Valtter Virtanen luisteli lyhytohjelmassa ennätyspisteensä Dortmundissa.

Ampumahiihto

Maailmancupin avauskilpailut, ­normaalimatkat, Kontiolahti:

Miehet, 20 km: 1) Sturla Holm Lägreid Norja 48.57,0 (0 sakkominuuttia), 2) Johannes Thingnes Bö Norja jäljessä 19,6 sekuntia (1), 3) Erik Lesser Saksa –1.03,6 (1), 4) Quentin Fillon Maillet Ranska –1.05,9 (1), 5) Ondrej Moravec Tshekki –1.06,9 (0), 6) Sebastian Samuelsson Ruotsi –1.31,8 (2), 7) Jakov Fak Slovenia –1.32,0 (1), 8) Emilien Jacquelin Ranska –2.02,1 (1), 9) Antonin Guigonnat Ranska –2.13,6 (1), 10) Aleksandr Loginov Venäjä –2.19,2 (2), ...14) Tuomas Harjula –2.47,1 (1), 61) Tero Seppälä –6.26,2 (5), 66) Jaakko Ranta –6.56,4 (3).

Naiset, 15 km: 1) Dorothea Wierer Italia 44.00,9 (0), 2) Denise Herrmann Saksa –0,8 (1), 3) Johanna Skottheim Ruotsi –24,1 (0), 4) Elvira Öberg Ruotsi –34,1 (1), 5) Linn Persson Ruotsi –36,8 (0), 6) Anais Bescond Ranska –1.18,5 (1), 7) Hanna Öberg Ruotsi –1.23,7 (2), 8) Dzinara Alimbekava Valko-Venäjä –1.50,0 (2), 9) Anais Chevalier-Bouchet Ranska –1.52,0 (2), 10) Julija Dzhima Ukraina –1.54,8 (0), ...suomalaiset: 32) Mari Eder –3.35,4 (3), 69) Suvi Minkkinen –6.29,1 (4), 79) Venla Lehtonen –7.11,8 (4). Erika Jänkä Suomi keskeytti (6).

Maailmancupin kärki:

Miehet: 1) Lägreid 60, 2) Bö 54, 3) Lesser 48, ...14) Harjula 27.

Naiset: 1) Wierer 60, 2) Herrmann 54, 3) Skottheim 48, ...32) Eder 9.

Seuraavat kilpailut: 29.11. pikakilpailut, miehet 10 km ja naiset 7,5 km.

Autourheilu

Formula ykkösten MM-sarjan 15/17 kilpailu, Bahrainin gp, Sakhir:

Aika-ajo: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.27,264, 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 0,289 sekuntia, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,414,... 4) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –1,010, 5) Sergio Perez Meksiko, Racing Point –1,058, 6) Daniel Ricciardo Australia, Renault –1,153, 7) Esteban Ocon Ranska, Renault –1,155, 8) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –1,184, 9) Lando Norris Britannia, McLaren –1,278, 10) Daniil Kvjat Venäjä, AlphaTauri –1,354,

11) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari, 12) Charles Leclerc Monaco, Ferrari, 13) Lance Stroll Kanada, Racing Point, 14) George Russell Britannia, Williams, 15) Carlos Sainz Jr. Espanja, McLaren, 16) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo, 17) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo, 18) Kevin Magnussen Tanska, Haas, 19) Romain Grosjean Ranska, Haas, 20) Nicholas Latifi Kanada, Williams.

3. harjoitukset: 1) Verstappen 1.28,355 (11 kierrosta), 2) Hamilton jäljessä 0,263 sekuntia (12), 3) Bottas –0,366 (14), 4) Albon –0,663 (12), 5) Sainz Jr. –1,100 (12), 6) Gasly –1,117 (16), 7) Norris –1,212 (8), 8) Kvjat –1,230 (17), 9) Stroll –1,305 (13), 10) Perez –1,317 (12),

11) Ricciardo –1,329 (9), 12) Ocon –1,336 (11), 13) Vettel –1,504 (15), 14) Giovinazzi –1,615 (10), 15) Leclerc –1,828 (14), 16) Russell –2,204 (16), 17) Grosjean –2,297 (16), 18) Magnussen –2,404 (12), 19) Räikkönen –2,468 (16), 20) Latifi –2,562 (19).

