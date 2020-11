Thomson menetti kärkisijan ja on nyt pudonnut jo viidenneksi.

Britti Alex Thomsonin toiveet tulla ensimmäiseksi ei-ranskalaiseksi Vendée Globe -maailmanympäripurjehduksen voittajaksi kärsivät kovan kolauksen viikonloppuna. Thomson joutui veneessään korjauspuuhiin ja jäi kärjelle noin 300 merikilometriä, kertoo uutistoimisto AFP.

Walesilainen Thomson oli kisan kärjessä, mutta joutui vaikeuksiin myöhään lauantaina noin tuhannen kilometrin päästä Rio de Janeirosta. Thomson kertoi, että veneessä on ”mahdollinen rakenteellinen kysymys”. Tarkemmin viasta ei kerrottu.

Hän joutui pudottamaan nopeuttaan kuuteen solmuun, jonka jälkeen ranskalaiset Charlie Dalin ja Thomas Ruyant menivät Thomson ohi. Thomson on nyt pudonnut jo viidenneksi.

Thomsonin kerrottiin olevan aluksi ”hiukan järkyttynyt”, mutta tilanne voisi olla pahempikin. Kilpailun sääntöjen mukaan venettä ei saa viedä maihin tai päästää ketään veneeseen missään vaiheessa, joten kilpailijan täytyy pystyä itse korjaamaan mahdolliset viat.

”Se on korjattavissa”, Thomson sanoi sunnuntaina.

”Olen tietysti pettynyt, mutta tämä on Vendée Globe. Tätä se merkitsee. Tällaisia juttuja pitää pystyä käsittelemään.”

”Normaalisti tunnen itseni vihaiseksi, surulliseksi ja tunnepitoiseksi, mutta en tällä kertaa. Olen varma, että jossain vaiheessa tunteet voivat mennä toiseen suuntaan, mutta toistaiseksi on vain yksi asia eli saada työ valmiiksi mahdollisimman hyvin. Teen kaiken tarvittavan pysyäksesi kilpailussa.”

Kilpailussa on mukana myös Suomen Ari Huusela. Hän on kisassa tällä hetkellä sijalla 28. Mukana on 32 venettä. Kilpailua voi seurata järjestäjien verkkosivuilta.