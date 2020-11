Olympiakomitea

Vapaavuori sai voitti ratkaisevassa äänestyksessä Susanna Rahkamon.

Jan Vapaavuori on Suomen olympiakomitean puheenjohtaja seuraavat neljä vuotta.­

Jan Vapaavuori on Suomen olympiakomitean uusi puheenjohtaja. Päätös tehtiin olympiakomitean syyskokouksessa Vantaalla lauantaina. Vapavuori, 55, on altistunut koronavirukselle, minkä vuoksi hän ei ollut paikalla Vantaalla.

Vapaavuori (kok.) on Helsingin pormestari. Hänestä tulee Suomen olympiakomitean 16. puheenjohtaja. Puheenjohtajakausi on nelivuotinen.

Vapaavuori voitti ratkaisevalla toisella äänestyskierroksella Susanna Rahkamon äänin 79–54.

Ensimmäisellä kierroksella Vapaavuori sai 47 ääntä, Rahkamo 46, Ilkka Kanerva 30 ja Sari Multala 10.

Suomen Paralympiakomitean uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sari Rautio. Raution on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut useissa vammaisurheiluun liittyvissä tehtävissä.

”Toimiva yhteistyö eri suuntiin on tärkein asia. Jo nyt Paralympiakomitea on kiinnostava yhteistyökumppani, ja me olemme kiinnostavia silloin, kun osaamme tehdä yhteistyötä, tarjota ratkaisuja ja auttaa. Yhteistyö vie parhaiten eteenpäin urheilijoidemme ja liikkujiemme asiaa”, Rautio kommentoi tiedotteessa.

”Meidän täytyy myös tehdä vielä enemmän itsestämme numeroa, positiivisessa hengessä. Meillä on hirveästi hyviä tarinoita kerrottavaksi. Pitää myös uskaltaa ottaa kantaa, eikä vain odottaa, että meiltä kysytään.”

