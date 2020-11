Maradona pelasi Barcelonassa vuosina 1982–84.

Keskiviikkona kuollut Diego Maradona oli yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista, mutta hyvin harva suomalainen pääsi suoraan kosketukseen argentiinalaistähden kanssa.

22-vuotias Tuomo Mörä onnistui kuitenkin tässä vuonna 1984.

Mörä oli Barcelonassa opiskelemassa muutaman kuukauden kevättalvella, ja hän sopi Ilta-Sanomien kanssa tekevänsä jutun FC Barcelonassa silloin pelanneesta Maradonasta.

Barçan suurin tähti pelasi kuitenkin huonosti ja hänet otettiin poikkeuksellisesti vaihtoon kesken pelin.

”Maradona suivaantui tästä niin, että häipyi kesken pelin stadionilta”, Mörä kertoo.

”Vieressäni lehdistökatsomossa istunut Sunday Mirrorin toimittaja kirosi, koska hän oli tullut Barcelonaan nimenomaan haastattelemaan Maradonaa. Sanoin hetken mielijohteesta, että minähän voin tehdä teille Maradonan haastattelun.”

”Heitin ajatuksen puolivitsinä, mutta yllättäen britti lämpeni idealle. Sunday Mirrorin toimittajana esiintyen sain sovittua haastattelun seuraavalle viikolle harjoitusten yhteyteen.”

Mörällä oli kuitenkin pari ongelmaa ratkottavanaan: kielitaito ja asiantuntemuksen puute.

”En osannut riittävästi espanjaa, ja Maradona ei puhut englantia. En myöskään tiennyt jalkapallosta mitään, tuo matsi oli elämäni ensimmäinen jalkapallokatsomossa.”

Apu löytyi kuitenkin läheltä.

”Olin onneksi tutustunut meksikolaiseen englannin kielen opiskelijaan, jonka värväsin tulkiksi ja neuvonantajaksi.”

”Olin tyhjätaskuinen opiskelija, joten palkaksi annoin haastattelunauhurin.”

Kun Mörä ja tulkki saapuivat pukukoppiin harjoitusten jälkeen, yllätti kohtelu kaksikon.

”Espanjalaistoimittajat heitettiin ulos kansainvälisen lehdistön tieltä eli pääsin jututtamaan Maradonaa kahden kesken.”

Ja ”Daily Mirrorin” toimittaja tulkkeineen saivatkin ihan kunnollisen juttuhetken 23-vuotiaan tähden kanssa.

”Ei ollut mikään erityinen kiire. Noin 20 minuuttia juteltiin, mutta en kyllä muista, mitä puhuttiin.”

”Olin hyvin kokematon, mutta nuoruuden katteettomalla itseluottamuksella mentiin.”

”Hän suhtautui tilanteeseen hyvin positiivisesti. Oli naureskeleva ja vitsaileva. Jäi sellainen kuva, että hän oli parempi jalkapalloilija kuin puhuja. Oli vaikea saada irti jalkapallon ulkopuolisiin asioihin liittyen.

Juttu syntyi, mutta Mörä ei ole varma, julkaistiinko sitä koskaan Daily Mirrorissa. Ilta-Sanomissa juttu julkaistiin. Voit lukea Maradonan haastattelun vuodelta 1984 tästä linkistä.

Jutussa Maradona kommentoi muun muassa julkisuutta.

”Ei se häiritse. Tärkeintä julkisuudessa on vaikutus lapsiin. Heillä pitää olla hyviä esikuvia. Minusta on mukavaa, että tuo esikuva on Maradona”, hän totesi.

”Tietenkin haluan elää myös tavallista elämää. Pelailen tennistä ja olen ystävieni kanssa kuin kuka tahansa 23-vuotias kaveri.”

Myös tulevaisuuden haaveet olivat selvillä, ja uransa hän uskoi loppuvan jo varsin aikaisin.

”Kun lopetan pelaamisen joskus 30-vuotiaana, haluaisin elää normaalia perhe-elämää. Aktiiviuran jälkeen perustan ehkä jalkapallokoulun lapsille.”

Kausi 1983–84 jäi Maradonan viimeiseksi Barcelonassa, ja lopulta hän puhkesi täyteen kukoistuksen Napolissa. Miehellä oli mahdollisesti tunne tulevasta jo kevättalvella tehdyssä haastattelussa.

”Joukkueen johtaja voi tietenkin myydä minut jos haluaa. Se harmittaisi, mutta tiedän, että voin mennä mihin tahansa joukkueeseen. Se ei ole ongelma.”

Maradona pelasi viimeisen ottelunsa Barcelonassa 5. toukokuuta, ja 5. heinäkuuta hänet esiteltiin Napolin kannattajille.

Mörä uskoo, että jutun tekemisellä oli vaikutusta nuoren opiskelijan elämään.

”Se varmaankin auttoi minua saamaan ensimmäisen kesätyöpaikkani Ilta-Sanomiin. Eli kiitos vaan Diego ja lepää rauhassa.”

Nykyään Mörä on viestinnän yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Jalkapalloa hän seuraa satunnaisesti.

”Olen toki Maradonaa seurannut sen jälkeen. Katson matseja telkkarista, mutta en ole mikään jalkapalloasiantuntija.”