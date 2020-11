Marraskuun lopulla ilmestyvässä kirjassa on äänessä erilainen Rauno Korpi kuin oli Tampereen Tapparan mestarivalmentajana. Nyt Korpi puhuu pehmeiden arvojen ja sallivamman ajattelutavan puolesta.

Rauno Korpi on vaikuttunut vanhempana pehmeämmistä arvoista.­

Rauno Korven tuntevat Tampereella kaikki.

Korpi oli legendaarinen Tampereen Tapparan jääkiekkojoukkueen valmentaja. Hän luotsasi kirvesrinnat päävalmentajana neljään Suomen mestaruuteen sekä valmensi miesten ja naisten maajoukkueita.

Korpi oli valmentajana kova jätkä – hän halusi tehdä tulosta, menestyä mihin hintaan tahansa.

Nyt Korpi – vanhentuneena ja viisastuneena – on kirjoittanut Pertti Tanhuan kanssa kirjan nimeltä Sinullakin on oikeus onnistua. Se tulee tulee kauppoihin kuun lopulla.

Kirjassa on äänessä toisenlainen Korpi. Hän puhuu pehmeiden arvojen ja sallivamman ajattelutavan puolesta.

”Olen koko 30 vuotta kestäneen jääkiekkovalmentajaurani ajan vannonut taistelemisen ja tahdonvoiman nimeen, mutta kirjan keskiössä oleva pehmeän muutoksen ajattelutapa ei perustu itsekuriin eikä tahdonvoimaan. Pehmeä muutos tapahtuu mukavuusalueella. Kun pehmeän muutoksen ajattelutavan sisäistää, ei voi enää repsahtaa sanan perinteisessä merkityksessä”, Korpi sanoo.

Korven kirja ei ole urheilukirja, mutta tekijän sanoin siitä voi olla hyötyä myös urheilijoille.

Pertti Tanhua tuntee Rauno Korven jo 30 vuoden takaa. Tanhua oli aikoinaan Korven joukkueen henkinen valmentaja.­

Millainen on kirjan syntyhistoria?

” Se on syntynyt viiden vuoden aikana. Lähinnä omien haasteiden ja Tanhuan työnkuvan (suggestoterapeutti, NLP-kouluttaja) kautta. Olemme miettineet perinteisen kovan muutoksen karttaa, emmekä ole oikein pystyneet siihen sitoutumaan. Löysimme erilaisen tavan, joka voi toimia myös sen perinteisen tavan rinnalla.”

Kovalla muutoksella Korpi tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen kamppailee pettymysten, repsahdusten, itsekurin ja tahdonvoiman noidankehässä.

”Tämä on vastakohta kaikelle tuolle; ei mitata, ei kiirehditä, ei vertailla.”

”Elämäntapojaan muuttaville, laihduttajille, tupakoitsijoille, erilaisista riippuvuuksista kärsiville, kaikille niille, jotka ovat olleet kovan muutoksen myllyssä kauan.”

Miten urheilija voisi kirjasta hyötyä?

”Urheilu ja varsinkin joukkueurheilu on alue, jossa on aika kova kuri ja tavoitteet ja jatkuva kilpailu sekä suoritusten vertailu. Pelaajalla ja urheilijalla on kuitenkin mahdollisuus muutokseen, itsensä kehittämisessä ja rajojen etsimisessä – hän voi lähestyä niitä myös tätä kautta.”

Onko urheilussa tarvetta pehmeille arvoille?

”Totta kai on. Urheilijoilla on verrattain paljon painetta, ahdistusta, jopa mielenterveysongelmia. Tämä on lempeämpi tapa kohdata epäonnistumisia. Urheilijallahan jäävät epäonnistumiset ja häviöt hyvin helposti selkäreppuun ja ne rupeavat nakertamaan itsetuntoa.”

Näkyykö pitkä ura valmentajana tässä kirjassa ja ajattelussasi?

”Kyllä se näkyy paradoksaalisesti omien asenteideni muuttumisena. Olin kovan linjan jätkä, joka koitti manipuloimalla ja pakolla saada asioita eteenpäin. Joskus ne menivät ja joskus taas eivät menneet. Omat asenteeni ovat muuttuneet valtavasti.”

”Nykytietämyksellä tekisin monia asioita toisin ja aiheuttaisin monelle paljon vähemmän mieliharmia. Sitouttaisin, enkä sanoisi, että nyt on pakko tehdä. Pakottaminen aiheuttaa ihmisessä aina muutosvastarintaa.”