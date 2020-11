Yleisurheilu

Pullin kauden tavoitteena oli Suomen ennätys ja paikka Timanttiliigassa. Molemmat toteutuivat.

Pituushyppääjä Kristian Pulli on Vuoden yleisurheilija. Valinnan teki Suomen Urheiluliiton (SUL) hallitus.

Pulli hyppäsi kesällä Espoossa Suomen ennätyksen 827 senttiä. Elokuussa hän voitti Suomen mestaruuden Turussa.

Parasta aikaa jämsäläinen on harjoitusleirillä Stellenboschissa Etelä-Afrikassa.

”Valinta on tosi hieno juttu ja kulunut kausikin oli todella hyvä. Harmi vaan, ettei ollut arvokilpailuja”, Pulli kertoo SUL:n tiedotteessa.

”Muutenkin olin tyytyväinen kauden kilpailuihin.”

Syksyn viimeisessä kilpailussaan Bellinzonassa Pulli hyppäsi kolmannen kerran yli kahdeksan metriä tällä kaudella (808). Hän peittosi muiden muassa hallitsevan maailmanmestarin Jamaikan Tajay Gaylen.

Etelä-Afrikassa Pulli harjoittelee kuusi viikkoa yhdessä Kristian Bäckin kanssa.

”Olen harjoittelussa edellä viime syksyn tilanteeseen nähden. Niin on tarkoituskin, koska haluan kilpailla Euroopan hallimestaruuskilpailuissa ja maailman hallimestaruuskilpailuissa”, Pulli sanoo.

Pulli uusi täksi kaudeksi hyppytekniikkaansa.

Katso tästä jutusta, miten Pullin tekniikka muuttui.

EM-kilpailut ovat maaliskuun alussa Puolassa, Torunissa ja MM-kilpailut maaliskuun lopulla Kiinassa, Nanjingissa.

”Minulle on uusi kokemus leireillä tähän aikaan vuodesta. Aiemmin leiritys on ollut kevään kilpailuun valmistavaa harjoituskautta ja olen treenannut silloin täysillä. Nyt ei tarvitse olla joka harjoituksessa sata lasissa, kun ollaan peruskuntokaudella ja treeni on määräpainotteista” Pulli sanoo.

Stellenboschin sää on suosinut Pullia ja Bäckiä. Harjoituspaikoilla ole ollut ruuhkaa.

”Ollaan ainoat ulkomaalaiset täällä. Kentällä on saatu olla käytännössä yksinään, mikä passaa meille hyvin. Punttisalissa on ollut muitakin, mutta vähän.”

Koronaviruksen torjunta otetaan Pullin mukaan Stellenboschissa vakavasti. Käsidesiä on hyvin tarjolla joka paikassa, kaupoissa, ravintoloissa ja urheilupaikoilla. Sitä myös käytetään, samoin kasvomaskeja.

”Punttisali pannaan päivälläkin kiinni tunniksi ja siivotaan kunnolla.”

Vuoden yleisurheilijan lisäksi SUL nimesi lajiryhmien parhaat.

Annimari Korte nimettiin Vuoden pikajuoksijaksi, Topi Raitanen Vuoden kestävyysjuoksijaksi, moukarinheittäjä Aaron Kangas Vuoden heittäjäksi, seitsenottelija Maria Huntington Vuoden moniottelijaksi ja Aleksi Ojala Vuoden kävelijäksi.

Korte pinkoi kesällä 100 metrin aitajuoksussa 12,76, voitti Suomen mestaruuden ja oli Euroopan tilaston viides.

Raitanen juoksi päämatkallaan 3 000 metrin estejuoksussa ennätykseensä 8.16,57, oli Euroopan tilaston kolmas ja nousi kolmanneksi myös Suomen kaikkien aikojen tilastossa.

Raitanen voitti lajinsa myös Kalevan kisoissa ja Ruotsi-ottelussa.

Kolmanneksi Suomen kaikkien aikojen tilastossa kipusi myös Kangas, joka kohensi moukarinheiton ennätyksensä 79,05:een. Hän voitti Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelun. Euroopan kausitilastossa hän oli neljäs.

Huntington voitti Kalevan kisojen seitsenottelun pistein 6 074. Ojala voitti Kalevan kisojen 20000 metrin kävelyn sekä paranteli ennätyksiään lyhyemmillä ratamatkoilla.

Parayleisurheilijoista neljä Suomen mestaruutta luokassa 54 voittanut Amanda Kotaja vei Vuoden kelaajan tittelin.

Seurojen Kalevan maljan voitti Jyväskylän Kenttä-Urheilijat (JKU).