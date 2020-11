Huuhkajien ratkaiseva ottelu Kansojen liigassa Walesia vastaan sai synkän käänteen heti alussa, kun puolustaja Jere Uronen sai punaisen kortin. Samalla romuttui Suomen jalkapallomaajoukkueen unelma nopeasta noususta Euroopan huippumaiden joukkoon. Uronen kertoo HS:n haastattelussa, mitä kentällä tapahtui hänen näkökulmastaan ja miten hän nyt suhtautuu ulosajoon.

”Kun näkee sellaisen pitkän pallon tulevan, pitää tehdä päätös, miten sen haluaa puolustaa. Tykkään itse puolustaa paljon eteenpäin. Näytti hetken siltä kuin useimmiten maalivahdin pelatessa pitkän pallon, että pääsisin etupuolelle katkaisemaan sen”, Jere Uronen kuvailee tilannetta.

Oli pelin kahdestoista minuutti Walesin ja Suomen välisessä Kansojen liigan ratkaisuottelussa Cardiffissa. Panoksena lohkovoitto, nousu Kansojen liigan parhaaseen A-liigaan Euroopan huippumaiden joukkoon ja todennäköisesti suora MM-karsintojen jatkokarsintapaikka lohkovoiton ansiosta.

Suomi oli hetkeä aiemmin menettänyt pallon hyökkäyspäässä vapaapotkun jälkeen Walesin maalivahdille Danny Wardille.

Hän potkaisi välittömästi kovan laakapallon kohti ylös jäänyttä hyökkääjä Harry Wilsonia ja Suomen puolustusaluetta, jossa alimpana pelaajana oli 26-vuotias laitapakki Jere Uronen. Toinen laitapakki Nikolai Alho oli vähän ylempänä.

”Se vähän pääsi yllättämään minut, se oli aika hyvä pallo maalivahdilta. Se tuli tosi kovaa ja laakana. Otin yhden askeleen eteenpäin, mikä oli virheratkaisu.”

Wilson lähti juoksemaan kohti Suomen maalia nähtyään pallon lentoradan ja pääsi Urosen eteen, joka koitti päästä ohi Wilsonista, joka puolestaan yritti pysyä nimenomaan suomalaispuolustajan edessä.

”Vastustaja sai paidastani kiinni. Hän teki sen hyvin, ja sen jälkeen koetin vain päästä eroon vastustajasta, että en vain rikkoisi alimpana pelaajana.”

” ”Kovalla tasolla vastustajat pelaavat fiksusti ja koittavat tehdä asioita, jotka ovat vaikeita puolustajille.”

Jere Uronen on jäänyt askeleen jälkeen ja Walesin Harry Wilson pitää hänet pallontavoittelutilanteessa takanaan. Nikolai Alho on tulossa Urosen avuksi.­

Suomen puolustuslinjan alimman pelaajan Jere Urosen käsi on kohtalokkaasti Harry Wilsonin niskassa.­

Walesilaishyökkääjä saattoi ehkä ottaa nopeasti kiinni Urosesta, mutta otetta on vaikea nähdä videoista. Pallo putosi ajassa 11.20 alaspäin juoksevan Nikolai Alhon ja Jere Urosen väliin, ja siinä vaiheessa Uronen ja Wilson olivat jo takertuneet toisiinsa kiinni.

Wilson pysähtyi ovelasti päästyään Urosen eteen, jolloin pelaajat törmäsivät.

”En päässyt eroon hänestä vaan hän otti minut fiksusti reppuselkään. Nostin kädet pystyyn liian myöhään. Virhe tapahtui jo aikaisemmin. Olisi vain pitänyt peruuttaa kotiin päin. Se on helppoa jossitella jälkeenpäin. Siinä kohtaa tein virhearvion enkä päässyt enää vastustajasta eroon.”

Pallon ensimmäisen pompun jälkeen Wilson ehti ottaa kymmenkunta juoksuaskelta eteenpäin Uronen selässään ennen kuin kaatui kentän pintaan ajassa 11.23.

Urosella oli ensin oikea käsi Wilson hartioilla ja sitten vasen käsi, mikä oli hänen toinen virheensä tilanteessa.

”En halunnut vetää vastustajaa maahan. Kovalla tasolla vastustajat pelaavat fiksusti ja koittavat tehdä asioita, jotka ovat vaikeita puolustajille. Ei tarvitse olla juuri lainkaan kontaktia, että vastustaja voi mennä maahan. Alimpana pelaajana ei pitäisi olla sellaisilla etäisyyksillä, että jalat voivat kopsahtaa yhteen.”

Wilson kaatui ensin maahan, ja Uronen heti hänen perässään.

”Ainut, mitä mietin siinä tilanteessa oli, että en halua rikkoa. Kentällä ei yleensä mietitä mitään, vaan sitä pelaa yleensä vaistonvaraisesti kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Reagoi fiiliksellä tilanteisiin sen mukaan, missä kohtaa kenttää on.”

” ”Tuli mieleen ajatuksia, joita ei viitsi ääneen sanoa.”

Harry Wilson ja Jere Uronen kaatuvat. Nikolai Alho on jo lähes ehtinyt tilanteeseen mukaan. Uronen saa punaisen kortin ja poistetaan kentältä.­

Heti kaatumisen jälkeen Uronen kääntyi katsomaan kohti erotuomari Jesus Gil Manzanoa, joka juoksi kymmenen metrin päästä kaatuneiden pelaajien luokse.

