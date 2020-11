Taitoluistelu

Suomen ykkösluistelija Emmi Peltonen treenaa kolme kertaa päivässä, mutta vakuuttaa, että aikaa riittää muuhunkin. ”Pitää muistaa nauttia elämästä, ystävistä ja perheestä, ettei pala loppuun”, hän sanoo.

Emmi Peltonen ei päässyt viime keväänä näyttämään osaamistaan taitoluistelun MM-kisoissa. Se oli harmi, sillä Suomen ykkösluistelija oli vahvassa vireessä ja näyttämisen halu oli kova.

Talven EM-kisoissa Peltonen sijoittui viidenneksi, mikä kuuluu koronavirusepidemian sävyttämän urheiluvuoden parhaisiin suomalaissaavutuksiin. Viveca Lindfors säväytti EM-pronssillaan vuonna 2019, mutta hän joutui lopettamaan uransa selkävaivojen vuoksi.

”MM-kisojen peruuntuminen oli pieni takaisku. Olin valmistautunut kisoihin hyvin. Vaikkei saisi hirveästi miettiä taaksepäin, olin kerrankin kunnolla kunnossa. No, turha jossitella enää”, Peltonen sanoo aloittaessaan päivän toisia treenejä Myyrmäen jäähallissa Vantaalla.

Vaikka kevään MM-kisat peruuntuivat, Peltonen toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja luisteli erikoiskoreografian Nuorgamin tunturien suojassa sijaitsevan erämaajärven järven jäällä.

”Olen aina unelmoinut mahdollisuudesta luistella tällaisessa paikassa – järven jäällä – pelkän talvisen luonnon ympäröimänä”, Peltonen sanoi silloin.

Emmi Peltonen harjoittelee useita kertoja päivässä.­

Peltonen aikoo olla kunnossa myös tällä kaudella, vaikka mahdollista on, että talven ainoat tärkeät kilpailut ovat SM-kilpailut joulun alla Joensuussa. EM-kisojen pitäisi olla tammikuun lopulla Zagrebissa ja MM-kisojen maaliskuussa Tukholmassa. Molempien tapahtumien kohtalo on koronatilanteen takia epävarma.

Jos EM-kisat järjestetään, Suomi saa naisten yksilökisaan kaksi edustajaa. Vantaalainen Linnea Ceder oli viime vuonna arvokilpailudebyytissään kahdestoista.

Myös useat joulukuulle merkityt kansainväliset kisat on joko peruttu tai siirretty.

Marraskuun lopulla Peltonen olisi voinut kilpailla Budapestissä Santa Claus Openissa, mutta sinne lähtö ei helsinkiläistä houkutellut.

”Jouduin perumaan kisan. Budapestissä on ulkonaliikkumiskielto ja olisi pitänyt olla lupalaput, että pääsee kulkemaan. Ruokakin olisi pitänyt tilata etukäteen. Siellä olisi ollut liikaa seikkailua, ja haluan tehdä kaikki asiat normaalilla kisarutiinilla”, 20-vuotias Peltonen sanoo.

Emmi Peltonen valmistautuu päivän toisiin harjoituksiin Myyrmäen jäähallissa Vantaalla. ”Kova palo ja motivaatio vievät eteenpäin.”­

Viime viikolla Peltonen jätti väliin myös Suomen Taitoluisteluliiton toiset valintakisat, joissa voiton vei tamperelainen Jenni Saarinen. Lokakuun alussa pidetyissä ensimmäisissä valintakisoissa Peltonen oli ylivoimainen.

Valintakisoilla karsitaan urheilijoita Joensuun SM-jäälle, jonne Peltonen pääsee hallitsevana Suomen mestarina muutenkin. Peltosella on SM-kultaa myös vuosilta 2017 ja 2018.

”Olo on aika epätietoinen, kun ei tiedä, mihin voi osallistua ja valmistautua.”

Peltosen pitkäaikainen valmentaja Sirkka Kaipio sanoo samaa. Korona on vaikeuttanut taitoluistelijoiden harjoittelun suunnittelua.

