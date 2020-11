Pukki-party on täällä taas: maaleja syntyy tiheään tahtiin – ”Maailmanluokan viimeistely”, Norwichin manageri hehkutti tiistai-illan ensimmäisestä osumasta

Teemu Pukki teki tiistai-iltana kaksi maalia, joista ensimmäistä kehutaan maailmanluokan viimeistelyksi.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Norwichin hyökkääjä Teemu Pukki on päässyt vahvaan maalivireeseen. Tahti on lähes yhtä vahvaa kuin se oli vielä vuosi sitten eli Pukki-party on jälleen voimissaan.

Pukki on tehnyt nyt vähintään yhden maalin viimeisimmissä neljässä ottelussaan: kaksi Huuhkajissa ja kolme Norwichissa. Koko kauden saldo Norwichissa on nyt seitsemän maalia, joista viisi on syntynyt viidessä viimeisimmässä ottelussa.

Tuoreimmat maalinsa Pukki teki tiistai-iltana Englannin Mestaruussarjassa, kun Norwich haki Stoken vieraana 3–2-voiton. Etenkin ensimmäinen maali on kerännyt ihastusta: Pukki laukoi pallon ”huonommalla jalallaan” eli vasemmalla pompun jälkeen takanurkkaan.

”Se oli maailmanluokan viimeistely”, Norwichin manageri Daniel Farke sanoi ottelun jälkeen Norwichin verkkosivuilla.

Myös Norwichin media kehui Pukkia. Esimerkiksi Norwich Evening News antoi Pukille kentän korkeimman arvosanan, kahdeksan. Lisäksi lehti nosti erikseen esille Pukin suorituksen.

”Ensimmäiseen maaliin viimeistely oli vaistomaista ja hyökkäys pelaajalta, joka on täysin päässyt yli Valioliigan kevätkauden taantumastaan. Hän näyttää itsevarmalta ja tyytyväiseltä”, Norwich Evening News hehkutti.

Lehden mukaan Pukki on nyt erityisen arvokas joukkueelleen, kun Adam Idah ja Jordan Hugill ovat loukkaantuneina.

”Kuten [Tim] Krulia maalivahtina Pukkia on mahdoton korvata tässä maalintekovireessä.”

Jälkimmäinen lause viittasi myös siihen, että Krul jouduttiin ottamaan vaihtoon kesken ottelun loukkaantumisen takia. myös Pukki otettiin vaihtoon, sillä hänellä oli ongelmia takareiden kanssa.

”Se voi olla myös revähdys. Tällä hetkellä on uskomattoman hankala jakso menossa”, Farke totesi ja viittasi tiiviiseen ottelutahtiin.