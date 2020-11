Suomi kerää EU-maiden tukea vetoomukseen ihmisoikeuksien puolesta ensi kevään Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen takia.

”Vetoomuksessa korostetaan, miten EU-maiden pitäisi kunnioittaa ihmisoikeussopimuksia ja syrjimättömyyttä ja miten näitä arvoja tulisi edistää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla”, urheilusta vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk) sanoo STT:lle.

Suomen aloitteesta syntynyt vetoomus liittyy yleisesti arvokisojen järjestämisen perusteisiin, mutta se annetaan juuri ensi kevään jääkiekkokisojen vuoksi. Vetoomus käsitellään 1. joulukuuta urheiluministerien kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimii Saksa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko kertoo, että hän on tukenut Suomen jääkiekkoliiton kriittistä suhtautumista siihen, että kisat pidettäisiin Valko-Venäjällä.

”Olen hyvin tyytyväinen siitä linjasta, mitä [IIHF:n varapuheenjohtaja] Kalervo Kummola myös kansainvälisen jääkiekkoliiton johdossa on edustanut, mutta asia on kesken ja mailla on erilaisia suhtautumisia tilanteeseen”, Saarikko sanoo.

”Suomen jääkiekkoliiton suhtautuminen on ollut kriittinen, mutta viime kädessä päätöksen tekee lajiliitto.”

Kummola on antanut kisojen järjestämisestä Valko-Venäjällä useita kriittisiä lausuntoja. Hän toisti kantansa Twitterissä lauantaina.

”Kantani Valko-Venäjän ihmisoikeuskysymyksiin ei näytä vieläkään olevan kaikille selvä, vaikka olen sen kymmenen kertaa sanonut. Mielestäni kisoja ei pidä viedä Minskiin ja uskon, että näin myös käy”, Kummola kirjoitti.

Saarikon mukaan Suomen kanta ei yksinään riitä. EU-maiden vetoomuksen tarkoituksena on kerätä kannalle tukea IIHF:ää kohtaan.

Ministeri ei ainakaan vielä ota kantaa siihen, pitäisikö Suomen jättää pelaamatta Valko-Venäjällä, jos kisoja ei siirretä.

”Edetään vaihe kerrallaan. Nyt on olennaista”, että saataisiin kansainvälinen rintama Suomen kanssa samoille linjoille.

Vastaava vetoomus annettiin myös vuonna 2013 edellisten Valko-Venäjällä pidettyjen jääkiekon MM-kisojen alla. Kyseisen vetoomuksen allekirjoitti EU-maiden enemmistö. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan myös uusitun vetoomuksen taakse saadaan suuri joukko jäsenmaita.

Päätöksen kisapaikasta tekee kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, jolta ei tämän viikon kokouksessa odotuksista huolimatta saatu linjausta asiaan.

Ensi kevään jääkiekon MM-kisojen pelaaminen Valko-Venäjällä on kerännyt syksyn aikana voimakasta arvostelua sen jälkeen, kun maan istuva presidentti Aljaksandr Lukašenka valittiin jatkokaudelle laajasti vilpillisinä pidetyissä vaaleissa.

Lauantain pääkirjoituksessaan arvosteluun yhtyi Helsingin Sanomat, joka vaati jääkiekkopäättäjiltä suoraselkäisyyttä.

”Suomalaisen jääkiekon päättäjien on syytä ilmoittaa heti ja suorin sanoin, ettei Suomi pelaa missään tapauksessa Valko-Venäjällä ensi keväänä. Muuten kiekkoleijonille kannattaa keksiä uusi nimi, joka viittaa johonkin ihan muuhun kuin rohkeuteen”, HS kirjoitti pääkirjoituksessaan.