Kilpailu sunnuntaina.

Futsal

Miesten Mestarien liigan 1. kierrosta, Chrudim, Tshekki:

FK Chrudim, Tshekki–Akaa Futsal, Suomi 2–1 (2–0)

5. oma maali 1–0, 18. Matej Slovacek 2–0, 31. Petri Grönholm 2–1.

Chrudim eteni 32 parhaan joukkoon.

Miesten Futsal-Liiga:

PP-70–JoSePa 8–2 (2–1)

KaDy–Mad Max 3–4 (1–0)

Seuraavat ottelut: 29.11. HIFK FS–GFT, Mad Max–Sievi FS, KaDy–PP-70.

Naisten Futsal-Liiga:

Ylöjärven Ilves–Ilves FS 0–2 (0–2)

ACE–HIFK FS 2–1 (1–0)

KP-V–FC OPA 3–2 (2–1)

MuSaFutsal–FTK-Tornio 3–1 (0–0)

Seuraavat ottelut: 29.11. FC Halikko–FTK-Tornio, 5.12. FC Sport J–Ilves FS, KP-V–FC Halikko, KaDy–HIFK FS, FC OPA–FTK-Tornio, MuSaFutsal–ACE

Golf

Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 600 000 euroa, Malaga, Espanja:

Tilanne 36/72 reikää, par 72:

136 lyöntiä (8 alle par-tuloksen): Nuria Iturrioz Espanja 66+70,

139 (–5): Kelsey Macdonald Skotlanti 68+71, Emily Kristine Pedersen Tanska 68+71,

140 (–4): Sanna Nuutinen Suomi 67+73, Luna Sobron Galmes Espanja 70+70,

...muut suomalaiset:

149 (+5): Karina Kukkonen 76+73 (37:s),

151 (+7): Tiia Koivisto 74+77 (49:s),

152 (+8): Ursula Wikström 78+74 (54:s),

153 (+9): Elina Nummenpää 81+72 (66:s)

154 (+10): Noora Komulainen 77+77 (76:s).

Lauantaiaamuna pelattiin loppuun perjantaina kesken jääneet kierrokset. Nummenpää ja Komulainen karsiutuivat jatkokierroksilta.

Lauantaina pelataan vielä kilpailun 3. kierros. Kisa päättyy sunnuntaina.

Jalkapallo

Karsinta Kansalliseen liigaan, 2. osaottelu, Jyväskylä:

JyPK–VIFK 1–1 (1–1)

31. Niia Salminen 1–0, 34. Fanny Forss 1–1.

Erotuomari: Sini Hakala.

Yleisöä: 100.

JyPK: Pauliina Tähtinen, Jasmin Miettinen, Leena Mankki (v), Kia Voutilainen (v) (83. Emmi Lahtela), Tiina Tiainen (57. Alma Forstén), Outi Salmijärvi (83. Karoliina Sydänmaa), Henni Rinkinen, Leena Torpo, Henna-Riikka Honkanen, Niia Salminen, Riikka Lilja.

VIFK: Karoliina Muurimäki, Linda Kankaanpää, Adelina Ragnäs (73. Matilda Rosenlöf), Emma Pettisalo, Ruusa Portaankorva (83. Emmi Ilomäki), Fanny Forss, Frida Peltonen, Camilla Backlund (66. Ella Harri), Katariina Ketonen, Heidi Rannikko (83. Minea Sundström), Karoliina Louhiranta.

JyPK säilyttää sarjapaikkansa Kansal­lisessa liigassa yhteismaalein 7–1.

Belgian liiga:

St. Truiden–Waasland-Beveren 1–1, Cercle Brugge–Genk 1–5 (G: Jere Uronen 90min, maalisyöttö).

Englannin Valioliiga:

Brighton–Liverpool 1–1 (0–0), Manchester City–Burnley 5–0 (3–0), Everton–Leeds 0–1 (0–0), West Bromwich–Sheffield United myöhemmin.

Englannin mestaruussarja:

Reading–Bristol C 3–1, Birmingham–Millwall 0–0, Blackburn–Barnsley 2–1, Cardiff–Luton 4–0, Derby–Wycombe 1–1, Huddersfield–Middlesbrough 3–2, Norwich–Coventry 1–1, Rotherham–Bournemouth 2–2, Sheffield W–Stoke 0–0, Watford–Preston 4–1.