”Asioita pitää seurata ja siirrellä edestakaisin. Emmin kohdalla toivon, että korona-aika vaikuttaa häneen suotuisasti, jotta hän pääsee kolkuttelemaan vuoden 2022 olympialaisissa sijoja kymmenen joukossa”, sanoo Kaipio, jonka valmennusryhmissä on kuutisenkymmentä eri-ikäistä luistelijaa.

” ”Vaikeutta pitää saada koko ajan lisää. Se pitää yllä paloa ja mielenkiintoa ja lisää motivaatiota.”

Valmentaja Sirkka Kaipio ja Emmi Peltonen harjoituksissa Myyrmäen jäähallissa.­

Kun kisoja on harvakseltaan, Peltonen on päättänyt järjestää oman kilpailun, jossa ei ole muita osanottajia.

Kisa pidetään näillä näkymin Helsingin jäähallissa parin viikon sisällä. Peltonen varaa jäävuoron kahdeksi tunniksi. Tuomareiksi hän kutsuu tuttuja ja sukulaisiaan.

”Perjantaina luistelen lyhytohjelman ja lauantaina vapaaohjelman. Jaan tuomareille laput, joihin he saavat kirjoittaa numerot vitosesta kymppiin”, Peltonen kertoo ideastaan.

Luvassa on siis pelkkiä kymppejä?

”Ei kun pitää olla rehellinen”, Peltonen sanoo ja nauraa.

Tälle kaudella Peltonen on uusinut lyhytohjelmansa. Vapaaohjelma on tarkoitus uusia ensi kaudella ennen Pekingin talviolympialaisia.

”Vaikeutta pitää saada koko ajan lisää. Se pitää yllä paloa ja mielenkiintoa ja lisää motivaatiota. Teen tätä niin kauan kuin niitä riittää.”

Työn alla on uusien hyppyjen opettelu. Neloishyppy ei ole vielä ohjelmassa, mutta senkin aika vielä tulee.

”Kolmoisakselia olen treenannut silloin tällöin, mutta siinä kaatuilee välillä pahasti. Pitää olla varovainen”, Peltonen sanoo.

Hän tietää, mistä puhuu, sillä vuosi sitten Peltonen loukkasi nilkkaansa nimenomaan harjoitellessaan kolmoisakselia.

” ”Luistelu ei ole koko elämä.”

Hyppyjen harjoittelu on arkipäivää Emmi Peltoselle.­

Vaikeiden osioiden harjoittelu lisää itsevarmuutta, jota tosin voi hankkia myös toisella ja vähän yllättävällä tavalla.

Peltonen palasi vastikään Artem Torgashevin vetämältä kolmen viikon treenileiriltä Floridasta. Torgashev kuuluu Peltosen lapsuusajan valmentajiin. Floridaan Peltonen lensi Frankfurtin kautta Miamiin, josta oli vielä ajomatkaa harjoituspaikalle.

”Olin yksin liikkeellä ja ajoin ensi kerran koko matkan. Suoraan sanoen pelotti, mutta ajamisen kautta tuli itsevarmuutta”, Peltonen kertoo.

Floridasta hän lähti takaisin Suomeen, kun Yhdysvaltojen presidentin valinta oli käynnissä.

”Vaalien aikana näkyi, kuinka paljon ilmassa oli ahdistusta. Talojen ikkunoissa oli kaltereita. Lentomatkalla silmien alle tuli vielä näppylöitä kasvomaskista. Oli ahdistavaa”, Peltonen sanoo.

Kun päivän toinen jääharjoitus on ohi, edessä on pieni lepo ennen iltajäitä. Aamupäivällä hän on käynyt Turussa lihaksiston ja kropan oheisharjoituksissa.

Päivät menevät äkkiä, ja ne kuulostavat rankoilta, mutta Peltonen vakuuttaa, että aikaa jää muuhunkin.

”Pitää muistaa nauttia elämästä, ystävistä ja perheestä, ettei pala loppuun. Luistelu ei ole koko elämä”, Peltonen sanoo iloisena.

Ilmaisun on arvioitu olevan Emmi Peltosen vahvuus luistelijana.­