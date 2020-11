Espoolaisseuroissa ollut 38 koronavirustartuntaa alle 15-vuotiailla tänä vuonna – hallit aiotaan silti sulkea: ”Hätähuutoja on tullut eri puolilta, ei pelkästään Espoosta”

Espoo selvitti urheilevien lasten ja nuorten koronavirustartuntojen määrän seurakyselyllä.

Espoolaisissa seuroissa urheilevilla alle 15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on ollut tänä vuonna 38 koronavirustartuntaa. Yli 15-vuotiailla tartuntoja on ollut 74.

Luvut selviävät Espoon kaupungin seuroille tekemästä kyselystä. Jäseniä seuroissa on noin 22 000.

Kysely lähetettiin seuroille keskiviikkoaamuna ja kello 15 mennessä 24 seuraa oli jo vastannut.

”Muutama puuttuu vielä, mutta mukana ovat kaikki suurimmat”, Espoon kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen kertoo.

”Päätettiin, että jos isoja päätöksiä tehdään torstaina pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmässä, niin halutaan selvittää, paljonko espoolaisissa seuroissa on ollut tartuntoja alle ja yli 15-vuotiailla.”

Suurta osaa pääkaupunkiseudun urheilevista lapsista ja nuorista uhkaa harrastustoiminnan vaikeutuminen ja pahimmassa tapauksessa keskeytyminen, jos tiistaina esitetyt rajoitukset otetaan käyttöön.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän esitys on, että kaikki julkiset tilat suljetaan koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Tämä tarkoittaa muun muassa uimahallien, jäähallien ja kuntien urheiluhallien sulkemista. Myös koulujen iltakäyttö kielletään.

Sistonen sanoo, että päätösten tekemisessä pitäisi olla kaikki saatavilla oleva tieto käytössä.

”Esimerkiksi Olarin voimistelijoissa ei ole ollut yhtään tartuntaa. Espoon Telinetaiturit on noin 3 000 jäsenen seura, ja siellä on ollut yksi tartunta alle 15-vuotiaissa ja yksi aikuisilla. Espoon Tapioissa ei yhtään, Westend Indiansissa ei yhtään, Kasiysissä ei yhtään, Esbo IF:ssä ei yhtään. On paljon seuroja, joissa ei ensimmäistäkään tartuntaa.”

Alle 15-vuotiaiden 38 tartunnasta 23 on jääkiekon puolelta, jossa yhdessä juniorijoukkueessa oli 18 tartunnan rypäs. Yli 15-vuotiaissa todetuista 74 tartunnasta 45 on jääkiekon ja ringeten parista.

Sistonen kertoo, että seurojen antaman palautteen mukaan tartunnan saaneet eivät ole levittäneet virusta joukkueen sisällä, paitsi yksi kiekkojoukkue.

”Monessa tapauksessa jäljitys on löytynyt omasta kodista tai lähipiiristä, ei harrastuksesta.”

”Kertoo siitä, ettei nuorissa ole seuratoiminnassa tartuntoja.”

Sistonen on myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtaja. Hän kertoo saaneensa useita yhteydenottoja myös Espoon ulkopuolelta.

”Olen saanut viestejä eri puolilta, että mikä on aluejärjestön kanta. Olisi hyvä, että tietoa olisi, kun päätöksiä tehdään. Eli kielletäänkö kokonaan vai ei.”

”Olisi hyvä, että selvitettäisiin, miten nuorilla on muualla kuin Espoossa ollut seuroissa tartuntoja. Hätähuutoja on tullut eri puolilta, ei pelkästään Espoosta.”