

Viime aikoina Shiffrin on selän takia harjoitellut vain pujottelua, jossa hän on saavuttanut suurimman osan arvokisamitaleistaan ja maailmancupin osakilpailuvoitoistaan.

”Toivottavasti tämä on positiivinen kokemus. En tarkoita, että toivottavasti voitan, mutta toivottavasti on positiivinen kokemus olla taas kilpalaskija, ja toivottavasti se ajaa eteenpäin”, Shiffrin sanoi torstaina Levillä kansainvälisessä etähaastattelussa uutistoimisto AP:n mukaan.

Shiffrinin mielestä kilpailutauko ei ole tuntunut kovin pitkältä.

”Kevät, kesä ja syksy, koko ajanjakso edellisen kilpailuni jälkeen on ollut elämäni stressaavinta aikaa. Tuntuu kuin kilpaileminen olisi lähtö lomalle. Olen niin kiitollinen, että olen täällä.”

Kun pandemia rajoitti harjoittelua, miljoonia urallaan tienannut Shiffrin opiskeli rahoitukseen, verotukseen ja kirjanpitoon liittyviä asioita, jotta perheen liiketoimet hoituisivat jatkossakin. Niistä asioista oli vastannut hänen isänsä.

Korona-aikana Shiffrin ehti myös harjoitella laulamista, kuten oheinen video paljastaa.

Shiffrin sanoi Levillä olevansa ”vihainen” siitä, että hänen isänsä kuoli.

”Ja olen vihainen siitä, että tunnen oloni yksinäiseksi useimpina päivinä. Toisaalta olen uskomattoman kiitollinen siitä, että äitini on mukanani niin usein. Jos opin jotain näistä 300 päivästä, niin sen, että pitää vain ottaa vastaan se, mitä elämä antaa. Se ei ehkä maistu hyvältä, mutta se pitää kuitenkin niellä.”

Maailmancupin kokonaiskilpailun kolme kertaa voittanut Shiffrin on kilpaillut Levillä seitsemän kertaa ja ottanut neljä voittoa. Ensimmäinen startti Levillä vain 17-vuotiaana vuonna 2012 toi kolmannen sijan. Tuolloin toiseksi sijoittui Tanja Poutiainen.

”Tanja on ollut pitkään yksi esikuvistani”, Shiffrin sanoi vuotta myöhemmin saavutettuaan Levillä ensimmäisen voitoistaan.

Tällä kertaa Shiffrin ei osaa oikein määritellä, mitä odottaa itseltään.

”Yritän pitää odotukset todella matalalla, mutta minun standardini laskemiseen on korkea. Haluan laskea hyvin, ja se tarkoittaa laskemista nopeasti.”

Suomea Levillä edustaa nuorinelikko, johon kuuluvat Kia-Emilia Hakala, Riikka Honkanen, Rosa Pohjolainen ja Julia Toiviainen.

Lähde: AP Yle näyttää Levin kilpailut suorina lähetyksinä.