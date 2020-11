Sinem Kurtbay purjehti jo lapsena Turkin maajoukkueessa. Nyt hän tavoittelee Suomelle olympiapaikkaa vaativassa ja kiikkerässä Nacra 17 -luokan purjeveneessä.

Iloinen ääni vastaa puhelimeen Lanzarotelta Atlantin valtamereltä.

Sinem Kurtbay ei ole Espanjaan kuuluvalla saarella lomamatkalla, vaan valmistautumassa ensi vuoden kesäolympialaisiin.

Suomalais-turkkilainen purjehtija haluaa olla parhaassa mahdollisessa kunnossa, jos olympialaiset järjestetään ja jos hän sinne pääsee, sillä sekään ei ole vielä varmaa.

Monen muun Tokion olympialaisten lajien karsinnat on koronapandemian takia keskeytetty. Tähän mennessä suomalaispurjehtijoilla on kolme varmaa paikkaa: Kaarle Tapper (Laser standard), Tuuli-Petäjä-Sirén (RS:X) ja maapaikka Laser radialissa, jossa maan sisäisen karsinnan voitti Tuula Tenkanen.

Suomella on vielä mahdollisuus saada paikat Tokioon Finnjollissa, 49er FX:ssä ja Nacra 17:ssä sekä mahdollisesti myös miesten RS:X:ssä ja 49erissa ensi keväänä.

Kurtbay purjehtii parinsa Janne Järvisen kanssa Nacra 17 -luokassa. Se on ainoa olympialuokka, jossa kilpaillaan sekapareina.

Luokan viimeiset olympiakarsinnat ovat maaliskuun lopulla Mallorcalla. Euroopan kiintiössä on yksi paikka vielä jakamatta. Tokion olympiavesille otetaan 20 venettä eli 40 kilpailijaa. Koronapandemia ja muiden maiden poisjäämiset voivat vaikuttaa valintaan.

”Olympialaisiin pääsy ei ole helppoa tässä luokassa”, 29-vuotias Kurtbay sanoo.

Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen vauhdissa Lanzaroten vesillä Nacra 17 -luokan veneellä.­

” ”Paras kaverini purjehti ja halusin kokeilla, miltä se maistuu.”

Gastina huhkivan Järvisen tehtävänä on pitää venettä vauhdissa, kippari Kurtbay hoitaa taktisen puolen.

Siinä Savonlinnassa syntynyt mutta Turkissa kasvanut Kurtbay on luonnonlahjakkuus. Hän aloitti purjehtimisen seitsemänvuotiaana Istanbulin pursiseurassa.

”Paras kaverini purjehti ja halusin kokeilla, miltä se maistuu. Hän tosin lopetti pian sen jälkeen, kun minä aloitin. Sitten olinkin Turkin optimistijolla­maajoukkueessa”, Kurtbay kertoo.

Suomeen Kurtbay muutti suomalaisen äitinsä ja turkkilaisen isänsä kanssa kaksitoistavuotiaana. Suomessa hän liittyi NJK:n (Nyländska Jaktklubben) purjehdusseuraan.

Kurtbaytä voi pitää maailmankansalaisena. Hänen äitinsä on Aalto-yliopistossa kansainvälisten asioiden päällikkö, isä on arkkitehti ja isoisä oli suurlähettiläs.

Useita kieliä puhuva Kurtbay kävi Suomessa englanninkielisen lukion ja muutti 19-vuotiaana opiskelemaan Kööpenhaminaan kauppakorkeakouluun, jossa hän oli 3,5 vuotta.

”Maisterin opinnot ovat vielä kesken, ja noista useasta kielestäkin puhun kolmea sujuvasti. Ruotsi ja espanja menevät joten kuten, ja tanskaa osaan myös jonkin verran”, Kurtbay sanoo.

” ”Vaarallisia tilanteita ja loukkaantumisia sattuu usein.”

Nacra 17 -luokan purjeveneelle on niin sanotut foilit, kantosiivet, joilla se nousee ylös vedestä, kun vauhti on riittävä. Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen harjoittelemassa Lanzaroten vesillä.­

Aiemmin Kurtbay kilpaili Silja Kanervan kanssa 49ers X -luokassa, jossa he sijoittuivat vuoden 2013 MM-kisoissa 17:nneksi. Vuonna 2016 pari yritti Rion olympialaisiin, mutta Kurtbay loukkaantui ennen karsintaa.

Hän lensi kovassa tuulessa polvi koukussa venettä vasten. Veneen kulma osui polven patellajänteeseen. Kurtbay ei voinut koukistaa polveaan. Liikkuminen veneessä oli hankalaa.

”Vielä vaikeampaa oli kisata karsinnat. Yritin purjehtia karsintakisassa seisoen, muttei siitä mitään tullut”, Kurtbay sanoo.

