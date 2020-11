Suomi-sarjassa pelaavan Nokian Pyryn Hector Majul on jääkiekon ykkösnimi jalkapallohullussa Meksikossa. Hän tiesi Suomesta entuudestaan revontulet ja Teemu Selänteen.

Tilaajille

Hector Majul nostaa pusakkansa kauluksia.

Kuumassa Meksikossa varttunut mies ei ole tottunut kylmän Pohjolan keleihin.

Majul on syntynyt Mexico Cityssä. Hänen kotimaassaan jalkapallo on uskonto. Majul pelaa kuitenkin jääkiekkoa. Hän on lajin kovimpia nimiä kotimaassaan, mutta joutuu etsimään pelipaikkaa kaukaa kotoa.