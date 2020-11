Kerttu Niskanen on palannut suomalaisessa hiihdossa asemaan, joka on hänelle tuttu 5–6 vuoden takaa.

Niskanen on tällä hetkellä Suomen paras naishiihtäjä, kun viime viikkoina sairastellut Krista Pärmäkoski on kaukana huippukunnosta.

Niskanen antoi merkkejä uransa parhaasta alkukauden kunnosta ja vireestä, kun hän sijoittui lauantaina kuudenneksi maailmancupin 10 km:n (p) kilpailussa Kuusamon Rukalla.

Tämä on Niskasen paras sijoitus Rukan mc-avauksissa hiihdetyissä perinteisen väliaikalähtöisissä starteissa.

Kilpailun voitti odotetusti lajin viime vuosien mahtinainen, Norjan Therese Johaug.

Myös kovimmat haastajat olivat odotettuja, kun muut palkintokorokesijat menivät Ruotsin Frida Karlssonille ja Ebba Anderssonille.

Niskanen jäi kolmannesta sijasta 19 sekuntia.

”Varmaan olen ihan hyvässä kunnossa, koska tänään hiihto ei tuntunut niin helpolta ja hyvältä. Oli vähän sellaista kohmeen oloista menoa. Sijaan olen ihan tyytyväinen, mutta en fiilikseen. Parempaan pitää pystyä”, Niskanen sanoi Ylen haastattelussa kisan jälkeen.

Niskasta valmentaa nyt toista kautta hänen nykyinen aviomiehensä Juho Mikkonen. Niskanen on moneen otteeseen kehunut ja kiitellyt Mikkosen valmennusosaamista.

Jo viime kaudella oli nähtävissä merkkejä paremmasta muutaman odotuksia vaisumman kauden jälkeen.

”Juho on opettanut sitä, että vaikka on kympin kisa, niin kisasuorituksen aikana pitää ehtiä miettiä sitä työskentelyä. Vaikka on kiire, ei saa olla sellainen kiire, että se syö tekniikkaa”, Niskanen sanoi Ylelle.

Niskasen ainoa aiempi startti perinteisen normaalimatkalla oli tällä kaudella venäläisvetoinen leirikisa pari viikkoa sitten Muonion Oloksella.

Tuolloin hän hävisi sekunnin voittaja Natalia Neprjajevalle. Rukalla Neprjajeva päihitti Niskasen 14 sekunnilla ja sijoittui viidenneksi.

Kisan kärkipään yllättäjä oli neljänneksi sijoittunut ja vain 0,1 sekuntia kolmannesta sijasta jäänyt Venäjän Tatjana Sorina, jolla oli ennen tätä kautta vain kolme mc-starttia kahden vuoden takaa ja sijoitukset olivat 50. sijan paikkeilla.

Kisan suomalaisyllättäjä oli Jasmi Joensuu, joka sijoittui toiseksi parhaana isäntämaan hiihtäjänä 23:nneksi.

Pärmäkosken tilanteesta kertoo paljon se, että hän jäi hyvin poikkeuksellisesti ilman maailmancupin pisteitä jo toisen kerran peräkkäin. Sijoitus oli nyt 33:s.

Uutinen täydentyy.