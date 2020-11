Kesäkuun alussa ravimaailma kohahti. Yksi Euroopan ansioituneimmista hevosista, Propulsion, oli kilpaillut sääntöjen vastaisesti Ruotsissa, Suomessa ja muualla Euroopassa vuodesta 2015 lähtien.

Propulsionille oli tehty hermonkatkaisu etujalkoihin Yhdysvalloissa ennen kuin se tuotiin Ruotsiin vuonna 2015. Pohjoismaissa hevoset eivät saa kilpailla operaation jälkeen eläinsuojelusyistä, sillä toimenpide vie tunnon jaloista.

Propulsionin tapaus ei ole ainoa laatuaan. Raviurheilun lisäksi kilparatsastuksessa on tullut esiin joitakin kiellettyjä hermonkatkaisutapauksia. Vuonna 2018 Ratsastajainliitto asetti elinikäiseen kilpailukieltoon hevosen, jolle oli tehty hermonkatkaisu molempiin takajalkoihin vuosina 2014–2015.

Ratsastaja jatkoi hevosella kilpailemista hermonkatkaisujen jälkeen, vaikka se on Suomessa kiellettyä.

Vuonna 2016 kansainvälistä ratsastusmaailmaa järkytti puolestaan tapaus, jossa hevonen jouduttiin lopettamaan kesken matkaratsastuskilpailun. Kilpailuissa hevosen jalkaan tuli avomurtuma. Myöhemmin ruumiinavauksessa selvisi, että hevosen jalkoihin oli tehty useita kemiallisia hermonkatkaisuja.

Kansainvälinen ratsastajainliitto tuomitsi tänä vuonna hevosen ratsastajan 20 vuoden kilpailukieltoon ja sakkoihin.

Eläinlääketieteellisenä toimenpiteenä hermonkatkaisu on Suomessa sallittua. Helsingin yliopiston hevossairaalan johtava eläinlääkäri Nina Lehmonen arvioi, että sairaala tekee niitä vuosittain enintään kaksi.

Toimenpiteessä hevosen kavioon johtavat hermot katkaistaan, jolloin jalan alaosasta ja kaviosta häviää tunto. Hermo voidaan katkaista kirurgisesti, kemiallisesti tai jäädyttämällä.

”Hermonkatkaisu on viimeinen keino poistaa kipu, kun kaikki muu kivunlievitys on kokeiltu”, Lehmonen kuvailee.

Hän muistuttaa, että toimenpiteeseen liittyy suuri eläinlääkärin vastuu ja se kannattaa tehdä vain sopivalle hevoselle.

”Yleensä kyseessä on esimerkiksi tamma, joka halutaan siirtää siitokseen, tai omistajalleen tärkeä lemmikki, joka liikkuu vain kevyesti. Eläinlääkärin tehtävä on varmistaa, että omistaja ymmärtää kilpailun olevan hermonkatkaisun jälkeen kiellettyä.”

” ”Tunnon poistaminen voi kilpailutilanteessa pahimmillaan johtaa luun murtumiseen.”

Propulsion voitti Bodenissa miljoonan kruunun arvoisen Norbottens Stora Prisin vuonna 2016.­

Viime kädessä kilpailusääntöjen noudattaminen on kuitenkin hevosen omistajan ja ratsastajan vastuulla.

Nina Lehmosen mukaan ei ole yhdentekevää, millaisen omistajan hevoselle toimenpide tehdään.

”On eri asia tehdä hermonkatkaisu perheeseen loppuiäkseen jäävälle lemmikille kuin hevoskauppiaan omistamalle hevoselle.”

Hermonkatkaisun jälkeen hevosta pitää hoitaa huolellisesti, sillä kipu on hevosen ainoa keino kertoa, jos jokin on vialla. Ilman hevosen kipua omistajan on huomattava mahdolliset vammat itse.

Hermonkatkaisu lasketaan kilpailuissa dopingiksi. Ravi- ja ratsastuskilpailuissa ei ole sallittua poistaa hevosen kipua millään tavalla.

”Kilpailu on äärisuoritus, joka altistaa vammoille. Tunnon poistaminen voi kilpailutilanteessa pahimmillaan johtaa luun murtumiseen. Riskeinä ovat myös esimerkiksi erilaiset kavioruhjeet ja -paiseet”, Lehmonen sanoo.

Hän on työskennellyt ravi- ja ratsastuskilpailuissa kilpailueläinlääkärinä. Eläinlääkärin on lähes mahdotonta jälkikäteen todeta, onko hevoselle tehty hermonkatkaisu.

Kirurgisen katkaisun jäljiltä jalassa saattaa näkyä arpia tai valkoista karvaa, mutta eläinlääkärillä ei ole luotettavia keinoja selvittää, onko syvällä kaviossa tuntoa.

Suhtautuminen hermonkatkaisuun ja kilpailemiseen vaihtelee maittain. Pohjoismaiset kilpailusäännöt ovat Lehmosen mukaan maailman edistyksellisimpiä hevosen hyvinvoinnin kannalta.

”On vaara, jos hevonen ostetaan Pohjoismaihin maista, joissa toimenpidettä tehdään erilaisin perustein. Omistajan kannattaa olla silloin hyvin tarkkana, erityisesti jos hevosella on tarkoitus kilpailla”, Lehmonen toteaa.

D.D.S. Hitman (numero 5) voitti vuonna 2017 Finlandia-ajon Vermossa uudella rataennätyksellä. Ennakkosuosikki Propulsion jäi toiseksi.­

Ruotsi mitätöi Propulsionin tulokset, Suomessa odotellaan

Lokakuun lopussa Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport ilmoitti mitätöivänsä kaikki Propulsionin kilpailutulokset Ruotsissa. Samalla hevosen omistaja velvoitettiin maksamaan takaisin hevosen voittorahat.

Maksettavaksi kertyy yli 26 miljoonaa kruunua eli 2,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on mittava tulosten ja palkintorahojen uudelleenjärjestely. Päätös vaikuttaa 45 ravikilpailun lopputuloksiin ja 137 ravihevoseen.

Propulsion kilpaili Suomessa kaksi kertaa. Vuonna 2016 hevonen voitti Vermossa Finlandia-ajon ja vuotta myöhemmin sijoittui samassa kilpailussa toiseksi. Yhteensä Propulsion voitti Suomesta 155 000 euroa.

Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen sanoo, että järjestö odottaa asiassa vielä Svensk Travsportin virallista päätöstä.

”Tarvitsemme virallisen päätöksen ennen kuin voimme edetä asiassa.”

Svensk Travsport on luvannut toimittaa virallisen päätöksen kaikkiin maihin, joissa Propulsion on kilpaillut. Kauhanen ei suostunut arvioimaan ennalta, millainen Hippoksen päätös asiassa on lopulta.

Päätöksen aikataulu ei ole toistaiseksi tiedossa.