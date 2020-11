Yksinpurjehtija Ari Huusela on nyt virallisesti maapallon toisella puolella, kun hän ylitti torstaina puolilta päivin Suomen aikaa päiväntasaajan.

Huusela ylitti päiväntasaajan kolmannen kerran. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2007 Mini Transit -kisassa ja toinen vuonna 2019 Transat Jaques Vabre -purjehduksessa. Kolmas kerta tuli meneillään olevassa Vendée Globe -kilpailussa.

Perinteitä noudattaen Huusela kaatoi ylityskohdassa rommia mereen, tosin tällä kertaa rommin virkaa toimitti yhden tähden Jaloviinaa.

”Olin valmistautunut samalla tavoin kuin ennenkin. Pieni tilkka rommia meren jumalalle Neptunukselle. Tietysti piti maistaa kielellä tilkkanen itsekin. Täytyy ottaa säästellen. Muuten ei ollut sen kummempaa juhlaa”, Huusela kertoi HS:lle.

Huusela kertoi saaneensa hyvin levättyä, mikä on tärkeää, kun hän suuntaa Brasilian itärannikolta kohti Etelä-Afrikan kärkeä Hyväntoivonniemeä. Sen jälkeen meno Stark-veneessä voi olla melkoista vuoristorataa.

”Etelämerellä voi tuntua siltä kuin ratsastaisi rodeohärällä”, Huusela ennakoi tulevaa.

Alkuviikolla suomalaiskippari lillui kevyissä tuulissa pasaatituulten kohtauspaikalla, doldrumeilla, jonka hän jätti taakseen keskiviikkona iltapäivällä.

Torstaina Huuselan veneen nopeus kaakkoistuulessa oli 10–12 solmua, 18–22 kilometriä tunnissa.

”Mieli on korkealla, vaikka doldrumeilla oli ranteet auki -fiilinki, kun vauhtia ei ollut. Nyt taas kulkee. Vene keikkuu ja hakkaa tiukassa sivuvastaisessa. Tätä kestää muutaman viikon.”

Huusela on kokonaiskilpailussa sijalla 29. Sijoituksella ei ole hänelle suurta merkitystä. Tärkeintä on tuoda vene ehjänä maaliin Les Sables d’Olonneen Ranskaan ensi keväänä.

Kisaa johtava ranskalainen Charlie Dalin on jo kääntynyt kohti Etelä-Afrikan eteläkärkeä. Hän on purjehtinut runsaat 12 000 kilometriä. Huuselan purjeisiin on kertynyt 6 800 kilometriä.

”Minulle tämä on elämän kokoinen ponnistus, ei pelkkää purjehdusta. Kärki on mennyt menojaan.”

Suurella osalla kärkiveneistä on niin sanotut foilit, kantosiivet, joilla Imoca 60 -luokan supervene nousee ylös vedestä, kun vauhti on riittävä. Huuselan veneessä ei ole foileja.

Huusela ihasteli kolmantena purjehtivaa ranskalaista Jean Le Camia, joka on liikkeellä samankaltaisella vanhalla veneellä kuin Huusela.

”Uskomatonta, että hän pysyy sillä veneellä kärjen tahdissa. Foiliveneillä on ollut paljon ongelmia.”

Yksi ongelmiin joutunut foiliveneen kippari on walesilainen Alex Thomson. Hän johti kisaa pitkään, mutta on nyt pudonnut yhdeksänneksi. Thomson joutui pysähtymään ja korjaamaan veneen etuosaan tullutta murtumaa.

”Kova suoritus, jos hän pääsee maaliin”, Huusela sanoi.

Kärjenkään vauhti ei tosin ole samaa luokkaa kuin edellisessä Vendée Globe -ksiassa neljä vuotta sitten.

”Nyt ollaan vauhdissa neljä vuorokautta jäljessä edellisestä ennätyksestä. Säät ovat eriskummalliset. Tuulet vaihtelevat. Ei ole samaa standardituulta kuin edelliskerralla.”

Huusela koettaa vältellä riskejä, sillä hänellä ei ollut varaa ottaa lähes 80 000 euron vakuutusta.

”Vakuutusehdot olivat niin tylyt. Pahin tilanne olisi, että joutuisin hylkäämään veneen. Se olisi iso taloudellinen isku. Luotan, että pääsen perille tai hätätilanteessa saan veneen johonkin satamaan, jos tulee vastoinkäymisiä. Nyt menee hyvin. Olo on virkeä”, Huusela kertoi.

Vireystilaa paransi, että Huusela on voinut kunnolla myös peseytyä. Hän sai talteen kymmenen litraa makeaa vettä keskiviikon vastaisen yön rajusta sadekuurosta.

”En ole eläessäni kokenut vastaavaa sadekuuroa. Suomessa se olisi täyttänyt kellarit. Hyvä puoli oli, että makeaa vettä riittää vielä pariin suihkukertaan. Voi huudella meriveden pois.”