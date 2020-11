Roope Tonteri on sijoittanut metsiin lähes kaikki lumilautailu-uransa tienestit. Nyt hän omistaa metsää 85 jalkapallokentän verran. Hän on metsäyrittäjä, joka hoitaa itse metsiään ja tekee myyntiin muun muassa jätkänkynttilöitä.

Luumäki

Raivaussaha soi eteläkarjalaisessa metsässä Luumäellä. Marraskuun kelmeässä valossa sitä käyttää tottuneesti oranssinvärisiin metsurin suojavarusteisiin sonnustautunut mies.

Täältä on sekä fyysisesti että henkisesti pitkä matka Alaskaan ja Afrikan eteläosassa sijaitsevaan Lesothoon. Ne ovat eksoottisimpia paikkoja, joissa Roope Tonteri on käynyt pöllyttämässä lunta lumilaudalla.

Suomen menestyneimpiin lumilautailijoihin kuuluva Tonteri, 28, ilmoitti lokakuun puolivälissä lopettavansa kansainvälisen kilpailu-uransa, jonka satoa ovat muun muassa kolme maailmanmestaruutta.

Nyt Tonteri on esittelemässä HS:lle, mihin suuntaan hänen elämänsä on kirjaimellisesti menossa: ihan metsään.

” ”Se on jo aika hyvin, jos voi tehdä sellaista työtä, johon ei aamulla harmita lähteä.”

Vaikka Tonteri nähdään todennäköisesti edelleen lumilaudan päällä tekemässä temppuja – ainakin videoilla ja ehkä kotimaan kilpailuissakin – hän pitää selvänä, että pidemmällä aikavälillä hänen tulevaisuutensa on metsässä.

Tonteri on jo metsänomistaja ja metsäalan yrittäjä, ja hän kouluttautuu parhaillaan metsuriksi.

”Jos oikein raa’asti sanotaan, niin kertaakaan ei ole v…ttanut lähteä töihin. Kyllä se on jo aika hyvin, jos voi tehdä sellaista työtä, johon ei aamulla harmita lähteä”, Tonteri sanoo pieni virne suupielessä.

Korona-aikana Tonteri laskee tehneensä metsäyrittäjän töitä lähes täysipäiväisesti.

Jo muutaman vuoden ajan hän on sijoittanut suunnilleen kaiken liikenevän rahan metsäpalstoihin.

”Nämä ovat olleet investointeja tulevaisuuteen. Se on kuitenkin fakta, että lumilautahomma loppuu jossain vaiheessa. Periaatteessa kaikki on valmiina, jotta voin hypätä täysipäiväisesti tähän.”

Tonterille ei ole mikään ongelma kertoa, paljonko hän omistaa metsää. Sitä on kaikkiaan 60 hehtaaria, jotka jakautuvat seitsemälle eri palstalle. Ne sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, josta Tonteri on lähtöisin Kouvolan seudulta.

Pystymetsää hänellä ei kuitenkaan juurikaan ole, vaan palstat ovat taimikkoja ja nuoria kasvatusmetsiä. Tuorein hankinta on Kuhmossa sijaitseva metsäpalsta.

”Tykkäsin siitä, että sen läpi menee joki”, Tonteri perustelee ostopäätöstään.

Kun yhden jalkapallokentän pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria, Tonterin omistamat 60 hehtaaria metsää vastaavat 85 jalkapallokentän pinta-alaa.

Suomessa on noin 600 000 henkilöä, joiden omistuksessa on vähintään kaksi hehtaaria metsämaata. Suuri osa heistä on saanut perintönä ainakin osan omistamastaan metsästä, mutta Tonteri ei kuulu siihen joukkoon. Hän on ostanut kaikki metsätiluksensa.

” ”Sittenhän se homma lähti vähän käsistä”

Roope Tonteri sanoo olevansa yksityisten metsänomistajien puolestapuhuja.­

Vuosia sitten Tonteri teki mielellään metsätöitä kesämökkitontilla. Jossain lumilautailureissussa hänellä alkoi muhia ajatus, että olisi kiva omistaa omaa metsää.

”Mökillä ne olivat isän metsiä, joten siellä metsätöiden tekeminen oli tavallaan luvanvaraista. On eri asia olla töissä omassa metsässä. Siitä lähti ajatus, että jospa ostaisi palan metsää. Sittenhän se homma lähti vähän käsistä.”

Metsänomistajana Tonteri on ottanut sen linjan, että mitä enemmän tekee itse, sitä paremmin metsästä saa tuottoa, jos ei paljoa laske itselleen tuntitaksaa.

”Teen itse kaiken ensimmäiseen isompaan harvennukseen asti eli taimikon ja nuoren metsän hoidot, energiapuun korjuun ja ensiharvennuksen.”

Luumäkeläiseen K-Market Taavettiin Tonteri toimittaa Risu-Roopen nimissä koivuhalkoja myyntiin. Hiljattain hän on työstänyt niin ikään myytäväksi 150 jätkänkynttilää.

”Ei ole sellaista päivää, jolloin miettisi, mitä tekisi. Pitää vain päättää, missä tekee. Jonkin verran teen hommia ulkopuolisille. Mitään markkinointia en ole vielä tehnyt. Tuntuu, että sosiaalinen mediakin tekee sitä riittävästi. Sitä kautta on tullut kyselyjä.”

Vähitellen Tonteri on kartuttanut myös kalustoaan, johon kuuluu muun muassa kaksi traktoria, klapikone, neljä moottorisahaa ja raivaussaha.

” ”Se paniikkikohtaus oli ikään kuin herätys”

Roope Tonteri sanoo viihtyvänsä metsässä myös sen takia, että siellä saa olla rauhassa.­

Matkan varrella Tonteri on saanut kuulla lumilautailupiireissä pientä ihmettelyä metsähommistaan, koska kavereiden mielestä hän olisi voinut elellä mukavasti lautailussa tienaamillaan rahoilla.

