Kun Suomen parhaat lumilajien urheilijat valmistautuvat ensi vuonna Pekingin olympialaisiin (2022), heille saattaa olla tarjolla ravintoasioihin liittyvää apua kovan tason entiseltä kestävyysurheilijalta.

Entinen huipputriathlonisti Kaisa Sali aloittaa joulukuun alussa osa-aikaisen työn Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan urheiluravitsemuksen asiantuntijana.

Suunnitelma on se, että aluksi Sali tekee töitä nuorten urheilijoiden parissa, mutta Pekingin kisojen lähestyessä hän olisi sinne valmistautuvien huippu-urheilijoiden tukena.

”Alussa työhöni kuuluu nuorten urheilijoiden ravitsemusvalmennuksen suunnittelua ja jonkin verran myös henkilökohtaista ravitsemusvalmennusta”, Sali kertoo.

Salin mukaan ravitsemusvalmennus nuorille urheilijoille tarkoittaa erilaisia luentoja, tehtäviä ja henkilökohtaista valmennusta tarpeen mukaan. Se perustuu urheilijan omaan motivaatioon eikä minkäänlaiseen tuputtamiseen.

”Ravitsemusvalmennuksessa tärkein asia alkuun on tuoda esille, miten tärkeä rooli ravitsemuksella on urheilijan arkipäivässä. Konkreettisesti ravitsemustiedon tuominen urheilijoille ja valmentajille tarkoittaa monenlaisia asioita. Koen tärkeänä olla henkilö, johon valmentajat voivat olla yhteydessä.”

Sali katsoo tehtäväkseen olla ”hollilla” kehityksestä ja olla perillä, missä mennään, koska urheilun ravitsemustiede kehittää kauheaa vauhtia.

”Pystymme sillä tavalla olemaan huipulla.”

Sali valmistui Helsingin yliopistosta elintarviketieteiden maisteriksi vuonna 2013 pääaineena ravitsemustiede. Tämä tapahtui siis jo ennen hänen varsinaista huippu-uraa, jonka aikana hän saavutti arvokisamitaleita ja ylsi neljä kertaa sijoille 5–7 lajin kuuluisimmassa kilpailussa, Havaijin Ironman-MM-kisassa.

Parhaillaan Sali opiskelee urheiluravitsemusta Kansainvälisen olympiakomitean järjestämässä kaksivuotisessa koulutuksessa (IOC Diploma in Sports Nutrition), joka on tarkoitettu maisteritason tutkinnon suorittaneille ja urheilussa toimineille.

Sali arvioi, että kokeneilla huippu-urheilijoilla ravitsemuksen perusasiat ovat hallussa. ”Kuitenkin vielä paremmin tekeminen on kysymysmerkki.”

Sali kertoo ”extreme-esimerkin” maantiepyöräilystä.

”Ranskan ympäriajoon osallistuvilla talleilla on usein mukana ravitsemustieteilijöitä, jota seuraavat urheilijan treenidatasta esimerkiksi energiankulutusta ja vaikka sitä, kuinka paljon kului hiilareita ja rasvaa. Sittenhän heillä on mukana kokkeja, jotka laittavat sellaista sapuskaa, mitä ravitsemustieteilijät sanovat. Kyllä ravitsemus on siellä isossa roolissa.”

Pekingin kisoihin valmistautumisen tekee haastavaksi se, että hiihdon ja ampumahiihdon ladut sijaitsevat poikkeuksellisen korkealla.

Sen seikan voi Salin mukaan huomioida myös ravitsemuksessa.

”Nestehukka on korkealla pikkaisen suurempaa. Hiilihydraatteja poltetaan enemmän kuin meren pinnan tasolla, eli niiden saanti on tosi tärkeää. Antioksidanttilisiä tai antioksidantteja vitamiinien lisänä ei nykyään suositella urheilijoille, koska ne saattavat heikentää harjoitusvastetta. Mutta korkealla niiden avulla pystyttäisiin tukemaan sopeutumista ja terveyttä. Ne ovat asioita, joita pitää miettiä.”

Muuten Sali työllistyy triathlon- ja ravintovalmentajana. Hänellä on valmennuksessaan muun muassa Suomen mestaruuksia viime kaudella voittanut Tiina Pohjalainen sekä etänä isompi ryhmä triathlonin harrastajia. Lisäksi hän tekee ravintovalmennusta ja kirjoittaa asiantuntija-artikkeleita lehtiin.

”Kaikennäköistä kivaa olen ehtinyt puuhaamaan.”

Viime talvena Sali joutui puukotuksen uhriksi pian sen jälkeen, kun hän oli muuttanut puolisonsa Markus Salin kanssa läntisessä Lapissa sijaitsevaan Kolariin.

Toukokuussa toipumiseen tuli takapakkia, kun Sali joutui uudelleen leikkaukseen käden hermovaurion takia.

Nyt Sali kertoo, että toipuminen on edelleen kesken. Tiistaina hän kävi Oulussa lääkärissä näyttämässä kättään.

”Nyt ei tehty kunnolla hermotutkimusta, vaan lääkäri tutki sitä käsillä. Sen perusteella siihen ei ole tullut voimaa, mutta oma fiilis on, että se on ruvennut vähän paremmin kestämään uintia. Joko sitä on oppinut kompensoimaan muilla lihaksilla, tai sitten se pikkuhiljaa paranee.”

Liikuntaa Sali on kuitenkin harrastanut aktiivisesti: pyöräilyä, kuntosalia, hiihtoa ja uintia, mutta juokseminen on jäänyt vähemmälle polvivaivan takia.

”Pari tuntia päivässä tulee jotain huiskittua. Se on sellainen kiva määrä, jota kaipaa ja jolla selviää eteenpäin. Jos jää paljon vähemmälle, tulen kiukkuiseksi. Se polvivaiva on ollut ihan omaa hölmöilyä. Olisi pitänyt malttaa olla keväällä enemmän paikallaan eikä hiihtää yhdellä sauvalla niin paljoa.”