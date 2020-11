Mäntyharjulainen Lasse Kurvinen ilmoitti pontevasti seitsemänvuotiaana, että hänestä tulee maailmanmestari.

”Olin ihastunut yhteen tyttöön, ja halusin tehdä häneen vaikutuksen. Eihän hän oikein lämmennyt”, Kurvinen naurahtaa.

Nyt Kurvisen unelma on kuitenkin 35 vuoden jälkeen toteutunut: hän on maailmanmestari. Kun hän kertoi mestaruudestaan tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa, sama ”tyttö” kävi tykkäämässä hänen kuvastaan.

”Laitoin hänelle viestin – ja hän vastasi, että muistaa kyllä”, Kurvinen nauraa.

”Nämä ovat juuri niitä kullanarvoisia tunteita ja tärkeitä tarinoita, jotka tekevät tästä [mestaruudesta] arvokkaan”, tuore maailmanmestari sanoo.

Lasse Kurvinen teki Italiassa moottoriurheiluhistoriaa, sillä hän ajoi flat trackin ensimmäiseksi maailmanmestariksi. Flat trackissä on aiemmin ajettu maailmancuptyylisesti. Maailmancupissa Kurvinen oli viime vuonna kahdeksas.

Periaatteessa kaikki moottoripyörillä tapahtuva moottoriurheilu on kehittynyt juuri flat trackista. Flat track -kisoja on ajettu Yhdysvalloissa jo sata vuotta. Euroopassa lajin suosio on noussut kymmenen viime vuoden aikana.

Lasse Kurvinen on ajanut kaksipyöräisillä kolmevuotiaasta lähtien ja fanittanut Pekka Vehkosta. Vehkosen tavoin maailmanmestaria Kurvisesta ei kuitenkaan lupaavista juniorivuosistaan huolimatta motocrossissa koskaan tullut. Supermotossa ja jääradalta Kurvinen on kuitenkin napsinut päänahan jos toisenkin. SM-mitaleita hänellä on kaikkiaan 15.

Kurvisella on ollut sellaisia aikoja, että perhe- ja työkiireiden vuoksi moottoripyörän selkään ei ole aina ehtinyt.

”Vaikka töissä on kiirettä, tämä on hyvää vastapainoa. Kun kypärän laittaa päähän, niin työkiireet unohtuvat”, Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Lasse Kurvinen sanoo.

Flat track -pyörissä on takajarru, mutta sitä käytetään harvoin.­

Vuonna 2018 Mikko Koskinen, toinen suomalainen kansainvälisten ratojen flat track -kuski tällä hetkellä Kurvisen lisäksi, sai houkuteltua Kurvisen mukaan kokeilemaan lajia.

Kun Kurvinen voitti veteraanien Suomen mestaruuden, uuden kokeilu tuntui kiinnostavalta ja Kurvinen halusi lähteä kokeilemaan vauhtiaan Euroopan areenoille.

”Kun kukaan Suomessa ei tiennyt lajista mitään, kaikki on pitänyt opetella alusta: esimerkiksi miten rakennetaan kilpailukykyinen flat track -pyörä, millainen iskunvaimennus pitää olla, millaiset rengaspaineet toimivat ja miten oppisi vielä uuden ajotekniikan. Onneksi Euroopasta löytyi ihmisiä, jotka ovat auttaneet pyyteettömästi. Ilman heitä ja muita suomalaisia tukijoukkoja tämä ei olisi ollut mahdollista”, Kurvinen sanoo.

Kun Kurvinen lähti ajamaan maailmanmestaruudesta, hänellä oli hirveä nälkä oppia uutta.

”Uskoin määrätietoisuuteen ja siihen, että minulla on kuitenkin niin paljon kokemusta esimerkiksi jääradalta, joka tukee hyvin tätä lajia”, Kurvinen sanoo.

Maailmanmestaruustaistosta jouduttiin koronapandemian vuoksi pudottamaan Saksan ja Ranskan kisat pois. Mestaruus ratkaistiin Tšekissä ja Italiassa.

Tšekissä Kurvinen teki virheen viimeisellä kierroksella ja ajoi finaalissa toiseksi.

Italiassa asetelma kääntyi toisin päin, kun kuusinkertainen maailmancupin voittaja Francesco Cecchini teki virheen ja kaatui. Kurvinen kaasutteli siinäkin lähdössä toiseksi.

”Erän edetessä olin asennoitunut ajamaan jo MM-hopeasta, mutta asetelma muuttuikin Cecchinin kaatumiseen”, Kurvinen sanoo.

Kurvisen kaksi kakkossijaa MM-finaaleissa riittivät yhteispisteissä maailmanmestaruuteen.

Lasse Kurvinen on maailmanmestari.­

Italian finaali oli Kurviselle seitsemäs flat track -kisa koskaan.

”Näyttäisi siltä, että olen ainoita kuskeja, jotka pystyvät Cecchinin haastamaan. Nyt olen sen todistanut, että eivät he helpolla minun kanssani pääse”, Kurvinen sanoo.

Maailmanmestaruuden myötä Kurvinen pääsee mahdollisesti kokeilemaan vauhtiaan American Flat Track -sarjaan.

”Olisin ensimmäinen suomalainen Amerikan-sarjassa koskaan. Se olisi hieno kruunu tälle kaikelle, kun koronatilanne joskus hellittää”, Kurvinen sanoo.