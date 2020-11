Myrrä aloitti Ilveksen päävalmentajana vuosi sitten syyskuun lopulla Karri Kiven saatua potkut.

Jääkiekon Liigaa johtava Tampereen Ilves on tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksen päävalmentaja Jouko Myrrän kanssa.

Apuvalmentajista Marko Ojanen, 47, jatkaa Ilveksessä kaksivuotisella sopimuksella ja Pasi Saarinen, 43, vuoden mittaisella sopimuksella.

Myrrä aloitti Ilveksen päävalmentajana viime vuoden syyskuun lopulla Karri Kiven saatua potkut. Myrrän valmennuksessa Ilves on voittanut 50 ottelua 69 ottelusta maalisuhteella 237–145.

Viime kaudella Ilves oli runkosarjassa neljäs ja sijoitus toi seuralle ensimmäistä kertaa paikan jääkiekon Mestarien liigaan. Se jäi kuitenkin pelaamatta koronavierusepidemian takia.

Ilveksen urheilujohtajan Timo Koskelan mukaan seura ei harkinnut ketään muuta tehtävään.

”Joukolla on vahvat näytöt siitä, että kun Ilvekseen on seuran ideologian mukaisesti tuotu sisään lahjakkuutta, hän on valmennusryhmänsä kanssa pystynyt kehittämään pelaajia ja viemään heitä eteenpäin seuraavalle tasolle”, Koskela kehui tiedotteessa.