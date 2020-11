Ukkoskuurot puhdistivat yksinpurjehtijan Ari Huuselan venettä maanantain vastaisena yönä lähellä päiväntasaajaa.

Samalla kippari itsekin sai osansa vesiryöpystä, joka pyyhki veneen kannen yli.

”Se oli raju painepesu kannelle ja minulle. Pidin kauneussalonkia ja leikkasin kynnet ja ajoin parran. Yön aikana en paljon nukkunut, kun ukkonen valvotti ja piti olla tarkkana. Nyt on vähän väsynyt olo, mutta fiilis on hyvä ja olo raikas”, Huusela kertoi maanantaina päivälle HS:lle.

Huusela on purjehtimassa Vendée Globe -kilpailussa päiväntasaajan reunalla olevalla pasaatituulten kohtauspaikalla, doldrumeilla.

Sää on ajoittain harmaa, mutta hyvin lämmin ja suorastaan paahtava. Meriveden ja ulkoilman lämpötila on 29 celsiusastetta. Huusela onkin päivät ilman paitaa.

Ari Huusela ajoi maanantaina pitkästä aikaa parran, kun ukkosmyrsky oli ohi.­

Paahtavuuden tunnetta lisäsi, että Huusela joutui käyttämään viikonloppuna puolitoista tuntia moottoria saadakseen veneeseensä riittävästi sähköä.

”Kaksi sataa kiloa painavasta rautamötikästä tuli aika paljon lämpöä veneeseen, kun piti avata jäähdytysluukut”, Huusela kertoi.

Moottorin apuun Huuselaan joutui turvautumaan sen takia, että meriheinä oli tukkinut sähköä vedessä tuottavan hydrogeneraattorin. Huusela joutui nostamaan sen ylös vedestä ja puhdistamaan hydron heinästä.

”Kummallinen ilmiö”, Huusela pohti meriheinää keskellä aavaa merta.

Sen sijaan veneen pohja on pysynyt puhtaana eliöistä päinvastoin kuin Tapio Lehtisellä. Hänen veneensä pohja oli täynnä äyriäisiin kuuluvia siimajalkaisia, barnakkeleita, kun Lehtinen oli omalla yksinpurjehduksellaan 2018–2019.

Huuselan Imoca 60 -luokan superveneen vauhti on eri luokkaa kuin Lehtisellä, joten ylimääräiset eliöt eivät ehdi tarttua pohjarakenteisiin tai potkuriin.

”Lisäksi pohja on suojattu muutenkin maalilla hyvin”, Huusela sanoi.

Vendee Globe -kisa starttasi 8. marraskuuta Ranskan Les Sables-d’Olonnesta eli maanantaina matkaa oli tehty 15 vuorokautta.

Ukkosrintaman takia Huuselan Stark-vene kulkee joutuisasti 13–14 solmun vauhdilla, noin seitsemän metriä sekunnissa.

”Ainakin pääsee reippaasti eteenpäin ja oikeaan suuntaan.”

Doldrumeilta Huusela suuntaa kohti Brasilian itärannikkoa. Sieltä hän yrittää päästä matalapaineen tuomien tuulten kyydissä kohti Etelä-Afrikan kärkeä ja Etelämerta.

”Kevyitä tuulia on vaikea ennustaa. Nyt on suunta lounaaseen.”

Suurin osa Ari Huusela ravinnosta on juotavia aterioita. ”En ole viitsinyt kokata, kun pitää vahtia ukkosta”­

Huusela oli saanut ukkosen myötä seuraa, kun neljä pitkäjalkaista merilintua yrittää pysyä veneen vauhdissa keulakannella.

”Havahduin yöllä outoon kynsien rapinaan ja ihmettelin, mitä siellä on, kunnes näin linnut.”

Linnut ovat ilmeisesti silkkihaikaroita.

Huusela on Vendée Globe -kilpailussa 29:s, kun mukana on 32 venettä. Ranskalainen Nicolas Troussel on keskeyttänyt. Kilpailun etenemistä voi seurata järjestäjien verkkosivuilta.

Kisan johtoon on siirtynyt ranskalainen Charlie Dalin. Hänellä on matkaa maaliin runsaat 36 000 kilometriä. Huuselalla laskettua matkaa on jäljellä runsaat 40 000 kilometriä.

Pitkään johdossa ollut britti Alex Thomson on pudonnut viidenneksi. Eroa Daliniin on 300 kilometriä.

Välimatkat merellä alkavat siis olla jo melkoisia.

”Viikonloppuna näin kaksi muuta Imoca-venettä. Nyt ei ole näkynyt ketään”, Huusela sanoi.