Myös Nacra 17 -luokan veneissä sattuu onnettomuuksia. Vene kulkee kovaa, jopa 50 kilometriä tunnissa. Alla ovat kantosiivet, niin sanotut foilit, joilla vene nousee ylös vedestä, kun vauhti on riittävä.

”Vaarallisia tilanteita ja loukkaantumisia sattuu usein, kun joku on pudonnut veteen ja lyönyt itsensä yleensä takana olevaan peräsimeen”, Kurtbay kertoo.

Purjeissa on paljon voimaa, mikä voi johtaa selän, kyynärpään tai olkapään rasitusvammoihin.

Kanerva kehuu Kurtbayta rohkeaksi ja oivaltavaksi purjehtijaksi. Kaksikon yhteistyö alkoi, kun Kanerva alkoi tavoitella 49er-luokan olympiapaikkaa Rioon.

”Sinem oli ilmiömäinen, ja hän nappasi tosi nopeasti lajista kiinni. Hän on temperamenttinen ja elää kisassa tunteella”, kertoo Kanerva, joka työskentelee juristina.

” ”On todella vaikeaa vaihtaa purjehduskaveria.”

Sinem Kurtbay haluaa olla teräkunnossa ennen ensi kevään olympiakarsintaa.­

Tämän vuoden MM-kisoissa Kurtbay oli Akseli Keskisen kanssa Nacra 17-luokassa yhdeksäs. Keskinen tuurasi koko vuoden 2019 alkuperäistä gastia Järvistä, joka toipui vuoden 2018 lopulla tulleesta selkävammasta.

”Nacra on hyvin tekninen luokka, ja minun oli pakko jatkaa purjehtimista. Soitin Akselille, ja hän tuli mukaan jo seuraavana päivänä. On todella vaikeaa vaihtaa purjehduskaveria. Janne on enemmän mietiskelijä ja Akseli on fyysinen. Nyt yritän Jannen kanssa Tokioon.”

Lokakuussa Kurtbay oli vielä Keskisen kanssa EM-kisoissa seitsemäs.

”Mahtavaa, että Akseli uskalsi lähteä minun kelkkaani. Hän oli todella nopea oppimaan.”

Kurtbay kertoo olevansa ylpeä, että hän on pärjännyt hyvin eri miehistöillä.

”Harva purjehtija vaihtaa kaveria. Vene on kiikkerä ja siinä pitää osata liikkua. Kaverin pitää ymmärtää, miten ja mihin ohjaan. Merellä ei ole sekuntiakaan aikaa miettiä tai kommunikoida. Pitää liikkua vaistomaisesti.”

Purjehduksessa Kurtbaylla on kunnianhimoiset tavoitteet. Tokion olympialaisten lisäksi hän haluaa lunastaa pysyvästi paikan maailman kärkikymmenikössä Nacra 17 -luokassa.

” ”Ulkomailla treenatessa on tärkeää, että on hyvät harjoituskaverit.”

Sinem Kurtbay valmistelee Nacra 17 -luokan venettään purjehduskuntoon.­

Suomeen Kurtbay tulee vasta jouluksi, jonka jälkeen hän palaa takaisin Lanzarotelle ennen kevään olympiakarsintaa.

Ulkomailla harjoittelu on kallista, mutta se on välttämätöntä, jos aikoo menestyä. Kotimaan vesillä purjehtiminen ei ole talvella herkkua huippu-urheilijalle.

Keväällä Kurtbay harjoitteli koronaviruksen takia poikkeuksellisesti Suomessa, ensi kertaa kolmeen vuoteen.

”Ulkomailla treenatessa on tärkeää, että on hyvät harjoituskaverit”, Kurtbay sanoo.

Lanzatrotella Kurtbayn ja Järvisen treenikavereina on espanjalainen Nacra 17 -luokan pari. Heillä olympiapaikka on jo lunastettuna.

Kurtbaylla on kaksi Nacra 17 -luokan venettä, joista toinen on Suomessa. Vene maksaa noin 30 000 euroa. Veneeseen tarvitaan myös varaosia.

”Purjehdus on välineurheilua. Meiltä menee Lanzaroten-leirin kustannuksiin helposti 10 000 euroa kuukaudessa. Vaikka olisi kymmenen tyyppiä auttamassa, kaikille olisi tekemistä”, Kurtbay sanoo.

Yksi iso kustannus on valmentajan palkkaa. Kurtbayn valmentajana on tanskalainen Allan Nørregaard, joka voitti olympiapronssia vuonna 2012 Lontoossa 49er-luokassa.

”Allen tulee itse mukaan veneeseen, kun on tarvetta. Hän näkee, mitä teen. Joka päivä harjoitellaan.”