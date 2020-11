Rafael Nadalin tappio välierissä tarkoittaa, ettei hän voita turnausta tänäkään vuonna.

Valta vaihtuu joskus hyvin hitaasti. Miesten ammattilaistenniksessä se vaihtuu erityisen hitaasti, mutta koronaviruksen täyttämä vuosi 2020 teki lajiin tuntuvan muutoksen.

Pelkästään se on osoitus uusien pelaajien tulemisesta, että Itävallan Dominic Thiem ja Venäjän Daniil Medvedev kohtaavat ATP:n finaaliturnauksen loppuottelussa.

Thiem raivasi maailman ykköspelaajan Novak Djokovićin tieltään ATP-finaalien välierissä, vaikka hukkasi riipaisevasti ottelupalloja toisessa erässä. Ottelun numerot kirjattiin Thiemille 7–5, 6–7, 7–6.

Vielä kolmannen erän katkaisupelissä Thiem oli tappiolla 0-4, mutta piti hermot kurissa ja käänsi ottelun itselleen.

”Hänen nousunsa 0–4:stä oli epätodellinen. Ja tarkoitan, etten mielestäni pelannut huonosti. Hän vain runttasi palloa menemään ja vei ottelun minulta”, Djoković sanoi ATP:n verkkosivuilla. ”Hattu pois ja onnitteluni.”

Vielä isompi yllätys tuli, kun Medvedev, 24, kaatoi Espanjan Rafael Nadalin semifinaalissa 3–6, 7–6, 6–3.

Medvedev ei ollut koskaan voittanut Nadalia, eikä asetelma ollut kovin helppo Lontoossakaan. Medvedev hävisi ensimmäisen ja oli tappiolla toista 4–5, kun Nadal sai syöttää otteluvoitosta.

Nadal, 34, ja Medvedev, 24, olivat kohdanneet kolme kertaa urallaan ja Nadal vienyt jokaisen ottelun. Näistä US Openin finaali syksyllä 2019 oli ikimuistoisin, kun Medvedev käänsi 0–2-erätappion ja venytti ottelun viiteen erään.

Sitkeä Medvedev mursi Nadalin syötön puhtaasti, käänsi ottelun katkaisupelin jälkeen kolmanteen erään ja marssi loppuotteluun.

ATP-finaalit ei ole ollut Nadalin lempiturnaus koskaan. Hän ei ollut voittanut tapahtumaa koskaan eikä siis voittanut nytkään.

Toinen iso merkki tenniksen vallan hitaasta siirtymisestä alle 30-vuotiaille pelaajille oli Thiemin mestaruus tämän vuoden US Openissa. Nadal puuttui turnauksesta koronavirukseen liittyvän varovaisuuden takia ja Djoković hylättiin lyötyään pallon vahingossa linjatuomarin kurkkuun, mutta Thiemin voittoa nämä himmentävät vain vähän, jos ollenkaan.

Thiem, 27, on ollut tämän vuoden nimi miesten ammattilaistenniksessä. Hän hävisi Australian mestaruusturnauksen loppuottelun Djokovićille, mutta antoi vähintään samalla mitalla takaisin Lontoossa.

Pelkästään US Openin voittaminen oli Thiemille ja koko tennikselle merkittävä paalu. Tähän asti yksikään 1990-luvulla syntynyt pelaaja ei ollut voittanut grand slam -turnausta. Nyt sekin taika murtui.

Jos koronavirus auttoi Thiemiä ripauksen, on hän itse tehnyt ylivoimaisesti suurimman työn.

Vuosien 2019 ja 2020 tilastot kertovat Thiemin nousseen vähintään Djokovićin ja Nadalin rinnalle, ellei peräti yhden läpisyötön verran edelle.

Roger Federeriä vastaan Thiem johtaa voitoin 3-0 kahden viime vuoden tilastoja. Nadalia vastaan lukema on 3-1 Thiemille ja välierävoitto käänsi asetelman Djokoviciä vastaan itävaltalaiselle 3-2.

Yksi ATP:n finaaliturnaus ei vielä keikauta tennisvaltaa, mutta horjuminen alkoi jo viime vuonna, kun Kreikan Stefanos Tsitsipas kaappasi Lontoon valtikan ja löi Thiemin finaalissa.

Tai ehkä ensimmäiset järistykset tulivat jo 2018, kun nuori saksalainen Alexander Zverev kaatoi finaalissa Djokovićin.

Omanlaisellaan tekniikalla palloa lyövä Medvedev on erikoinen tapaus. 198-senttisen pelaajan olemuksesta voi olla vaikea lukea, mitä on tapahtumassa, mutta taktisesti hän on erinomainen. Hän löytää lyönneilleen sellaisia kulmia, joita ei tunnu olevan olemassakaan.

Medvedev on voittanut Lontoossa tähän mennessä maailman ykkösen eli Djokovićin ja kakkosen eli Nadalin.

Loppuottelu antaa mahdollisuuden värisuoraan eli maailman kärkikolmikon niputtamiseen, kun Thiem pitää hallussaan ATP-listan kolmospaikkaa.

Argentiinan David Nalbandian oli ensimmäinen pelaaja, joka voitti samassa turnauksessa Federerin (silloin ATP-1), Djokovićin (3) ja Nadalin (2). Uroteko tapahtui Madridin mastersissa 2007.

Jos vaihtaa Federerin Dominic Thiemiin, on Medvedevillä mahdollisuus samanlaiseen jättipottiin.