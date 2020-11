Joni Mäen vahvuuksiin hiihtäjänä kuuluu kimmoisuus. Tällä kaudella hän on rikkonut ennätyksiään muun muassa hyppytestissä. Kuva Seefeldin MM-kisoista.­

Joni Mäki rakensi pohjaa nousulleen huippuhiihtäjäksi pelaamalla nuorena jalkapalloa. Siinä auttoi kahden erilaisen lajin valmentajien avarakatseisuus ja vahva yhteistyö.

Suomen huippuhiihto on jämähtänyt viime vuosina paikalleen, kun puhutaan kansainvälisestä kärkimenestyksestä.

Iivo Niskanen on saavuttanut komeita arvokisavoittoja ja Krista Pärmäkoski mitaleita. Heidän perustasonsa on ollut normaalimatkoilla maailman kuuden parhaan joukossa, mutta muut maajoukkuehiihtäjät ovat pysyneet alemmassa kastissa.

Nyt tilanne saattaa muuttua. Monet merkit viittaavat siihen, että 25-vuotiaalla Joni Mäellä on sprintissä eväät nousta finaalitasolle eli kuuden parhaan joukkoon.

Mutta mennään ensin ajassa taaksepäin vajaat kymmenen vuotta.

Junioriurheiluun usein liitetty niin sanottu lajikateus loisti poissaolollaan, kun vaasalainen Joni Mäki pelasi vajaat kymmenen vuotta sitten hyvällä tasolla jalkapalloa ja harjoitteli sen rinnalla hiihtoa.

Silloin rakennettiin kahden lajin valmentajien avarakatseisuudella ja vahvalla yhteistyöllä perustaa, jolta Mäki on ponnistanut Suomen tämän hetken kuumimmaksi hiihtäjäksi.

Tuolloin Mäki pelasi kovatasoisessa Vaasan Palloseuran juniorijoukkueessa. Yksi viimeisen vaiheen joukkuekavereista oli Joonas Vahtera, jonka ura eteni nuorisomaajoukkueisiin ja Veikkausliigaan (VPS, HJK ja RoPS).

Mäen asema joukkueessa oli poikkeuksellinen. Hän osallistui vain osaan harjoituksista, mutta sai silti peliaikaa. Joukkue harjoitteli välillä kaksi kertaa päivässä, mutta Mäelle sellaisen päivän toinen harjoitus saattoi olla hiihtotreeni.

” ”Jalkapallossa harjoiteltiin paljon koordinaatiota, ja sitä kautta hiihtotekniikan omaksuminen on ollut helpompaa.”

Joni Mäki kurotti kolmanneksi Seefeldin MM-kisojen sprintissä (v) vuonna 2019 ja jäi täpärästi välierien ulkopuolelle. Sijoitus oli 13:s.­

Hiihdossa Mäen valmentajana jo tuohon aikaan toiminut Juho Halonen kiittelee yhteistyötä VPS:n kanssa.

”Iso osa Jonin harjoittelusta tuli silloin jalkapallon kautta. Siitä on saatu aika monipuoliset perustat etenkin sprinttihiihtoon, kun pallon perässä juostiin kovaa ja moniin liikesuuntiin. Joukkueen valmennuksessa oli iso arvostus Jonin kovaa fysiikkaa kohtaan”, Halonen sanoo.

Halosen mukaan joukkueessa otettiin hyvin vastaan se, että Mäki ei ollut mukana jokaisessa futisharjoituksessa vaan teki välillä hiihdon fysiikkaa.

”Heillä se toiminta oli tosi ammattimaista, ja siitä muodostui hyvä kokonaisuus, jossa joukkueessa tuli vastuuta ja hiihdossa tulokset lähtivät kehittymään.”

Mäkikin näkee saaneensa jalkapallon harjoittelusta ja pelaamisesta paljon hyötyä hiihtouralleen.

”Olen saanut sieltä hyvät lähdöt hiihtouralle. Nopeusominaisuudet ovat kehittyneet sieltä, kun tuli paljon intervalliharjoitusta. Uskon, että sprintti on sen takia lähtenyt nuorelta iältä kulkemaan tosi hyvin.”

Sprinttihiihto on jossain määrin myös kontaktilaji, jossa täytyy reagoida jalkapallon tavoin erittäin nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

”Jalkapallossa harjoiteltiin paljon koordinaatiota, ja sitä kautta hiihtotekniikan omaksuminen on ollut helpompaa”, sanoo Mäki, joka pelasi monilla pelipaikoilla keskikentällä ja puolustuksessa.

