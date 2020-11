Arsenal piti kuin pitikin 0–0-tasapelin jalkapallon Englannin Valioliigassa Leedsiä vastaan, ja Everton katkaisi tappioputkensa hyökkääjä Dominic Calvert-Lewinin salamamaalin avittamana sunnuntaina.

Arsenal oli pulassa sarjanousijan vieraana, varsinkin kun laitamies Nicolas Pepe ajettiin kentältä 51. minuutilla.

Pepe hölmöili itsensä suihkuun työntämällä päänsä Leeds-pelaaja Ezgjan Alioskin kasvoihin, ja sen jälkeen Leeds osui maalipuihin kolmesti. Arsenal kuitenkin vältti toisen peräkkäisen tappion Valioliigassa ja on sarjassa 11:ntenä. Leeds majailee 14:ntenä.

”Turhauttavaa, sillä olisimme voineet voittaa ottelun. Pystymme luomaan paikkoja, mutta emme viimeistelemään”, Leedsin valmentaja Marcelo Bielsa totesi BBC:lle.

Calvert-Lewin iski Evertonin johtoon Fulhamin vieraana jo 42 sekunnin pelin jälkeen, ja Everton rutisti 3–2-vierasvoiton.

Putoamisviivan tuntumaan jämähtänyt Fulham pääsi tasoihin 15. minuutilla Bobby Reidin maalilla, mutta Calvert-Lewin ja Abdoulaye Doucoure takoivat vieraat 3–1-taukojohtoon.

Fulham hukkasi toisella puoliajalla rangaistuspotkun ennen Ruben Loftus-Cheekin maalaamaa 2–3-kavennusta, mutta Everton kesti voittoon, joka päätti joukkueen kolmen ottelun tappioputken liigassa.

Kauden neljä ensimmäistä peliään voittanut Everton on sarjassa kuudentena, Fulham viimeisen säilyjän paikalla 17:ntenä.

Valioliigassa viime kaudella yllättänyt Sheffield United on aloittanut toisen kautensa pääsarjassa katastrofaalisesti.

Sunnuntaina joukkueen ahdinkoa lisäsi West Ham, joka haki Sheffieldin Bramall Lane -stadionilta 1–0-voiton Sebastien Hallerin 56. minuutin komealla kaukolaukauksella.

Sheffield United on sarjassa viimeisenä, ja sillä on yhdeksästä ottelusta vain yksi tasapelipiste. Sunnuntaisen tappion myötä Unitedista tuli valioliigahistorian kolmas seura, joka on koonnut vain pisteen tai vähemmän kauden yhdeksästä ensimmäisestä ottelusta.

Aiemmin moiseen ovat ”yltäneet” Manchester City kaudella 1995–96 ja Sheffield Wednesday kaudella 1999–00. Kumpikin niistä putosi Valioliigasta kauden päätteeksi.