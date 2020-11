Epävireisyyden taustalla on kuukauden jatkunut lievä sairastelu, joka pakotti keventämään harjoittelua.

Suomen ykköshiihtäjät Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski lähestyvät ensi viikonlopun maailmancupin avausta epävarmassa tilanteessa.

Niskanen jätti selkävaivojen takia kokonaan väliin Suomen cupin kilpailun sunnuntaina Taivalkoskella. Pärmäkoskelle kympin (v) kisasta tuli pitkään aikaan huonoin kauden avaus.

Maallikkokin näki tv-kuvista, että Pärmäkosken hiihto oli voimatonta ja vaisua. Sen kertoi myös kello, sillä hän jäi kilpailussa kolmanneksi edellään hyvää alkukauden kuntoa osoittanut Kerttu Niskanen ja 42-vuotias konkari Riitta-Liisa Roponen.

”Kysymysmerkkejä on ilmassa. Jos olisi ollut kovemmat nousut ja hitaampi keli, niin ero keulaan olisi ollut aika paljon isompi. Pitkä laskuosuus varmaan pelasti. Ei ollut missään nimessä hyvää hiihtoa vaan aika takkuista ja tukkoista. Sellaista mitä olettikin”, Pärmäkoski sanoi Suomen cupin äänitteessä.

Valmentaja Matti Haavisto kertoi sunnuntai-iltana HS:lle, että kaksikko päättää näillä näkymin tiistaina, kilpaileeko Pärmäkoski Rukan mc-avauksessa.

”Suoritus peilasi tämän hetken tilannetta, joka ei ole todellakaan hyvä. Mutta katsotaan, mitä lähipäivinä tapahtuu. Kristan vauhti ei tuollaisena riittäisi missään nimessä maailmancupin pisteille”, Haavisto sanoi.

Kehnon vireen taustalla on se, että Pärmäkoskea on Haaviston mukaan jo noin kuukauden ajan vaivannut jonkinlainen pitkittynyt virustauti. Koronaviruksesta ei ole kuitenkaan kyse. Kuumetta ei ole ollut, mutta harjoittelua on pitänyt keventää. Yhden maajoukkueleirin hän jätti kesken.

Noin viikon ajan räkäisyyttä on ollut sen verran vähemmän, että Pärmäkoski pystyi tekemään ennen kisaa kaksi tehoharjoitusta.

Vaikka terveystilanne ei ollut kohdallaan, Pärmäkoski leireili noin puolitoista viikkoa Muonion Oloksella hyvissä lumioloissa.

”Etelässäkään ei olisi pystynyt tekemään paljon mitään. Se olisi ollut rullahiihtoa tai sauvakävelyä sateessa. Ajateltiin, että pääsee kuitenkin lumille. Uskottiin, että se kääntyisi parempaan”, Haavisto sanoi.

Pärmäkoski jäi Taivalkoskelle harjoittelemaan. Nyt jännitetään, miten hänen elimistönsä reagoi sunnuntain kisaan.

”Suunta saattaa kääntyä nopeasti. Kun maailmancupeja ei hirveästi ole, niin senkin takia houkuttaisi hiihtää Rukalla”, Pärmäkoski sanoi viitaten siihen, että pandemia saattaa tuoda lisää peruutuksia ja muutoksia mc-kalenteriin.

Rukalla hiihdetään kolmen osakilpailun minitour, joten perjantaina on osallistuttava sprintin karsintaan, jotta pääsee mukaan lauantain ja sunnuntain normaalimatkoille.

Miesten 14 km:n kilpailun Taivalkoskella voitti Joni Mäki, joka on ollut voittamaton tämän kauden Suomen cupin neljässä osakilpailussa.

Mäki kukisti Perttu Hyvärisen 8,5 sekunnilla.

Taivalkoski: Suomen cupin 2/6 kilpailut:

Naiset, 10 km (v): 1) Kerttu Niskanen Vieremän Koitto 20.58,1, 2) Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi jäljessä 26,3 sekuntia, 3) Krista Pärmäkoski Ikaalisten Urheilijat –29,1, 4) Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat –46,5, 5) Laura Mononen Hämeenlinnan Hiihtoseura –47,7, 6) Susanna Saapunki Vuokatti Ski Team Kainuu –1.02,0, 7) Eveliina Piippo Vuokatti Ski Team Kainuu –1.06,00, 8) Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu –1.06,2, 9) Emmi Lämsä Visa Ski Team Kemi –1.30,5, 10) Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura –1.31,4.

Miehet, 14 km (v): 1) Joni Mäki Pohti SkiTeam 26.53,8, 2) Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura –8,5, 3) Joel Ikonen Pohti SkiTeam –13,4, 4) Markus Vuorela Jämin Jänne –40,4, 5) Miska Poikkimäki Vuokatti Ski Team Kainuu –41,8, 6) Kari Varis Ilmajoen Kisailijat –50,1, 7) Juuso Tossavainen Kuusamon Erä-Veikot –50,7, 8) Petteri Koivisto Puijon Hiihtoseura –51,2, 9) Niko Husu Kuusamon Erä-Veikot –51,8, 10) Juuso Haarala Pohti SkiTeam –58,4.