Espanjan liiga:

Elche–Cadiz 1–1, Valencia–Atletico Madrid 0–1, Huesca–Sevilla 0–1. Real Madrid–Alaves myöhemmin lauantaina.

Italian liiga:

Sassuolo–Inter 0–3, Benevento–Juventus 1–1 (B: Perparim Hetemaj 90min).

Atalanta–Verona myöhemmin lauantaina.

Saksan Bundesliiga:

Augsburg–Freiburg 1–1, Dortmund–Köln 1–2, Leipzig–Bielefeld 2–1, Stuttgart–Bayern München 1–3, Union Berlin–Frankfurt 3–3, Mönchengladbach–Schalke 4–1 (S: Malick Thiaw 90min, varoitus).

Jääkiekko

Miesten Liiga:

HPK–HIFK 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Ilves–KalPa 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

KooKoo–SaiPa 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Lukko–Jukurit 6–3 (4–0, 0–2, 2–1)

TPS–Ässät 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

Kärpät–Tappara 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Sport–Pelicans vl. 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Naisten liiga:

RoKi–HIFK 2–6 (0–1, 2–3, 0–2)

KalPa–Kärpät 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

Sport–K-Espoo 0–8 (0–1, 0–3, 0–4)

TPS–Lukko 8–1 (2–1, 2–0, 4–0)

HPK–Kuortane 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

Seuraavat ottelut: 29.11. Sport–TPS, Kuortane–Ilves, RoKi–KalPa, Lukko–K-Espoo, Kärpät–HIFK, 4.12. K-Espoo–Kuortane, Lukko–Ilves, 5.12. HIFK–Lukko, Kärpät–Sport, KalPa–TPS.

KHL:

Salavat–SKA vl. 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 0–1) S: Markus Granlund 1+0, Teemu Hartikainen 0+1, Sakari Manninen 0+1, P: Joonas Kemppainen 1+0.

Automobilist Jekaterinburg–TsSKA 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

Dinamo Msk–Amur 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

Sotshi–Riian Dinamo 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

Vitjaz–Jokerit vl. 4–3 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0) J: Jesse Joensuu 2+0, Jordan ­Schroeder 1+0.

Seuraavat ottelut: 29.11. Barys Nur-Sultan–Spartak, Ak Bars–Severstal, Kunlun Red Star–Avangard, Lokomotiv–Dinamo Mn, Neftehimik–Traktor, Torpedo–Metallurg Mg.

Jääpallo

Bandyliiga:

Veiterä–Akilles 5–4 (3–3)

WP 35–JPS 2–7 (2–2)

Seuraavat ottelut: 29.11. Narukerä–Veiterä, Kampparit–Botnia.

Koripallo

Miesten EM-karsintalohko E, Espoo

Sveitsi–Serbia 92–90 (49–44)

Suomi–Georgia 85–91 (40–44)

Seuraavat ottelut: 30.11. Sveitsi–Georgia, Serbia–Suomi.

Naisten Korisliiga:

Catz–EBT 47–121 (18–64)

Honka–Pyrintö 90–69 (42–31)

Kouvottaret–Vimpelin Veto 80–60 (31–35)

Forssan Alku–Torpan Pojat myöhemmin.

Käsipallo

Miesten SM-liiga:

Cocks–BK-46 36–29 (20–15)

Seuraavat ottelut: 2.12. Dicken–Cocks, 4.12. Cocks–HIFK, 5.12. GrIFK–Dicken, 12.12. HIFK–BK-46, 13.12. Dicken–SIF.

Naisten SM-sarja:

KyIF–Atlas 26–14 (16–8)

GrIFK–Dicken 21–22 (11–10)

Seuraavat ottelut: 1.12. Dicken–KyIF, 12.12. Atlas–GrIFK, Siuntio–KyIF, 13.12. Dicken–HIFK, 19.12. Atlas–Dicken, GrIFK–Siuntio, 20.12. KyIF–HIFK.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga:

Tiikerit–Vantaa Ducks 1–3 (25–17, 22–25, 26–28, 21–25)

Savo Volley–Akaa-Volley myöhemmin.

