Myös Chelsea, Sevilla, Juventus varmistivat jatkopaikkansa. Norjalainen Erling Braut Haaland iski kaksi maalia Dortmundin voittaessa.

Jalkapallon Mestarien liigan ensimmäiset pudotuspeleihin pääsevät joukkueet selvisivät tiistai-illan varhaispeleissä, kun Chelsea ja Sevilla jatkoivat E-lohkon dominointia.

Kumpikin voitti vieraspelinsä loppuhetkien maalilla 2–1 ja sinetöi paikkansa pudotuspeleihin, kun lohkoa on vielä jäljellä kaksi kierrosta.

Chelsea johti Ranskassa Rennesiä vastaan Callum Hudson-Odoin maalilla aina 85. minuutille, jolloin Serhou Guirassy tasoitti.

Lisäajalla Olivier Giroud iski Chelsealle 2–1-voittomaalin. Giroud on jäänyt tällä kaudella Chelsean kuvioissa sivustaseuraajaksi, ja miehen uumoillaan siirtyvän tammikuussa muualle, mutta Chelsea-luotsi Frank Lampard kuitenkin lupailee kokeneelle ranskalaiskärjelle minuutteja.

”Ongelmana on se, että meillä on (samalla paikalla) Tammy Abraham, joka pelaa hyvin. Kaksi pelaajaa taistelemassa paikasta, se on kuitenkin hyvä ongelma”, Lampard totesi BT Sport -kanavalle.

”Olly (Giroud) saa minuuttinsa, koska meillä on tiivis ohjelma. Pelaamme harva se päivä.”

Ivan Rakitic vei Sevillan johtoon vieraissa venäläistä Krasnodaria vastaan jo 4. minuutilla, mutta Wanderson tasoitti 56. minuutilla. Lisäajan viidennellä minuutilla Munir El Haddadi sinetöi espanjalaisten pääsyn 16 parhaan joukkoon.

Tiistain iltapeleissä jatkopaikan varmistivat G-lohkon suuret eli Barcelona ja Juventus.

Barcelona pelasi varamiehistöllään vieraissa Kiovan Dinamoa vastaan, kun muun muassa Lionel Messi sai levätä Ukrainan-matkan.

Barcalla meni 52. minuutille asti ennen kuin maalihanat aukesivat Sergino Destin osumalla, ja sen jälkeen kahdesti viimeisteli tanskalaishyökkääjä Martin Braithwaite, joka on päässyt pelaamaan Espanjan liigassa tänä syksynä kaikkiaan 44 minuuttia.

Loppuluvut 4–0 teki sitten nimekkäämpi nimi, kun puolisen tuntia pelannut Antoine Griezmann osui.

Juventus puolestaan sai tehdä täyttä työtä kotonaan unkarilaista Ferencvarosia vastaan.

Ferencvarosin vei johtoon Myrto Uzuni 19. minuutilla, mutta Cristiano Ronaldo tasoitti 35. minuutilla. Voitto torinolaisille kuitenkin tuli Alvaro Moratan2–1-maalilla lisäajan toisella minuutilla.

Juvella on neljästä pelistä yhdeksän pistettä eli kolme vähemmän kuin pelkkiä voittoja ottaneella Barcelonalla. Ferencvaros ja Kiova setvivät vielä lohkon kolmossijaa kahdella viimeisellä kierroksella.

F-lohkossa nähtiin varsin odotetut kotivoitot, kun Dortmund ja Lazio nappasivat täydet pisteet.

Dortmund harppasi jatkopaikan kynnykselle 3–0-voitolla Club Bruggesta, norjalaishurjimus Erling Braut Haalandin osuessa kahdesti.

Lazio puolestaan selvitti Pietarin Zenitin 3–1 Ciro Immobilen kahdella maalilla.

Dortmundilla on yhdeksän pistettä, Laziolla kahdeksan ja hienoisia toiveita elättelee vielä neljän pisteen Brugge. Zenitillä on vain yksi piste.

H-lohkossa Manchester United kuittasi edellisen kierroksen sokkitappionsa turkkilaiselle Basaksehirille, kun Bruno Fernandesin kaksi maalia ja Marcus Rashfordin rangaistuspotkuosuma ensimmäisellä puoliajalla johtivat lopulta 4–1-voittoon turkkilaisvieraista. ManU johtaa lohkoa yhdeksällä pisteellään.

Lohkon toisessa ottelussa kääntyi myös edellisen kierroksen tulos PSG:n kaataessa kotonaan Leipzigin 1–0.

Maalin teki rangaistuspilkulta Neymar 11. minuutilla. PSG nousi kuuteen pisteeseen eli tasoihin Leipzigin kanssa, ja Basaksehir on kaksikosta kolmen pisteen päässä.