Red Bull ajaa formuloihin sääntöä, joka pysäyttää moottorien kehityksen kolmeksi vuodeksi.

Formula ykkösissä kisaavan Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on tyytyväinen Ferrarin takinkääntöön moottorikehityksen jäädyttämisessä.

Red Bull on ajanut autourheilun kuninkuusluokkaan sääntöä, joka pysäyttää moottorien kehityksen kolmeksi vuodeksi kaudesta 2022 alkaen.

Ferrari oli aiemmin ehdotusta vastaan, mutta tallipäällikkö Mattia Binotto kertoi perjantaina italialaistallin voivan näyttää sille tietyin ehdoin vihreää valoa.

”Se on positiivinen uutinen”, Horner sanoi lauantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Formula ykkösiin on tulossa moottoriuudistus viimeistään kaudelle 2026, kenties jo vuotta aiemmin. Siksi Horner haluaa jäädyttää moottorien kehityksen.

”Ei ole järkevää investoida satoja miljoonia dollareita näihin moottoreihin”

Hornerin mukaan Ferrarin takinkääntö on rohkaisevaa formula ykkösille. Tallilla on myös oma lehmä ojassa, kun sen moottorintoimittaja Honda vetäytyy lajista.

”Ymmärrämme heidän aikomuksensa käyttää Hondan moottoria myös tulevaisuudessa”, Binotto sanoi moottoriurheilusivusto Autosportille.

”Meillä on ollut viime päivinä tapaamisia formula ykkösen ja FIA:n kanssa, ja me Ferrarilla ymmärrämme tilanteen.”

Ferrarin toimitusjohtaja Louis C. Camilleri sanoi lokakuun lopussa ehdotuksen olevan formula ykkösten henkeä vastaan.

Vaikka Ferrarilla onkin nyt lämmetty moottorikehityksen jäädyttämiselle, vastustaa Renault edelleen ehdotusta – tai ainakin sen aikataulua.

”Emme ole tätä vastaan, kunhan kalenteri on oikea”, Renault-pomo Marcin Budkowski sanoi lauantaina Autosportin mukaan.

Red Bullin ehdottama aikataulu tulee Budkowskin mukaan vastaan liian pian.

”Jos se tapahtuu vuoden 2022 lopussa tai puolivälissä, siitä kaikesta on keskusteltava. Emme kuitenkaan voi sanoa, että jäädytämme kaiken esimerkiksi vuodesta 2021 alkaen, se on liian myöhäistä.”

Bukowski ei ymmärrä, miksi Renaultin pitäisi sovittaa oman moottorikehityksensä aikataulua Red Bullin ja Hondan tarvitseman aikataulun mukaiseksi.

”Meidän on etsittävä kompromissia niin kauan kuin se on kohtuullista. Se on kantamme, joka on rehellisesti sanottuna ollut johdonmukainen koko ajan.”

Red Bull -pomo Horner toivoo Ferrarin päätöksen kääntävän päät Renault-leirissä.

”Luulisi, että se olisi ollut myös Renaultille täysin loogista.”

Formula ykköset kisaavat tänä viikonloppuna Bahrainissa.