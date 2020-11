Sasu Salin pelaa Suomen koripallomaajoukkueessa juhlavuottaan. Susijengissä täyttyy 10 vuotta. Viikonloppuna ja maanantaina ovat vuorossa EM-karsintapelit koronakuplassa Helsingissä.

Kuulostaa jollain lailla hauskalta, kun koripallomaajoukkueen avainpelaaja Sasu Salin sanoo, että Georgian Giorgi Shermadini on ”kova poika pelaamaan”.

Shermadini ei olekaan kuka tahansa poika, vaan 216-senttinen keskushyökkääjä, joka on Georgian tehokkain korinaluspelaaja Espoossa EM-karsintakuplassa.

Jättimäinen Shermadini ja 191-senttinen Salin kohtaavat, kun Suomi saa Georgian vastaansa Metro-areenassa lauantaina.

Salin sanoo mitä suurimmalla lämmöllä Shermadinia pojaksi, niin hyviä kavereita he ovat.

Kun Salin, 29, aloitti ammattilaisuransa Euroopan kentillä slovenialaisessa Olimpijassa, pelasi pari vuotta vanhempi Shermadini siellä.

Tuon jälkeen tiet erosivat kuudeksi vuodeksi, kunnes he olivat taas samassa seurassa Espanjan liigan Malagassa. Nyt alkaa viides kausi yhdessä, kun Malagan jälkeen molemmat siirtyivät Iberostar Teneriffaan pelaamaan.

Salin ja Shermadini kuuluvat Teneriffan kovan joukkueen aloitusviisikkoon. Hyvin on joukkue aloittanutkin Espanjan ACB-liigan. Joukkue keikkuu kakkosena Real Madridin takana ja on jättänyt toisen suurseuran Barcelonan kolmanneksi.

” ”Se veti aamupalaksi, lounaaksi, päivälliseksi ja illalliseksi pihviä ilman lisukkeita.”

Sasu Salin (numero 10) ja georgialainen Giorgi Shermadini (keskellä) pelaavat Teneriffan joukkueessa Espanjan liigaa. He ovat myös hyviä ystäviä keskenään.­

Shermadinista on hauska tarina Mikko ”Hippo” Taatilan kirjoittamassa Petteri Koponen Malmin jääräpää -kirjassa, kun Koponen tapasi ensimmäisen kerran georgialaisen sentterin Memphisissä eurooppalaisten nuorten tähtien joukkueessa 2007.

”Giorgi oli vielä tosi raakile, mutta se oli jäätävän kokoinen. Se veti aamupalaksi, lounaaksi, päivälliseksi ja illalliseksi pihviä ilman lisukkeita”, Koponen kertoo kirjassa.

Salin ja Shermadini tulivat samoilla lennoilla Espanjasta EM-kuplaan ja söivät yhdessä matkalla lounasta. Yhteisten vuosien mittaan Salin on päässyt kurkistamaan Shermadinin lautaselle.

”Tiedän, että Shermadini tykkää pihvistä. Hän rakastaa pihviä”, Salin sanoo.

”Just naurettiin, kun matkustettiin yhdessä Valencista tänne. Lähetin meidän Susijengin chattiin kuvan, että yritän ’myrkyttää’ vastustajan isoa miestä.”

Heti, kun kuva tuli näkyviin, lähti karanteenissa olevalta Petteri Koposelta kuittaus: ”Onko pelkkää pihviä lautasella?”

Ei ollut. Alkupalaksi Shermadini otti Iberian kinkkua ja juustoa ja pääruoaksi Valencian tapaan paellaa, kun kerran matka alkoi sieltä.

Salin tietää, että pihvit täyttivät poikamiehenä eläneen nuoren sentterin lautaset, mutta nykyään vaimo tarjoaa muutakin ruokaa ja ravintokirjo on laajentunut.

”Erittäin mukava ja sympaattinen tyyppi. Sydämellinen myös kentän ulkopuolella. Voi, sanoa, että hyviä kavereita ollaan”, Salin sanoo.

”Sen verran hyvä tyyppi, että kyllä mä hänelle kutsun häihin laitoin.”

Salinille ja Kia Ignatiukselle syntyi Stella-tytär 6. huhtikuuta tänä vuonna. Häitä on tarkoitus tanssia ensi kesänä.

”Kyllä se muuttaa nuoren menevän miehen elämää, mutta kyllä on ollut ilonsa. Kaikki on mennyt hyvin. Tyttö syö ja nukkuu hyvin ja on kiva touhuta. Käveleekin kohta, kun ryömii jo kovaa vauhtia.”

Omaa ruokavaliotaan Salin on keventänyt. Hän syö ja laittaa usein vegaaniruokaa, vaikka sanookin, ettei ole täysvegaani.

”Vähän tykkään kokeilla ja ollut kiva kokeilu. Sopii itselle, eikä ole ollut mitään ongelmaa urheilupuolen kanssa. Suosittelen ihmisille, jotka haluavat kokeilla jotain.”