Maastohiihto

Maailmancupin avausviikonloppu, Rukan minikiertueen 2/3 kilpailut, Kuusamo:

Naiset, 10 km (p): 1) Therese Johaug Norja 25.01,4, 2) Frida Karlsson Ruotsi jäljessä 21,8 sekuntia, 3) Ebba Andersson Ruotsi –26,0, 4) Tatjana Sorina Venäjä –26,1, 5) Natalia Neprjajeva Venäjä –30,3, 6) Kerttu Niskanen Suomi –44,9, 7) Tiril Udnes Weng Norja –45,5, 8) Rosie Brennan USA –46,6, 9) Helene Marie Fossesholm Norja –50,2, 10) Maja Dahlqvist Ruotsi –52,5,

...muut suomalaiset: 23) Jasmi Joensuu –1.24,2, 25) Laura Mononen –1.32,7, 30) Johanna Matintalo –1.40,6, 33) Krista Pärmäkoski –1.46,4, 36) Katri Lylynperä –1.48,8, 42) Riitta-Liisa Roponen –2.11,3, 43) Anne Kyllönen –2.16,5, 51) Susanna Saapunki –2.29,0, 52) Anni Alakoski –2.37,1, 63) Tiia Olkkonen –3.27,6, 64) Eveliina Piippo –3.44,5.

Minikiertueen tilanne: 1) Johaug 28.06, 2) Karlsson ja Neprjajeva jäljessä 16 sekuntia, 4) Sorina –19, 5) Dahlqvist –20, 6) Linn Svahn Ruotsi –24, ...suomalaiset: 10) Niskanen –42, 22) Joensuu –1.28, 29) Mononen –1.39, 30) Matintalo –1.43, 32) Lylynperä –1.46, 34) Pärmäkoski –1.48, 42) Kyllönen –2.18, 44) Roponen –2.29, 51) Saapunki –2.42, 52) Alakoski –2.47, 63) Olkkonen –3.36, 67) Piippo –4.06.

Maailmancupin kärki 2/31 kilpailun jälkeen: 1) Svahn 74 pistettä, 2) Dahlqvist 72, 3) Neprjajeva 65, 4) Karlsson 62, 5) Sorina 60, 6) Weng 58, ...suomalaiset: 11) Niskanen 45, 28) Lylynperä 12, 32) Joensuu 8, 34) Mononen 6, 40) Matintalo 1.

Miehet, 15 km (p): 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 34.04,6, 2) Aleksei Tshervotkin Venäjä –15,2 sekuntia, 3) Aleksandr Bolshunov Venäjä –18,0, 4) Emil Iversen Norja –19,8, 5) Iivo Niskanen Suomi –21,7, 6) Andrew Musgrave Britannia –32,8, 7) Ilja Semikov Venäjä –33,2, 8) Jevgeni Belov Venäjä –37,7, 9) Ilja Poroshkin Venäjä –42,3, 10) Hans Christer Holund Norja –47,2,

...muut suomalaiset: 11) Ristomatti Hakola –49,3, 17) Joni Mäki –1.09,3, 19) Perttu Hyvärinen –1.14,1, 33) Markus Vuorela –1.41,9, 34) Lauri Lepistö –1.42,4, 37) Lauri Vuorinen –1.50,6, 42) Juho Mikkonen –1.58,5, 59) Verneri Suhonen –2.55,1, 64) Petteri Koivisto –3.14,8, 70) Miska Poikkimäki –3.49,0, 77) Joel Ikonen –5.15,2,

Minikiertueen tilanne: 1) Kläbo 36.10, 2) Bolshunov –26, 3) Iversen –31, 4) Tshervotkin ja Niskanen –55, 6) Semikov –1.06, ...muut suomalaiset: 8) Hakola –1.11, 13) Mäki –1.28, 21) Hyvärinen –1.53, 32) Lepistö –2.16, 35) Vuorinen –2.23, 36) Vuorela –2.29, 38) Mikkonen –2.32, 57) Suhonen –3.28, 64) Koivisto –4.00, 70) Poikkimäki –4.34, 77) Ikonen –6.03.

