Kaarlo+Kankkunen" class="person">Kaarlo Kankkunen on valittu jalkapallon Veikkausliigan puheenjohtajaksi. Veikkausliigan seurojen muodostaman Jalkapalloliiga ry:n vuosikokous päätti uudesta puheenjohtajasta perjantaina.

Kankkunen seuraa tehtävässä Matti Apusta, joka toimi puheenjohtajana huhtikuusta 2017.

”Minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin suostumustani ehdokkuuteen. Vastasin myöntävästi toivoen, että mandaatti on vahva ja kannatus on laaja seurojen keskuudessa. Mahdollisimman laaja yksimielisyys on oleellinen asia Veikkausliigan kehityksen ja seuraavien askelien kannalta”, Kankkunen kertoi tiedotteessa.

Palloliitossa Kankkunen toimii toisena varapuheenjohtajana. Hän on HIFK:n entinen puheenjohtaja.

Kankkunen edusti urallaan liigassa Valkeakosken Hakaa sekä lahtelaista Kuusysiä.