Jalkapallossa Mäen kehitystä seurasi valmentajan silmin pisimpään Jyrki Rajamäki, jonka valmentamissa joukkueissa Mäki pelasi alusta lähtien eli 6–7-vuotiaasta noin 14-vuotiaaksi.

”Kun oli tarkoitus, että hiihto on Jonin ykköslaji, niin hänen isänsä kanssa sovittiin, että kesät Joni oli täysin jalkapallossa ja tuli talvella mukaan harjoituksiin, jos ehti”, Rajamäki kertoo.

Rajamäen mielestä Mäki ei vielä lapsena ollut erityisen nopea. ”Mutta hän oli tosi kestävä, sellainen dieselkone.”

Rajamäki yritti aina huomioida joukkueharjoittelussa poikien herkkyyskausia. Se tarkoitti, että esimerkiksi koordinaatiota harjoiteltiin paljon 9–12-vuotiaana.

”Siinä iässä hermotus ja nopeus tarttuvat parhaiten. Voi olla, että siitä on ollut hyötyä Jonille. Ainakin hän oli tosi paljon mukana niissä harjoituksissa.”

Rajamäen mielestä Mäki oli valmentajalle ihannepelaaja.

”Joni noudatti kentällä prikulleen sovittuja asioita ja teki ne tosi hyvin. Hän teki valtavasti töitä. Hänellä oli jo silloin hirveä aerobinen kunto. Hän jaksoi painaa alusta loppuun ja oli joukkueelle tosi tärkeä pelaaja. Oli hän myös taitava pallon kanssa ja pärjäsi taitokisoissa”, Rajamäki sanoo.

” ”Yksilölajissa kaikki on periaatteessa itsestä kiinni.”

Tämän kauden Suomen cupissa Joni Mäki on voittanut kaikki neljä osakilpailua. Niistä yksi oli Vuokatissa (kuva) hiihdetty viesti.­

Jalkapalloa ja hiihtoa Mäki jatkoi rinnakkain, kunnes muutti 18-vuotiaana Vuokattiin parempien harjoitusolojen perään ja vaihtoi samalla urheilulukioon. Lopullinen lajivalinta tapahtui tässä vaiheessa.

”Suurin tekijä oli varmaan se, että menestystä alkoi tulla hiihdon puolella, ja yksilölajissa kaikki on periaatteessa itsestä kiinni. On siis helppo katsoa peiliin ja löytää sieltä vika, jos asiat eivät onnistu. Hiihdon puolelle vei myös harjoittelun monipuolisuus”, Mäki perustelee lajivalintaansa.

Sen vaiheen menestystä oli kakkossija 18-vuotiaitten PM-kisojen sprintissä, jossa voiton vei nykyinen maajoukkuekollega Lauri Vuorinen.

Vuotta myöhemmin (2014) alle 20-vuotiaitten MM-kisoissa osat vaihtuivat, kun Mäki saavutti sprintissä pronssia ja Vuorinen sijoittui neljänneksi.

”Se oli tosi iso kisa siihen ikään, ja mitali oli pienimuotoinen yllätys.”

Samoissa kisoissa Italian Val di Fiemmessä edellisen talven MM-laduilla Iivo Niskanen voitti alle 23-vuotiaissa 15 km:n (p) maailmanmestaruuden ja jatkoi siitä suoraan kohti Sotšin olympiavoittoa ja kansainvälistä läpimurtoa.

”Tiesin, että Iivo on tulevaisuudet tähti. Ei ihme, että kaveri on nyt olympiavoittaja ja maailmanmestari perinteisellä”, Mäki muistelee.

” ”Enkkoja on tullut parannettua aika huomattavasti.”

Elokuun alussa Joni Mäki päihitti Iivo Niskasen rullahiihdon SM-kisojen normaalimatkalla. Kuva edellisen päivän sprintistä, jossa Mäki sijoittui kolmanneksi.­

Vaikka rullahiihto on vähän eri laji, Mäelle oli oma merkityksensä sillä, että menneen kesän SM-kisoissa hän kukisti vapaan normaalimatkalla Niskasen.

”Olihan se makoinen päänahka, kun en ollut Iivoa voittanut normaalimatkalla, suksilla tai rullilla. Se oli myös signaali, että kesällä oli tehty oikeita asioita ja menty eteenpäin. Sain myös itseluottamusta, että normaalimatkoilla pystyy vuosi vuodelta enemmän haastamaan kovempia kavereita.”

Tämän talven lumilla Mäki on ollut voittamaton Suomen cupin neljässä startissaan. Niskanen ei ole ollut niissä viivalla, mutta merkkejä Mäen noususta uudelle tasolle on silti ollut näkyvissä.