” ”En lähtisi miettimään, miltä vastustaja näyttää, vaan meidän pitäisi saa omat kuviot kuntoon.”

Salin on ollut Suomen miesten koripallomaajoukkueen mukana jo 10 vuotta.­

Salinin ja Shermadinin ystävyys menee lyhyeksi aikaa tauolle, kun Suomi ja Georgia kohtaavat.

Pelaajien roolit ovat erilaiset. Salin ratkaisee mielellään kaukaa ja hakee joukkuetta sytyttäviä kolmosia, Shermadini edustaa sentterien vanhempaa koulukuntaa ja tykkää pelata hyökkäyspäässä lähellä koria.

Shermadini ei ole Georgian ainoa huippupelaaja. Heitä riittää joukkueen leveydeltä. Salin tuntee vastustajana Espanjasta takamies Thaddus McFaddenin, joka pussitti Sveitsiä vastaan helmikuussa 18 pistettä ja pari päivää myöhemmin Serbia-ottelussa peräti 33 pinnaa.

Amerikkalaistaustainen McFadden on Georgian ykköstakamies ja niin sanottu kahden passin koripalloilija.

”Hyvä pelaaja ja vaarallinen. Pystyy heittämään kolkkeja [kolmen pisteen koreja] mistä vaan ja laittaa vaikeitakin sisään. Pitää olla varuillaan.”

”En lähtisi miettimään, miltä vastustaja näyttää, vaan meidän pitäisi saada omat kuviot kuntoon.”

Georgian jälkeen tulee Serbia vastaan maanantaina. Salin laskeskelee, ettei otteluista tule helppoja, mutta on ihan mahdollista voittaa ainakin toinen.

” ”Jos pystyn jollain suorituksella herättämään meidän jätkiä, se on yhtä hyvä.”

Sasu Salin koripallomaajoukkueen harjoituksissa.­

Suomi sai järjestettäväkseen EM-karsintakuplan ja silloin oli tiedossa, että yleisöäkin saisi ottaa rajoitetusti peleihin. Kuplaa ei ole peruttu, mutta yleisön pääsy kyllä.

Susijengi on vuosien aikana saanut melkeinpä mahdottoman suurta tukea yleisöltä, pelattiin sitten kotikentällä tai Gijonissa Espanjassa.

Salin on juuri yksi niistä pelaajista, jotka tempaavat kaukoheitoillaan ja terrierimäisellä puolustamisellaan yleisön mukaan peliin. Nyt yleisöä ei ole, mutta siihen Salin on sopeutunut Espanjan liigassa.

Alkuun ilman yleisöä pelaaminen oli vaikeaa, sen Salin myöntää avoimesti. Parissa ensimmäisessä liigapelissä heitot eivät uponneet ja peli tuntui olevan hukassa.

”Kyllä se oli alkuun outoa, mutta nyt olen päässyt siihen mentaliteettiin, että jokainen peli on yhtä tärkeä ja pystyn sen asian kanssa elämään ja pelaamaan.”

”Jos pystyn jollain suorituksella herättämään meidän jätkiä, se on yhtä hyvä.”

Kahden vaikean sarjapelin jälkeen Salin ratkaisi viimeisellä sekunnilla Teneriffalle vierasvoiton Murciasta 84–82 ja latoi siinä sivussa joukkueen suurimman pistemäärän, 20. Se oli kuin juhlapäivä.

”Itselle ei ole tullut noita hirveän paljon ja varsinkin, kun se oli kakkonen korin alta. Tuntui hauskalta ja hyvältä.”

” ”Kymmenen vuotta on ollut hauska olla mukana ja toivottavasti tulee monta vielä lisää.”

Salin on luottavainen, että Suomi voi voittaa karsintakuplan otteluistaan ainakin toisen.­

Salin on vasta 29-vuotias, mutta hänellä on menossa 10-vuotisjuhlavuosi A-maajoukkueessa. Kun Salin tuli mukaan, ei nimeä Susijengi tunnettu vielä. EM-turnauspaikatkaan eivät olleet yhtä yleisiä kuin nykyisin.

”Onko siitä niin hemmetin kauan”, Salin pysähtyy miettimään.

”Kymmenen vuotta on ollut hauska olla mukana ja toivottavasti tulee monta vielä lisää. Jos vaan pysyn kunnossa, viihdyn tässä hyvin.”

Matkan varrelle tulleista tapahtumista MM-kisoissa pelaaminen on ollut makea juttu, mutta ykköseksi menee Helsingissä pelattu EM-turnauksen alkulohko 2017.

”Pelit sujuivat tosi hyvin ja yleisö oli mukana. Se on yksi hienoimmista kokemuksista.”

Suomi kohtaa Georgian koripallon EM-karsinnoissa Espoossa lauantaina kello 19.30. TV2 näyttää ottelun suorana kello 19.25 alkaen. Yleisöä otteluun ei saa ottaa.

Sasu Salin asuu Susijengin kanssa kuplamajoituksessa hotellissa Helsingin keskustassa EM-karsintaturnauksen ajan.­