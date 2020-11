Arvostettu urheilusivusto: Zlatan Ibrahimovićin perässä on tulossa tuhansia pelaajia, jotka vastustavat kuviensa käyttöä suositussa videopelissä

Fifa-videopeliin luvan pelaajien kuvien käyttöön antaa kansainvälinen pelaajayhdistysten kattojärjestö.

Ruotsin ja AC Milanin tähtihyökkääjän Zlatan Ibrahimovićin maanantainen arvosteluryöppy videopelijätti EA Sportsia kohtaan oli alkusoittoa, kirjoittaa arvostettu urheilusivusto The Athletic. Sivuston mukaan tuhannet jalkapalloilijat vastustavat kuviensa käyttöä suositussa Fifa-pelissä.

Zlatanin perässä jo maanantaina walesilaistähtipelaaja Gareth Bale käytti twiitissään tunnistetta ”time to investigate”, aika tutkia. Bale pelaa tällä hetkellä lainasopimuksella Tottenhamissa.

The Athleticin lähteiden mukaan useat pelaajat ovat sitä mieltä, että pelaajien kuvia käytetään peleissä ilman asianmukaista suostumusta.

Kaiken kaikkiaan kuvien käyttö videopeleissä on monimutkainen kuvio, sillä pelifirman oikeudet riippuvat oikeuspaikan laeista, mutta peli itsessään ei muutu eri alueilla.

Zlatan väitti, että hän ei ole edes jäsenenä Fifprossa, joka on jalkapallossa Kansainvälinen pelaajayhdistysten kattojärjestö. Fifpro kuitenkin myöntää EA Sportsille oikeudet pelaajien kuvien käyttöön peleissä.

”En varmasti ole koskaan antanut Fifalle (Kansainvälinen jalkapalloliitto) tai Fifprolle lupaa tehdä rahaa avullani”, Zlatan twiittasi.

Zlatanin tapauksessa Fifpro ei olekaan saanut lupaa Zlatanilta, mutta lupa on tullut AC Milanilta, jolla on rahakas sopimus EA Sportsin kanssa. EA Sports vahvisti hollantilaiselle nu.nl:lle, että heillä on oikeus käyttää Zlatanin kuvia osana seuran kanssa tehtyä sopimusta.

Italian Serie A on tässä poikkeus muihin Euroopan suuriin liigoihin: esimerkiksi Valioliigan seurat myyvät oikeudet yhdessä, mutta Italiassa liigatason sopimusta ei ole.

Oliko siis Zlatanin ulostulo turhaa kiukuttelua? Ei, sillä pitkään käytössä ollut järjestely kaipaa monien lakiasiantuntijoidenkin mielestä uudistamista.

”Pelaajien nimien ja kuvien käytöstä videopeleissä on jo pitkään kiistelty. Tilannetta monimutkaistaa sovellettavat säännöt, jotka vaihtelevat eri lainkäyttöalueilla”, sanoo urheiluoikeuksiin perehtynyt juristi Nic Couchman The Athleticille.

Lisäksi on olemassa jo ennakkotapaus. Brasiliassa viime kesänä pelifirma määrättiin maksamaan 450 pelaajalle yhteensä 6,5 miljoonaa dollaria (noin 5,5 miljoonaa euroa) sen jälkeen, kun Santa Catarinan urheilijoiden liitto oli nostanut pelifirmaa vastaan kanteen.

Oman lisänsä soppaan tarjoavat pelaajien agentit. Joidenkin mediatietojen mukaan Zlatanin ulostulon taustalla olisi hänen pelaaja-agenttinsa Mino Raiola. Pelaaja-agenttien osuudet pelaajasiirtokorvauksissa ovat jatkuvasti nousseet. Tässä on uuden lisäansion mahdollisuus.