Alppihiihto

Slovakian Petra Vlhová voitti ja kukisti niukasti pitkältä kilpailutauolta palanneen Yhdysvaltojen Mikaela Shiffrinin.

Suomen naisten alppihiihtomaajoukkueen nuorin laskija, 17-vuotias Rosa Pohjolainen oli lähellä jättiyllätystä lauantaina maailmancupin pujottelussa Levillä.

Avauslaskun väliajat kertoivat, että numerolla 63 startannut Pohjolainen oli menossa toiselle kierrokselle, mutta hän menetti laskunsa hallinnan ja ajoi ulos radalta vain muutamaa porttia ennen maalia.

Viimeisessä väliaikapisteessä Hyvinkään Slalomseura Sukkulaa edustava Pohjolainen oli 1,61 sekuntia kärjestä. Jos hän olisi tullut maaliin esimerkiksi 1,8 sekunnin päässä kärjestä, sijoitus olisi ollut 20:n paikkeilla.

Ylen asiantuntijana kisaa seurannut Kalle Palander suorastaan riemastui Pohjolaisen suorituksesta varsinkin radan loivalla yläosalla, jossa tämä oli lähes kärjen vauhdissa.

Palanderin mielestä Pohjolainen esitti Suomen naisten parasta laskemista pitkään aikaan.

”Yläosa meni tosi hyvin, mutta loppuneularissa, kun jalat alkaa jo olemaan niin väsyneet, tuli harmittava virhe. Mutta minkäs teet, virheitä sattuu”, Pohjolainen sanoi lajiliitto Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

Pohjolainen halusi laskea riskillä.

”Mieluummin lasken ulos kuin varmistelen. Näissä kekkereissä ei lähdetä varmistelemaan”, Pohjolainen sanoi.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Pohjolainen väläytti kykyjään. Viime talvena hän sijoittui nuorten talviolympiakisoissa Sveitsissä toiseksi suurpujottelussa.

Levin kilpailun voitti Slovakian Petra Vlhová, joka päihitti 0,18 sekunnilla kymmenen kuukauden kilpailutauolta palanneen lajin supertähden, amerikkalaisen Mikaela Shiffrinin.

Viime kaudella Vlhová voitti pujottelun maailmancupin Shiffrinin jätettyä kauden kesken isänsä kuoleman takia.

Tämä oli jo kolmas peräkkäinen mc-pujottelu, jossa 25-vuotias Vlhová kukisti saman ikäisen Shiffrinin. Tämän kauden aloittaneessa suurpujottelussa Söldenissä Vlhová sijoittui sijoittui kolmanneksi.

”Minulle on tärkeää saada pujottelukauteen tällainen hyvä alku. Siksi ensimmäinen kisa on tärkeä. Onnistuin, olen todella tyytyväinen siihen mitä tänään tein. Se ei ollut helppoa, koska Mikaela on erittäin hyvä pujottelija”, Vlhová sanoi tiedotteessa.

Shiffrinillä oli tunteet pinnassa lehdistötilaisuudessa.

”On vaikea ajatella, että olen taas täällä ja kilpailemassa ja palkintopallilla. En halunnut palata ja pettyä. Kun käy elämässään läpi ison tragedian, sen jälkeen tietyt elämänosat saattavat olla paremmin. Elämän prioriteetit muuttuvat. Olen todella tyytyväinen toiseen sijaan, se oli paras mihin tänään pystyin”, Shiffrin sanoi.

Kukaan suomalaisista ei selvinnyt toiselle kierrokselle. Riikka Honkanen oli 43:s, Julia Toiviainen 50:s ja Kia-Emilia Hakala 52:s.

Levillä lasketaan sunnuntaina toinen pujottelu.