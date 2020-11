Norjan Erik Valnes voitti hiihdon miesten maailmancupin sprintin (p) Kuusamon Rukalla.

Valnes jätti finaalissa taakseen maanmiehensä ja lajin viime vuosien mahtimiehen Johannes Høsflot Klæbon. Emil Iversen täydensi norjalaismiesten kolmoisvoiton.

Voitto oli Valnesille uran ensimmäinen maailmancupissa.

Kolmen viime vuoden aikana Klæbo on voittanut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki arvokisojen ja maailmancupin sprintit, joihin hän on osallistunut.

Paras suomalainen oli kahdeksanneksi sijoittunut Ristomatti Hakola.

Selkävaivoista viime aikoina kärsinyt Hakola yli päivän positiivisimpaan suomalaissuoritukseen.

”Tämä oli ihan reilu ja iso plussa. Aika syvissä vesissä on oltu kuitenkin useampi viikko, vaikka ei uskoisi. Selkä on ainakin vielä ihan jees. Jos oli tämä päivä arvoitus, niin huominen on ihan arvoitus”, Hakola sanoi Ylen tv-haastattelussa viitaten launtain 15 km:n (p) kisaan.

Tämä oli Hakolalle kahteen vuoteen toiseksi paras mc-sijoitus. Hakolan viime kausi oli rikkonainen ja kehno pääasiassa erilaisten terveysongelmien takia. Tuolloin hän ylsi mc-sprinteissä vain kerran välieriin ja sijoittui Falunissa seitsemänneksi.

Toinen välieriin selviytynyt suomalainen oli Joni Mäki, joka sijoittui 11:nneksi.

Odotukset olivat korkealla, kun Mäki oli voittanut alkukauden kilpailunsa ja antanut viitteitä tasonnoususta.

Mäki sijoittui karsinnassa kolmanneksi ja voitti hallitusti puolivälieränsä. Välierässä hän kuitenkin hyytyi tutussa paikassa, viimeisessä jyrkässä nousussa.

Sijoitus oli sama kuin viime vuonna Rukalla, ja Mäki oli pettynyt mies.

”Tuntui, että tänään olisi ollut rahkeet parempaankin. Olen tosi pettynyt välierähiihtoon, että ei ollut tuon enempää annettavaa loppunousuun. Alkuerässä tuntui yllättävän hyvältä tulla siihen ja lähteä päältä liikkeelle. Nyt tuntui, että en päässyt rytmiin mukaan”, vaikeampaan välierään joutunut Mäki sanoi Ylelle.

Naisissa Ruotsi otti kolmoisvoiton.

Viime kauden sprintticupin ykkönen Linn Svahn otti uransa neljännen mc-voiton. Kolmoisvoiton täydensivät Maja Dahlqvist ja Jonna Sundling.

Ainoina suomalaisina erävaiheeseen edenneet Kerttu Niskanen ja Katri Lylynperä jäivät puolivälieriin.

Uutinen täydentyy. Kuusamo: Maailmancupin avaus, Rukan minikiertueen 1/3 kilpailut, sprintti (p):

Naiset, finaali, 1,4 km: 1) Linn Svahn Ruotsi 2.54,34, 2) Maja Dahlqvist Ruotsi jäljessä 0,57 sekuntia, 3) Jonna Sundling Ruotsi –0,70, 4) Lotta Udnes Weng Norja –2,59, 5) Ane Appelkvist Stenseth Norja –3,86, 6) Emma Ribom Ruotsi –5,60.

Puolivälieriin yltäneet suomalaiset: 19) Katri Lylynperä, 20) Kerttu Niskanen.

Aika-ajon parhaat: 1) Stenseth 2.55,94, 2) Dahlqvist –4.10, 3) Svahn –5,60, ...suomalaiset: 23) Lylynperä –10,07, 25) Niskanen –10,61, 31) Johanna Matintalo –11,34, 32) Krista Pärmäkoski –11,37, 34) Anne Kyllönen –11,41, 37) Jasmi Joensuu –13,26, 43) Laura Mononen –15,27, 48) Tiia Olkkonen –17,90, 51) Anni Alakoski –19,09, 60) Susanna Saapunki –22,06, 69) Riitta-Liisa Roponen –27,56, 74) Eveliina Piippo –31,43.

Miehet, finaali, 1,4 km: 1) Erik Valnes Norja 2.29,56, 2) Johannes Hösflot Kläbo Norja –0,61, 3) Emil Iversen Norja –4,09, 4) Aleksandr Bolshunov Venäjä –6,34, 5) Håvard Solås Taugböl Norja –15,50, 6) Jovian Hediger Sveitsi –19,61.

Välieriin yltäneet suomalaiset: 8) Ristomatti Hakola, 11) Joni Mäki.

Puolivälieriin yltäneet suomalaiset: 17) Juho Mikkonen, 20) Lauri Lepistö, 21) Lauri Vuorinen, 23) Verneri Suhonen, 26) Iivo Niskanen.

Aika-ajon parhaat: 1) Kläbo 2.33,32, 2) Valnes –1,62, 3) Mäki –3,70, ...muut suomalaiset: 9) Niskanen –7,82, 14) Vuorinen –8,20, 20) Suhonen –9,38, 22) Hakola –9,68, 23) Mikkonen –9,82, 30) Lepistö –10,58, 40) Perttu Hyvärinen –12,35, 61) Miska Poikkimäki –17,78, 66) Petteri Koivisto –18,11, 73) Markus Vuorela –20,63, 75) Joel Ikonen –20,88.