Maailmancupin kärki 2/31 kilpailun jälkeen: 1) Kläbo 96, 2) Bolshunov ja Iversen 83, 4) Hakola 54, 5) Erik Valnes Norja 50, 6) Håvard Solås Taugböl Norja 48, ...muut suomalaiset: 10) Niskanen 42, 12) Mäki 38, 28) Mikkonen 14, 29) Hyvärinen 12, 30) Lepistö 11, 32) Vuorinen 10, 35) Suhonen 8.

Seuraavat kilpailut: 29.11. Kuusamo, naisten 10 km (v, takaa-ajo), miesten 15 km (v, takaa-ajo).

Mäkihyppy

Mäkihypyn miesten maailmancup, Kuusamo:

HS142: 1) Markus Eisenbichler Saksa 313,4 (146 ja 141 metriä, 2) Piotr Zyla Puola 294,1 (136 ja 137), 3) Dawid Kubacki Puola 293,9 (139 ja 132,5), 4) Halvor Egner Granerud Norja 291,2 (135 ja 142), 5) Yukiya Sato Japani 276,1 (140 ja 127), 6) Robert Johansson Norja 275,7 (134 ja 136), 7) Bor Pavlovcic Slovenia 274,9 (134,5 ja 132), 8) Pius Paschke Saksa 268,5 (136 ja 129,5), 9) Karl Geiger Saksa (129,5 ja 132,5) ja Klemens Muranka Puola (131 ja 134,5) 265,2,

...suomalaiset: 20) Antti Aalto 237,5 (128 ja 123), 40) Niko Kytösaho 90,6 (112), 42) Andreas Alamommo 82,9 (107).

Maailmancupin kokonaistilanne 2/28 kilpailun jälkeen: 1) Eisenbichler 200 pistettä, 2) Zyla 125, 3) Geiger 109, 4) Granerud 100, 5) Kubacki 84, 6) Sato 81,...29) Aalto 11.

Seuraava kilpailu: 29.11. Kuusamo HS142.

Nyrkkeily

SM-kilpailut, välierät ja sunnuntain loppuottelut, Rovaniemi:

Naiset:

48 kg: Noora Kirppu HeTa–Minna Karjalainen NAJ 4–1. Loppuottelu: Riikka Väärälä RaNy–Kirppu.

51 kg: Maria Mehtälä TVS–Jasmiina Raivio RoRe kehät. kesk. 1. erässä, Pihla Kaivo-oja TVS–Tessa Kakkonen HeTa 5–0. Loppuottelu: Mehtälä–Kaivo-oja.

54 kg; Jonna Hakkarainen NBC–Emma Jokiaho TVS 5–0, Fatma Hajizadeh VN–Anna Jutila HeTa 5–0. Loppuottelu: Hakkarainen–Hajizadeh.

57 kg: Vilma Viitanen MiNy–Kati Ylivirta LaLu 4–1, Marjut Lausti NBC–Riikka Niemi TVS 5–0. Loppuottelu: Viitanen–Lausti.

60 kg, loppuottelu: Mira Potkonen TVS–Anni Viantie LaKa.

64 kg: Anette Valtanen HeTa–Kristel Väin TVS 5–0, Johanna Jääskeläinen KuRi–Johanna Huttunen HeTa 4–1. Loppuottelu: Valtanen–Jääskeläinen.

69 kg: Krista Kovalainen KajKu–Anu Lammi HeTa 4–1, Eveliina Taimi TVS–Emma Kirjokivi VäBT 5–0. Loppuottelu: Kovalainen–Taimi.

75 kg, loppuottelu Jonna Kiili TuJy–Tiina Peltonen TuusNy.

Miehet:

52 kg, loppuottelu: Shirahmad Hassani HSC–Mahamadou Conteh RSG.

56 kg, loppuottelu: Ari Baktyar EKH–Jussi Pajuniemi RSG.

60 kg: Azizullah Shirzad TVS–Tatu Maunu EKH 5–0, Lassi Rissanen KuRi–Markus Pasanen SeKJ 3–2. Loppuottelu: Shirzad–Rissanen.

64 kg: Santeri Kemppainen VB–Niazz Ahmadi TVS 5–0, Jere Niemeläinen TuUL–Juho Jämsä TuusNy kehät. kesk. 1. erässä. Loppuottelu: Kemppainen–Niemeläinen.

69 kg: Aydin Behruz OKK–Julian Jalava KNK 5–0, Amin Nuri HeTa–Joonas Koivuranta RoRe luovutus. Loppuottelu: Behruz–Nuri.

