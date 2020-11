Korisliigan kärkijoukkue Helsinki Seagulls odottaa kauhulla tulevia rajoituksia: ”Suurin pelko on, että voimmeko edes harjoitella”

Kun Töölön Kisahalli suljettaneen uusien rajoitusten jälkeen, uhkaa Korisliigan Helsinki Seagullsia harjoittelun keskeytyminen. Korvaavaa harjoittelupaikkaa ei ole vielä löytynyt.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi kaupunkilaisille tiistaina mahdollisista tulevista rajoituksista ja suosituksista, joita pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä käsittelee torstaina. Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudun kaikki julkiset tilat suljetaan koronavirusepidemian takia, ja se tarkoittaa myös Töölön Kisahallin sulkemista.

Mitä se tarkoittaa Korisliigan ainoalle helsinkiläisseuralle, Korisliigaa johtavalle Helsinki Seagullsille, joka harjoittelee Kisahallilla?

”Me nyt odottelemme tässä torstaita, että mitkä rajoitukset lopulta ovat ja kiristyykö siitä, mitä maanantaina tuli voimaan. Siihen ajatukseen olemme jo tottuneet, että pelejä ei voi pelata kotona yleisön kanssa. Suurin pelko on, että voimmeko edes harjoitella”, Helsinki Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho sanoo.

”Se tuntuisi kohtuuttomalta, koska olemme puhtaasti ammattilaisjoukkue ja ammattilaisseura. Tässä on 25 hengen työt vaakalaudalla. Jos emme pysty harjoittelemaan, meidän toiminta loppuu siihen.”

Toimitusjohtaja Perhon mukaan harjoittelu on edellytys sille, että joukkue pystyy pelaamaan vieraspelejä ja ennen kaikkea pysymään kunnossa sitä aikaa varten, kun ”ajat paranevat”.

”Jos emme pelaa tai harjoittele, on meillä aika vähän mitään tehtävissä.”

Pormestari Vapaavuori sanoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosittelevan vielä yksityisille tahoille, että hekin sulkisivat tilojaan. Tällä haavaa ei ole vielä tiedossa, miten yksityiset tahot reagoivat Vapaavuoren tai koronakoordinaatioryhmän tulevaan suositukseen. Tulevat rajoitukset ovat tiukennuksia maanantaina voimaan tulleisiin rajoituksiin ja suosituksiin.

Olisiko Seagullsin mahdollista harjoitella jossain muualla kuin Kisahallilla?

”Olemme niitä kartoittaneet. Tietyt paikat seurailevat kaupungin toimintatapaa ja menevät myös kiinni. Tietyt paikat haluavat odottaa vielä torstain päätöksiä. Meillä ei ole vielä mitään varapaikkaa, ja sen takia tämä tilanne on jännä meidän kannalta.”

Perhon mukaan harjoitusten vieminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei ole realistinen vaihtoehto logistisista syistä.

”Olen moneen paikkaan esittänyt sellaisen vetoomuksen, että kilpaurheilijat saisivat jatkaa harjoittelua. Meillä on hyvin pieni porukka, joka on kerrallaan hallissa. Siinä emme vaaranna ketään ulkopuolisia. Toiveena on, että SM-tason urheilu olisi mahdollista. Tuntuisi kohtuuttomalta, että se mahdollisuus vietäisiin pois. Sen ymmärrämme, että yleisötilaisuuksien järjestäminen ei ole mahdollista, mutta toivomme, että pystyisimme kuitenkin harjoittamaan tätä ammattia jossain määrin.”