Ari Huusela nukkuu maailmanympärysmatkallaan 15–45 minuutin pätkissä ja peseytyy sadevedellä.

■ Ari Huusela on käynyt ensiapuhoidon tehokurssin, jonka aikana hän opetteli pistämään itseään ja neulomaan tikkejä.

■ Vaikka veneessä on muun muassa autopilotti, sähköntuottojärjestelmä, huippuelektroniikkaa ja jatkuvasti päivystävä tutka, nukkuminen jää vähälle. Huusela on harjoitellut nopeaa nukahtamista Helsingin Uniklinikalla.

■ Kerrallaan voi nukkua 15–45 minuuttia neljän tunnin välein. Pisimmät nokoset ovat puolitoista tuntia. Veneen mittareita pitää seurata tasaisin väliajoin.

Veneen mittareiden tarkkailu vaatii Ari Huuselalta lähes jatkuvaa seurantaa.­

■ Wc-ämpäri ei ole mikä tahansa ämpäri, vaan 200 kilon painon kestävä tukeva jakkara, jonka päällä voi istua.

■ Hygieniasta Huusela huolehtii merellä puhdistusliinoilla. Päiväntasaajalla voi peseytyä veneessä saippuan kanssa, jos kohdalle osuu lämmin sade.

■ Pyykkiä merellä ei pestä. Huuselalla on kymmenen settiä merinovillaisia aluskerrastoja.

”Merinovillaisilla boksereilla menee helposti kymmenen päivää yhtä soittoa.”

Ari Huusela huoltopuuhissa torstaina Suomen aikaa.­

■ Pakastekuivattua ruokaa Huuselalla on veneessä 150 kiloa. Lisäksi on juotavia aterioita ja välipalapatukoita. Ainoa kokkausväline pieni vedenkeitin. Vettä on sata litraa, vaikka juomavettä saa valmistaa merivedestä.

Matkan alussa mukana oli vielä tuoreita hedelmiä ja myös kanelipullia.

”Päivässä voi kulua helposti 7 000–8 000 kaloria. Jouluaatoksi olen varannut vähän herkkuja ja Fazerin sinistä”, Huusela kertoo.

■ Myrsky voi yllättää, joten kipparin pitää olla koko ajan valmiina.

■ Silloin kun Stark-vene kulkee rauhallisesti, Huusela on ehtinyt lukea Victor Hugon 1800-luvulla kirjoittamaa klassikkoromaania Meren ahertajia.

Ari Huusela nautti auringonnoususta varhain maanantaina Atlantilla lähettämässään kuvassa.­

■ Suurin osa ravinnosta on juotavia aterioita.

■ Huusela on saanut veneelleen myös vieraita silkkihaikaroista.

Ari Huusela kuvasi maanantaina veneensä kyytiin lentäneitä pitkäjalkaisia.­

Ari Huusela navigoimassa Stark-veneessään.­

Ari Huusela ajoi maanantaina pitkästä aikaa parran, kun ukkosmyrsky oli ohi.­