75 kg: Muhammad Abdilrasoon TVS–Seppo Riekki ONS 5–0, Anton Embulaev LaKa–Ilari Kujala KNK 4–1. Loppuottelu: Abdilrasoon–Embulaev.

81 kg: Nikita Nystedt KoVo–Kalle Mikkonen VVS kehät. kesk. 2 erässä, Janne Ojapalo LaKa–Juri Klotsenok RSG hylkäys 2. erässä. Loppuottelu: Nystedt–Ojapalo.

91 kg: Lasse Kourula KeI–Lauri Korhonen TuJy kehät. kesk. 3. erässä, Elia Juusti KoVo–Henri Palosaari RoRe 3–2. Loppuottelu: Kourula–Juusti.

Yli 91 kg: Daniil Rantanen TTN–Aki Juntunen IUV 4–1, Pirkka Suksi WBC–Roman Rajevski RSG 5–0. Loppuottelu: Rantanen–Suksi.

Painonnosto

Pohjoismaiden online-mestaruuskilpailut, 1. päivän suomalaistuloksia:

Naiset:

55 kg: 1) Sarah Hovden Övsthus Norja, ...4) Siri Sytelä Alavuden Urheilijat 148 (tempaus 73+työntö 85).

64 kg: 1) Amanda Poulsen Tanska 188 (84+104), ...3) Anna Ollikainen CF Kuopio Barbell Club 171 (74+97), ...5) Suni Supattra Herakles, Helsinki 163 (73+90).

71 kg: 1) Veslemöy Kollstad Norja 189 (80+109), 2) Sonja Hartio Vihtavuoren Pamaus 184 (83+101), 3) Nelli Nurmi Turun Atleettiklubi 182 (82+100).

Miehet:

81 kg: 1) Iiro Hartikainen Joensuun Puntti-Pojat 266 (125+141).

Purjehdus

RS:X-luokan EM-kilpailut, loppu­tulokset, Vilamoura, Portugali:

Naiset: 1) Charline Picon Ranska 25 nettopistettä, 2) Katy Spychakov Israel 39, 3) Zofia Noceti Klepacka Puola 44, ...15) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 127, ...29) Aleksandra Blinnikka Suomi 258.

Petäjä-Sirén on valittu Tokion olympiaedustajaksi.

Miehet: 1) Yoav Cohen Israel 35, 2) Byron Kokkalanis Kreikka 43, 3) Shahar Zubari Israel 47, ...39) Jakob Eklund Suomi 322, ...42) Filip Store Suomi 361.

Suomi ei saanut miesten olympiapaikkaa Tokioon.

Raviurheilu

Toto75, Seinäjoki

1. ponilähtö, ponilähtö 1600 m B-ponien 4-6-vuotis Kruunulähtö: 1) Varane Wee/Nea Pitkänen 2,08,0, 2) P.H. Hurtiga Harpan 2,18,2 x.3) Kiperän Kepponen 2,09,6 x.poissa: 2.

1. lähtö, sh 2100 m: 1) Liinan Liekki/Juha Kurhela 26,1 (2,92), 2) Hipatsu 25,5 (9,87).3) Eskel 26,6 (74,96).4) Vikkeer 27,6 (14,77).poissa: 10. Toto (6-12-9): 2,92 1,71-2,75-11,55 15,77.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Universe Leader/Hannu Hietanen 14,0a (9,79), 2) Hades 14,1a (6,23).3) Want To Wheels 14,1a (14,13).4) Little Boy Away 14,3a (9,79).poissa: 7, 8, 12. Toto (11-3-5): 9,79 3,49-2,86-4,89 23,50.

3. lähtö, sh 2600 m II Divisioonakarsinta: 1) Uljas Suomalainen/Tapio Perttunen 26,6a (21,49), 2) Jetsu 26,7a (8,15).3) I.P. Vapari 26,8a (19,17).4) Taksvenla 27,0a (5,08). Toto (6-1-8): 21,49 4,51-2,72-3,87 63,01.

4. lähtö, TROIKKA-1, lv 1600 m: 1) Slippery Runway*/Tapio Perttunen 13,2a (1,69), 2) Piteraq* 13,2a (4,63).3) Johnny Flame 13,5a x (35,32).4) Newport Brodde 13,6a (97,96).poissa: 4, 12. Toto (6-7-5): 1,69 1,22-1,52-2,89 3,96. Troikka: 63,58.