”Mutta mitä sitten tekisin, jos en tekisi töitä? Aika vähän olen saanut tästä metsähommasta negatiivista palautetta. Enemmän on tullut sellaista tsemppaamista. Negatiivisen palautteen voi kyseenalaistaa kysymällä, että milläs pyyhkäisit, kun kävit aamulla vessassa. Puu on läsnä jokaisen elämässä, mutta sitä ei vain ymmärretä.”

Tonteri sanoo viihtyvänsä metsässä senkin takia, että siellä saa olla rauhassa. Hän on huomannut, että metsässä häntä ei ahdista.

Toisin on ollut lumilautailussa. Kertoessaan kansainvälisen kilpailu-uran lopettamisesta Tonteri paljasti, että päätös alkoi kypsyä jo puolitoista vuotta sitten, kun hän sai Sveitsissä kesken kisan paniikkikohtauksen.

”Silloin en vielä ajatellut kisaamisen lopettamista, mutta vähän jo aloin ajatella, että onkohan tässä mitään järkeä. Tästä tulee enemmän pahaa oloa ja jännitystä kuin hyvää oloa”, Tonteri kertoi lokakuussa.

” ”Tämä on kai se juttu, että metsässä sitä rentoutuu.”

Roope Tonteri suunnittelee vielä kilpailevansa lumilautailun SM-kisoissa.­

Viime kaudella Tonteri jäi sivuun maajoukkueesta ja suunnitteli pitävänsä välivuoden. Kevään aikana hän havahtui yhä useammin siihen, miten rankkaa elämä oli ollut viime vuosina. Lopettamisaikeita vauhditti uupumus, johon hän haki ammattiapua.

Tonterin mielestä uupumus oli seurausta paljosta reissaamisesta ja siitä, että hän ei osannut pysähtyä lepäämään. Yli 200 reissupäivää vuodessa jätti jälkensä.

”Se paniikkikohtaus oli ikään kuin herätys. Silloin juttelin puhelimitse yhden psykologin kanssa, mutta silti vedin kauden loppuun. Kun tuli korona, oli vähän pakkokin pysähtyä. Kun jopa päivä ahdisti, niin ajattelin, että täytyy käydä jollekin puhumassa. Kävimme sitä läpi aika pitkältä ajalta. Kun meikäläisellä on ollut rauta kuumaa, sitä on taottu aika saakelisti.”

Tonterin mukaan hän sai tukijoukoiltaan kehotuksia levätä enemmän. Mutta kun kysyntää riitti ja sponsorit halusivat, niin Tonteri painoi menemään.

”Esimerkiksi kerran olin ollut kolme viikkoa Jenkeissä keväällä kuvaamassa. Kotiin päästyäni ajattelin, että nyt voin vähän huilata. Tulikin viesti, että kolmen päivän päästä alkaisi Jenkeissä taas kuvaukset, niin minähän menin.”

Käytyään viime keväänä psykoterapiassa Tonteri alkoi viihtyä metsässä entistä paremmin.

”Tämä on kai se juttu, että metsässä sitä rentoutuu. Siellä on kiva kuljeskella ja katsoa, mikä meininki siellä on. Onhan siellä aika jännittävääkin, kun näkee tuoreet karhunpaskat. Toistaiseksi karhut ovat väistäneet. En ole kuitenkaan vielä alkanut kaadettavia puita halailla.”

Roope Tonteri opiskelee oppisopimuksella metsuriksi.­

Tonteri tunsi olevansa maajoukkueessa ”musta lammas”

Lähes kaikissa lajeissa pääsy maajoukkueeseen ja edustamaan kotimaata on urheilijalle todella merkittävä asia.

Roope Tonteri sanoo olleensa tässä eri linjoilla, vaikka ymmärtää toki muiden suhtautumisen.

”En ole ikinä istunut hirveän hyvin siihen maajoukkueen muottiin. Kun minulle joskus nuorena sanottiin, että olen maajoukkuelaskija, niin en sitä oikein koskaan allekirjoittanut. En ollut todellakaan osa joukkuetta vaan sellainen musta lammas. Menin sinne, minne itse halusin ja tein, mitä itse halusin. Toki se kävi vähän kalliiksi. Olisi kannattanut mennä maajoukkueen mukana ja ostaa säästyneillä rahoilla metsää.”

Kaksissa olympialaisissakin kilpaillut Tonteri odottelee nyt jatkoa ainakin osalle sponsorisopimuksiaan. Niiden myötä luvassa olisi myös kuvaustöitä. Lisäksi hänellä on kuulemma muutama oma kuvausprojekti.

Laskeminen sponsorien tuottamilla tai kustantamilla videoilla on oleellinen osa ammattimaisen lumilautailijan uraa.

”Lumilautailijat tykkäävät katsoa, kun toiset lumilautailevat. Jengi katsoo niitä ennen kuin lähtee laskemaan ja saa niistä laskufiiliksen”, Tonteri tiivistää kuvausten peruslogiikan.

Kilpailemassa Tonteri saatetaan vielä nähdä kotimaassa.

”Kai sitä voisi käydä SM-kisoissa, kun olen halfpipen hallitseva mestari. Big airissa ja slopestylessa minulla ei vielä ole miesten Suomen mestaruutta. Ne ehkä pitäisi vielä saada, mutta tuo maajoukkueen nuorempi sukupolvi laskee niin saakelin kovaa.”

Roope Tonteri on kilpaillut kaksissa olympialaisissa. Tässä hän hyppää vuoden 2014 Sotšin olympialaisten slopestyle-finaalissa.­