Osuma oli Forsellin ensimmäinen tällä kaudella.

Jalkapallon Puolan pääsarjassa pelaava Petteri Forsell avasi kauden maalitilinsä tyylikkäällä tavalla.

Stal Mieleciä edustava Forsell pääsi kentälle toisen puoliajan alussa vierasottelussa Zaglebie Lubinia vastaan, ja verkko heilui jo neljä minuuttia myöhemmin.

Vieraat saivat vapaapotkun noin 25 metristä, ja Forsell asettui pallon taakse. Viuhuva laukaus vei pallon yläriman kautta verkkoon.

Stal Mielec on 16 joukkueen sarjassa toiseksi viimeisenä. Joukkue on koonnut kymmenessä ottelussa vain kuusi pistettä. Zaglebie Lubin on kuudentena.