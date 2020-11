”Tiedän omistajan etsineen kahden miljoonan dollarin yksityismyyntiä”, urheiluaiheisten muistoesineiden asiantuntija sanoo Jumalan käsi -paidasta.

Yksi jalkapallohistorian kuuluisimmista pelipaidoista voi pian olla saatavissa kahden miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli lähes 1,7 miljoonan euron hinnalla.

Kyse on paidasta, johon Diego Maradona pukeutui vuoden 1986 MM-kisojen puolivälieräottelussa Englantia vastaan.

Argentiina kukisti Englannin 2–1, ja Maradona teki maansa molemmat maalit. Osumista ensimmäinen syntyi kädellä ja jälkimmäinen upean soolon päätteeksi.

Paidan omistaa Maradonaa vastaan ottelussa pelannut Steve Hodge. Paita on esillä National Football Museumissa, joka sijaisee Manchesterissa.

”On erittäin vaikea mitata Hand of God -paidan arvoa, mutta tiedän omistajan etsineen kahden miljoonan dollarin yksityismyyntiä”, Dave Amerman kertoi uutistoimisto Reutersille.

”Se voi varmasti olla mahdollista, sillä jalkapallopaitojen arvo on noussut hieman.”

Urheiluun liittyvien muisto- ja keräilyesineiden huutokauppoihin erikoistuneessa Goldin Auctionsissa työskentelevä Amerman pitää hintapyyntöä silti kovana.

”Mutta jos löydät oikean henkilön oikeasta paikasta, se on mahdollista.”

Kuuluisa paita päätyi englantilaisen Hodgen haltuun sattumalta, sillä hän pääsi ottelun jälkeen pukukoppiin muita pelaajia myöhemmin tv-haastattelun vuoksi.

”Kävelin tunnelia pitkin ja Maradona tuli vastaan. Vedin vain paidastani, jonka jälkeen vaihdoimme paitoja”, Hodge on kertonut Reutersin mukaan.

Hodgen vuonna 2010 ilmestynyt omaelämäkerta on nimetty tuon kohtaamisen perusteella. Kirja kantaa nimeä The Man With Maradona’s Shirt.

Diego Maradona teki kuuluisan Jumalan käsi -maalinsa Englannin verkkoon jalkapallon MM-kisojen puolivälierässä 1986.­

Amermanin edustama Goldin Auctions ja huutokauppakamari Sotheby’s järjestävät parhaillaan huutokauppaa, jossa on keräilyesineitä urheilumaailman huipulta.

Yksi kaupan olevista esineistä on brasilialaisen jalkapallolegendan Pelén henkilökohtainen kopio Jules Rimet -pokaalista vuodelta 1970.

Brasilia voitti tuolloin kolmannen maailmanmestaruutensa, joten se sai MM-historian ensimmäisen kiertopalkinnon pysyvästi omakseen.

Maan jalkapalloliiton hallussa ollut pokaali varastettiin vuonna 1983, ja se on yhä kateissa.

Pelélle luovutettu kopio pokaalista vaihtoi neljä vuotta sitten omistajaa 394 000 Englannin punnalla eli lähes puolella miljoonalla eurolla. Nyt pokaalin uskotaan päätyvän uuteen kotiin jopa 800 000 dollarin eli reilun 670 000 euron hintaan.

Maradonan kuolema on Amermanin mukaan näkynyt välittömästi keräilyesineiden markkinoilla.

”Aktiivisuus on ehdottomasti kasvanut. Olen jo saanut kyselyjä ihmisiltä, jotka haluavat myydä meiltä ostamamme Maradona-esineet seuraavassa huutokaupassa.”

”Näimme saman alkuvuonna Kobe Bryantin kanssa. Muistoesineisiin tulee ensin valtava piikki, kunnes se tasaantuu markkinoiden kyllästyttyä”, hän jatkaa.

Amerman kertoo Goldin Auctionsin myyneen hiljattain Maradonan tulokaskortin lähes 10 000 dollarilla eli reilulla 8 000 eurolla.

”Tämä [kauppa] oli ennen hänen kuolemaansa. Näin eilen, että kortista pyydettiin nyt 20 000 dollaria”, Amerman kertoo.

”Kortin arvo oli muutama vuosi sitten vain satoja dollareita.”