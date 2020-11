Ampumahiihto

Ampumahiihtäjien lääkäri Mjøsund teki uuden aluevaltauksen, kun hänet valittiin Suomen olympiakomitean hallitukseen. ”Tuon mukaan terveyden, eettisyyden ja tasa-arvon periaatteita.”

Monet ampumahiihtoa seuranneet tv-katsojat tunnistavat Katja Mjøsundin, vaikka he eivät sitä itse välttämättä tiedostakaan. Mjøsundin on usein nähty taustalla kantavan Kaisa Mäkäräisen varusteita, kun ampumahiihtäjä on tullut haastattelupaikalle.

”Mielelläni olen auttamassa ja vaikka juottohommissa. Tykkään elää ja työskennellä urheilun maailmassa”, Mjøsund sanoo työhuoneessaan Helsingin keskustassa.

Mjøsund on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, tutkija ja myös Suomen ampumahiihtomaajoukkueen lääkäri. Jatkossa tehtäväkenttä laajenee, kun hänet valittiin Suomen olympiakomitean (OK) hallitukseen.

”Ensimmäinen reaktioni oli, että anteeksi mitä, kun Kalle pyysi minua ehdokkaaksi hallitukseen. Sitten näin Kallen ajatuksen, ja se sai pääni kääntymään” , Mjøsund perustelee lähtöään mukaan urheilupolitiikkaan.

Pään kääntäjä oli Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki, joka halusi kokeneen urheilulääkärin urheilun ja liikunnan päätöksentekoelimeen.

Myös ehdollepanotoimikunta tuki Mjøsundin valintaa. Viime lauantaina kokoontunut olympiakomitean syyskokous hyväksyi ehdotuksen, vaikka se muuten vaihtoi puolet ehdolla olleista kuudesta tarjokkaasta.

”Tulin mustana ponina puskasta. Minulla ei ole suuria urheilupoliittisia tavoitteita. Haluan olla hallituksessa ammatillisesti hyödyksi. Se on vähän erilainen tehtävä.”

Varsinkin urheilijat ottivat Mjøsundin hallituspaikan ilolla vastaan.

”Monelta urheilijalta tuli heti onnitteluviesti. Se lämmitti”, Mjøsund sanoo.

OK:n hallituksessa on Mjøsundin valinnan myötä ensi kertaa naisenemmistö, kun kolmestatoista varsinaisesta jäsenestä seitsemän on naisia.

”Toivon, että se mielletään enemmän lasikaton murtumisena kuin kiintiöiden täyttämisenä. Hallitus voi toimia hyvin ja tehdä yhteistyötä. En ole rahan ja johtamisen asiantuntija, mutta tuon mukaan terveyden, eettisyyden ja tasa-arvon periaatteita.”

OK:n puheenjohtajaehdokkaat toivat vahvasti esille, että suomalaiset liikkuvat liian vähän. OK:n hallitus ei voi sitä yksin ratkaista.

”Ongelma on tosi iso. Toivon, että olympiakomitean hallitus ymmärtää sen. Liikkumattomuus on iso kansanterveydellinen uhka. Siksi sen pitää olla agendalla”, Mjøsund sanoo.

Uuden luottamustoimen vastapainoksi Mjøsund joutuu luopumaan yhdestä vanhasta. Jääviys- ja riippuvaisuussyiden takia hän ei voi seuraavien neljän vuoden aikana toimia Suomen Urheilun Eettisen keskuksen (SUEK) erivapauslautakunnan puheenjohtajana.

Se vähän harmittaa.

”Olen tehnyt sitä [erivapauslautakunnan puheenjohtajuus] niin kauan kuin muistan. Siitä on hankala luopua”, Mjøsund sanoo.

Hän voi edelleen jatkaa maailman antidopingjärjestön WADA:n asiantuntijana. Se pesti on voimassa vuoden kerrallaan. Lisäksi hän kuuluu Kansainvälisen olympiakomitean covid 19 -taudin konsensustyöryhmään ja tekee tutkimusta urheilijoiden infektioista.

”Se kiinnostaa ja on ajankohtainen, kun se liittyy koronaan.”

Suomen lisäksi hän on toiminut lääkärinä Sveitsissä ja Norjassa, joka on hänen toinen kotimaansa. Huippusuunnistajana hän on asunut myös Ruotsissa ja Itävallassa, joten kansainvälisyys on tuttua.

Toukokuussa 2015 Katja Mjøsund suunnisti lastensa kanssa Klaukkalassa Nurmijärvellä.­

Mjøsundilla (o.s. Peltola) on norjalainen aviomies. Pariskunnalla on 11- ja 14-vuotiaat lapset, jotka harrastavat vanhempiensa tavoin suunnistusta, mutta myös ampumahiihtoa.

Omien lastensa Mjøsund toivoo kasvavan urheilun parissa ja hyvässä ympäristössä. Huippu-urheilijoita heistä ei välttämättä tarvitse tulla.

”Se on kova valinta. Se antaa, mutta myös ottaa.”

Huippu-urheilijan urallaan Mjøsundilla on kaksi Venlojen viestin voittoa Liedon Parmassa, jota hän edusti yli 40 vuotta. Suunnistuksessa hänellä on useita SM-mitaleita.

Valintajännitystään OK:n hallitukseen Mjøsund kävi purkamassa osallistumalla nykyisen ja lastensa seuran Espoon Suunnan suunnistuskisoihin.

”Sain pahimmat paineet pois.”

Valintakokousta hän jännitti etäyhteydellä kotoaan, samoin kuin OK:n puheenjohtajaksi valittu Jan Vapaavuori, joka oli altistunut koronavirukselle.

Katja Mjøsund hoitaa työkseen urheilijoita. Hän oma harrastelajinsa on suunnistus.­

Mjøsund ei ollut altistunut. Karanteenissa hän ei olisi voinut lähteä ampumahiihdon maailmancupin kahteen avauskisaan Kontiolahdelle, jossa urheilijat ja muut taustahenkilöt viettävät kaksi viikkoa koronakuplassa.

”Mukava päästä taas kisahommiin ja auttamaan. Maajoukkueessa on rajatutut voimavarat. Tykkään tehdä kädet ravassa kaikenlaista, tässä tapauksessa kädet lumessa. Siitä saa parhaan fiiliksen. Ei vain silloin, jos on sairaustapauksia.”

Ampumahiihtäjien lääkäriksi Mjøsundin pyysi tutkimustyöstä tuttu Marko Laaksonen, joka oli maajoukkueen päävalmentaja vuodet 2014–2016. Antti Leppävuoren päävalmennusvuosina 2016–2018 Mjøsund ei ollut joukkueessa.

Nykyinen päävalmentaja Jonne Kähkönen houkutteli Mjøsundin takaisin.

”Mielelläni palasin. Ampumahiihto on hieno laji, ja siinä on jännittäviä hetkiä. Kestää myös aina aikansa, että saa luotua luottamukselliset suhteet urheilijoihin”, Mjøsund sanoo.

Ampumahiihdon maailmancup alkaa lauantaina Kontiolahdella miesten ja naisten normaalimatkojen kilpailuilla.