Maailmancupissa Mäen parhaat sijoitukset ovat viisi sprintin välieräpaikkaa (kolmesti 10:s ja kahdesti 11:s). Uran ensimmäisissä aikuisten MM-kisoissa tuli toissa talvena Seefeldissä niin ikään sprintin välieräpaikka (13:s).

Viime kaudesta tuli rikkonainen sairastelun takia, joka on ollut Mäen riesana monena aiempanakin talvena. Ensimmäinen aikuisten Suomen mestaruus tuli kuitenkin sprintissä.

Tuoreimpien tulosten lisäksi harjoittelun onnistumisesta kertoo se, että Mäki on rikkonut testeissä ennätyksiään.

”Enkkoja on tullut parannettua aika huomattavasti. Tuntuu, että olen mennyt joka osa-alueella eteenpäin.”

Rukalla mc-avauksessa Mäki sanoo lataavansa kaiken perjantain sprinttiin, joka on kolmen osakilpailun minitourin ensimmäinen etappi. Sprintti hiihdetään perinteisellä, joka on hänelle hieman heikompi hiihtotapa, mutta vuosi sitten hän oli samassa kilpailussa parhaana suomalaisena 11:s.

Rukan jälkeen maailmancupin jatko on epävarmuuden peitossa, mutta talven pääkilpailu on helmikuun lopulla perinteisen sprintti Oberstdorfin MM-kisoissa, jos ne pystytään pandemian velloessa pitämään.

”Uskon, että tasonnostoa on tehty taas pienesti. Olen luottavainen, että voin hiihtää talven aikana jossain vaiheessa tosi lujaa.”

Mäki on sanonut avoimesti, että paikka Suomen viestijoukkueen ankkurina kiinnostaa. Se ei toki ole ainoa syy, miksi hän on panostanut harjoittelussa normaalimatkoilla vaadittavien kestävyysominaisuuksien kehittämiseen.

”Jos miettii omia vahvuuksia, niin varmasti se ankkuriosuus on sopivampi kuin kolmas osuus, jolla hiihdetään koko matka kovaa vauhtia.”

Realistinen hahmotelma Suomen miesten viestijoukkueesta MM-kisoissa ja sitä ennen tammikuussa Lahden maailmancupissa onkin Ristomatti Hakola, Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Mäki.

Joni Mäki Suomen cupin viestissä Vantaalla tammikuussa 2020.­

Valmentaja pysyy treeneissä mukana vauhdissa

Joni Mäen ja hänen henkilökohtaisen valmentajansa Juho Halosen yhteistyö poikkeaa tavanomaisesta siinä, että he harjoittelevat paljon yhdessä.

Halonen, 32, on valmennustyönsä ohella kansallisen tason kilpahiihtäjä, joka harjoittelee jopa useita kertoja viikossa yhdessä Mäen kanssa.

”Tämä on toiminut tosi hyvin. Juho on hyvässä kunnossa. Tehoharjoituksissa hän ei välttämättä pysy mukana, mutta se on ihan hyvä juttu”, Mäki sanoo.

Kaksikko oli tavallaan jopa perhetuttuja, ennen kuin yhteistyö alkoi vajaat kymmenen vuotta sitten. Halonen ja Mäen isoveli ovat saman ikäisiä ja olivat olleet samoissa leiriryhmissä ja kilpailleet vastakkain.

Mäki puolestaan oli kilpaillut samoissa kisoissa Halosen pikkuveljen kautta. Halonen oli myös vetänyt alueellista junioriryhmää, johon Mäki kuului.

”Kun itse elän aika hektistä valmennuselämää, Jonin kanssa on yhteisissä treeneissä pidetty monet palaverit ja puhuttu tärkeät asiat”, sanoo Mäen tavoin Vuokatissa asuva Halonen, joka toimii Hiihtoliiton nuorten maajoukkueen päävalmentajana.

Halonen arvostaa Mäessä tapaa, jolla tämä kohtelee muita ihmisiä esimerkiksi joukkueessa ja kaveripiirissä.

”Joni ottaa toiset ihmiset hyvin huomioon. Hän satsaa omaan tekemiseensä täysillä, mutta ei lähde kaveriporukassa ylpeilemään meriiteillään. Hän on tosi arvostettava ja pidetty ihminen muiden silmissä”, Halonen sanoo.

Halosen mielestä Mäen voittojen sarja alkukauden kilpailuissa on antanut kaksikolle valmennuksellisesti paljon rauhaa ja malttia, koska asiat ovat kohdallaan.

”Tämä näyttää sitä realismia taistella finaalipaikoista ja päästä urheilijana taas uudelle tasolle.”

