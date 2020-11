Teemu Pukki on takareisivamman takia sivussa Norwichin pelistä

Teemu Pukilta jäänee pari peliä väliin Mestaruussarjassa pienen loukkaantumisen takia.

Englannin Mestaruussarjaa johtavalla Norwich Cityllä on juuri nyt valtava pula avainpelaajista. Yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista on tietenkin Suomen A-maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukki, joka kärsii päävalmentaja Daniel Farken mukaan takareisivammasta.

Sen takia Pukki ei ollut odotetusti Norwichin kokoonpanossa Coventry Cityä vastaan lauantaina. Farke sanoi perjantain lehdistötilaisuudessa, että Pukilta jäänee pari seuraavaa peliä väliin.

Pukin lisäksi joukkueesta puuttuvat kaikki luontaiset ysipaikan hyökkääjät tällä haavaa. Irlannin maajoukkuehyökkääjä Adam Idah on polvivamman takia kymmenen viikkoa sivussa. Josip Drmic on loukkaantuneena kotimaassaan Sveitsissä. Jordan Hugill on loukkaantuneena vielä muutaman viikon ajan.

Lauantain otteluun Farke joutui laittamaan hyökkääjäksi Marco Stiepermannin, joka on yleensä pelannut kymppipaikalla Pukin takana.

Hyökkääjäpulan lisäksi Norwichin ykkösmaalivahti Tim Krul on loukkaantuneena. Joukkueen tähtipelaajiin lukeutuva keskikenttäpelaaja Emi Buendia kärsi pelikieltoaan lauantaina.