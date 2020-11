Korisliigan ykkösjoukkue nujersi liigan hännänhuipun Uudenkaupungin Korihait lukemin 105–68.

Helsinki Seagulls on Korisliigassa kyltymätön. Se on voittanut kauden kaikki kymmenen otteluaan murskattuaan lauantaina liigan hännänhuipun Uudenkaupungin Korihait 105–68 (50–33).

Seagullsin liigassa peräkkäin voittamien kotiotteluiden määrän toistaminen alkaa hengästyttää. Lauantaina Kisahallissa 401 hengen yleisöä hellittiin 23. peräkkäisellä kotivoitolla.

”Saimme huilitettua vanhempia pelaajia. He näyttivät alkuun ottelulle suunnan”, sanoi Seagullsin valmentaja Jussi Laakso, jonka mukaan nuorten oli helppo seurata esimerkkiä.

Seagullsin kokoonpanosta puuttui lihasvammaa poteva Porter Troube. Häntä ei tarvittu, kun yhdeksällä miehellä pääkaupunkiin saapunut vieras sai kyytiä.

”Olimme parempia monella sektorilla, mutta jouduin puoliajalla korottamaan ääntäni. Ylimielisyyttä? Kaikki paransivat ja ansaitsevat pitää yllään Seagullsin peliasua ”, sanoi Laakso.

Korihait teki avauskorin, mutta juuttui sen jälkeen takaa-ajajaksi. Tauolle mentiin kotijoukkueen johtaessa 17 pisteellä 50–33.

Seagullsin Antti Kanervo esitteli alkuun tarkkuuttaan. Hän heitti ennen taukoa 15 pinnaa, kolmannella neljänneksellä kaksi pistettä ja istui loppuajan penkillä.

Illan parhaana palkittu Kanervo on liigan paras suomalainen pistemies. Kolmosten erikoisosaaja oli ennen lauantaita koripörssissä 19:s, keskiarvolla 15,56 pistettä/ottelu.

Seagullsin penkkimiehet saivat ottelun ratkettua paljon peliaikaa. He kokosivat 38 pistettä, ykkösrohmuna Sami Tahvanainen ennätyspistein 12. Avausviisikon nuori Max Besselink kokosi 19 pistettä.

”Hyvä peli meiltä junnuilta. Jatketaan samalla tavalla”, mietti Besselink.

Korihaiden energisin oli marraskuussa joukkueeseen liittynyt amerikkalainen Sal Nuhu. Myöhäisteininä koripallon aloittanut rento, mutta räjähtävästi ponnistava Bronxin kasvatti heitti 23 pistettä ja otti 21 levypalloa.

Seagulls on vetänyt 1 000 katsojan Kisahallin koronarajoitusten puitteissa lähes aina loppuunmyydyksi. Helsinkiläisseuran alkukauden viiden liigaottelun katsojakeskiarvo on 432. Edellä ovat Vilpas ja Lahti-Basket, joiden keskiarvo on yli 600.

Korisliiga vetäytyy reilun viikon maaottelutauolle. Se tietää neljälle Seagullsin pelaajalle komennusta Susijengin kahteen EM-karsintaotteluun Espooseen.

Maajoukkuevalmentaja Henrik Dettmann on kutsunut Seagullsista miehistöönsä Shawn Huffin, Tuukka Kotin, Antti Kanervon ja Max Besselinkin.

Suomi kohtaa lauantaina Georgian ja maanantaina Serbian. Ottelut pelataan ilman katsojia.

Uudellamaalla kolmen viikon kiristetty koronakuri ei muuta Seagullsin liigaohjelmaa. Se pelaa joulukuun alussa Salossa ja Kauhajoella. Tiistaina 15. joulukuuta Kisahallissa on vieraana Nokia.

Suomen cupin puolivälieräottelua Seagullsin on siirrettävä. Alun perin ottelu piti pelata Kisahallissa joulukuun toisena viikonloppuna.