”Kun Wilson kaatui, toivoin tuomarin nähneen sen, että Wilson yritti vetää minua mukaansa ja, että en yrittänyt kaataa.”

Gil Manzano vei käden taskulleen ja veti sieltä punaisen kortin.

”Tuli mieleen ajatuksia, joita ei viitsi ääneen sanoa.”

Uronen sanoo, että ulosajo harmitti ja satutti.

”Pelaan futista, koska rakastan lajia ja haluan olla kentällä kavereiden kanssa. Ei haluaisi tulla kentältä pois, kun tekee aina kaikkensa, että voisi kunnossa ollessaan olla täydet minuutit.”

Uronen odotti pukukopissa, että avausjakso päättyi. Sitten hän pääsi esittämään pahoittelunsa joukkueelle, sen pelaajille ja taustaryhmälle.

”Heti tauolla pyysin kaikilta joukkuekavereita anteeksi ja annoin halaukset. Otin vastuun siitä, mitä tein.”

Uronen kiittää saamaansa vastaanottoa.

”Jätkät ovat ihan mahtavia. Kaikki tiesivät, että en halunnut tulla ulosajetuksi. Kaikki tietävät, että ihmiset tekevät virheitä. Tärkeintä on ottaa niistä opiksi. Jos teet virheen etkä ota siitä opiksi, teet saman tien kaksi virhettä.”

Päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi heti ottelun jälkeen V Sportin haastattelussa lyhyesti Urosen ulosajoa.

”Jeren kanssa juttelin, ja hän sanoi, että häntäkin rikottiin. Annoimme ylimääräisen tasoituksen, ja pelin luonnehan muuttui.”

Uronen sanoo, että punainen kortti ei ollut hänen elämänsä ensimmäinen virhe, eikä varmasti viimeinenkään.

”Katsoin tilanteen läpi. Tiedän, mitä tein väärin ja katson, että ei tule tuollaista virhettä enää. Elämä jatkuu.”

Hän ei voinut jäädä murehtimaan yhtä punaista korttia kovin pitkäksi aikaa. Viime sunnuntaina Urosen seurajoukkueella KRC Genkillä oli taas ottelu, jossa hän pelasi.

”Tiedän, että olen hyvä pelaamaan futista, vaikka teinkin virheen. Osaamiseni ei katoa yhdessä yössä. Jos miettisin yhtä tilannetta tästä eteenpäin joka kerta, kun menisin kentälle, olisin todella erilainen pelaaja. Pelistä ei tule mitään, jos sitä ajattelee negatiivisista lähtökohdista. Se oli vain yksi kaksinkamppailu, jota en voittanut. Tässä elämässä on niin paljon kamppailuita, joita olen voittanut erilaisissa tilanteissa.”

Wales-ottelun virhe oli kuitenkin perin harvinainen tapaus puolustajan uralla. Uran ensimmäinen suora punainen kortti.

”Toivottavasti en saa ikinä enää toista suoraa punaista – siitä lähdetään. Ihan sama vaikka se olisi ollut harjoitusottelu, niin minua se olisi painanut yhtä paljon. Punainen kortti on aina punainen kortti.”

” ”Kilpailu ei lopu koskaan.”

Tiedän, mitä tein väärin ja katson, että ei tule tuollaista virhettä enää”, Jere Uronen sanoo.­

Jos unohtaa punaisen kortin ja pilalle menneen viimeisen ottelun, pelasi Huuhkajat vahvan syksyn. Urosen mukaan kaikki voivat olla ylpeitä joukkueen pelaamisesta.

”Olisimme voineet voittaa kaikki pelit. Marginaalit olivat pieniä. Tuntuu siltä ja näyttää siltä, että pelimme kehittyy siihen suuntaan, mihin haluamme.”

Hän kehuu maajoukkuetta todella mahtavaksi.

”Kaikilla on tosi hauskaa kentällä. Pelaamme toisillemme. Jokainen jättää kaikkensa kentälle.”

Urosen mukaan joukkue on hitsautunut tiiviisti yhteen. Sen ovat huomanneet jo myös vastustajien valmentajat, kuten Irlannin päävalmentaja Stephen Kenny, joka kuvaili Suomen joukkuetta kuin seurajoukkueeksi.

”Olemme olleet kauan yhdessä. Hyviä tutkapareja on joka puolella kenttää. Kaikki tietävät, mihin joukkuekaverit liikkuvat ja millaisia syöttöjä joukkuekaverit haluavat. Pelaamme omilla vahvuuksillamme, mikä on tosi hyvä, koska silloin kaikki pääsevät tuomaan esiin parhaat puolensa.”

”Teemme juoksuja toisillemme ja autamme pallollista pelaajaa, ja siten pelimme on todella epäitsekästä joukkuepelaamista. On pallolliselle kivempaa, kun on enemmän kuin yksi vaihtoehto syötölle.”

Huuhkajat ei ole Urosen mukaan vain tiivis joukkue, mutta myös avosylin ja lämpimästi uudet pelaajat mukaan ottava yhteisö.

Hänen mukaansa ulkopuolinen tuskin osaisi sanoa, kuka pelaajista on ensimmäistä kertaa joukkueessa, jos pääsisi katsomaan joukkueen toimintaa hotellilla ja kentän ulkopuolella.

”Se on tämän joukkueen hienous, että kaikki toivotetaan tervetulleeksi. Kaikki tietävät kilpailun kovuuden, ja uskon, että kilpailu tekee meistä vain parempia. Kilpailu ei lopu koskaan.”