5. lähtö, Toto75-1, lv 2100 m V Divisioonakarsinta: 1) Nashville Nancy/Hannu Torvinen 15,5a (2,89), 2) Mr Big Money 15,5a (4,59).3) Believe In Dream 15,6a (52,92).4) Flex To Wheels 15,6a (11,54). Toto (1-3-4): 2,89 1,48-1,87-7,40 5,81.

6. lähtö, Toto75-2, lv 2100 m Racing & Vapo Kasvattajakruunu-finaali: 1) An-Dorra/Jukka Torvinen 12,7a (1,73), 2) Magical Princess 13,4a (2,34).3) Stonecapes Tricky 13,6a (163,03).4) Ava Di Emelin 13,6a (139,74). Toto (2-1-11): 1,73 1,17-1,24-5,36 1,56.

7. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, lv 2600 m: 1) Marschall Match/Antti Teivainen 14,7a (3,38), 2) Elliot Web 14,8a (51,26).3) Orlando Knick 14,8a (7,42).4) Sunbeam 15,0a (52,86). Toto (3-2-1): 3,38 2,24-10,96-2,07 101,50. Troikka: 501,20.

8. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, sh 2100 m Kavioliiga-osakilpailu: 1) Pyörylän Paroni/Iikka Nurmonen 24,0a (5,89), 2) Välähdys 24,1a (2,34).3) Joriini 24,1a (9,92).4) Koskelan Akseli 24,2a (4,02).poissa: 4. Toto (6-9-7): 5,89 2,10-1,67-2,89 6,98. Toto4 voitto-osuus: 7,86.

9. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, sh 2100 m V vs. IV Divisioonakarsinta: 1) Kruunun Prinssi/Hannu Hietanen 27,8 (8,12), 2) Hujake 27,8 x (4,45).3) Aamos Hem 28,7 (2,54).4) Salaliitto 28,8 (25,98).poissa: 9. Toto (5-13-1): 8,12 1,33-1,49-1,30 16,03. Toto4 voitto-osuus: 33,26. Troikka: 121,84.

10. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Racing & Vapo Kasvattajakruunu-finaali: 1) Consalvo/Ari Moilanen 13,4a (2,0), 2) Quite A Lover 13,4a (3,9).3) Mask Off 13,4a (126,5).4) Lovestory 13,6a (12,62). Toto (5-2-12): 2,00 1,35-1,81-12,35 4,21. Toto4 voitto-osuus: 40,31.

11. lähtö, Toto75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, lv 2100 m Kavioliiga-osakilpailu: 1) Grainfield Aiden/Hannu Korpi 13,0a (13,25), 2) Thai Profit 13,2a (6,91).3) Farzad Boko 13,2a (79,71).4) Justice Ås 13,2a (3,09).poissa: 1. Toto (10-3-8): 13,25 3,85-2,67-14,75 37,55. Toto4 voitto-osuus: 320,05. Troikka: 2232,55. Päivän Duo: 5-10, kerroin: 15,97.

Toto4 pelivaihto 40376,32 e, voitto-osuus 320,05 e

Pelivaihto 707471,18 e, yleisöä 630

Salibandy

Miesten F-liiga:

TPS–Jymy 9–4 (2–0, 1–3, 6–1)

Seuraavat ottelut: 29.11. LASB–Tiikerit, Jymy–Happee, 30.11. Oilers–TPS, 11.12. Tiikerit–TPS, Oilers–EräViikingit, 12.12. LASB–OLS, Indians–Nokian KrP, 13.12. Welhot–Tiikerit, Steelers–Jymy, SPV–Oilers.

Naisten F-liiga B:

ÅIF–Welhot 6–4 (1–2, 2–0, 3–2)

SaiPa–O2-Jyväskylä myöhemmin.

Taitoluistelu

Kv. kilpailut, Dortmund, Saksa:

Miehet, tilanne lyhytohjelman jälkeen: 1) Paul Fentz Saksa 70,73, 2) Valtter Virtanen Suomi 66,22. Virtanen luisteli lyhytohjelman ennätyksensä.

Naiset, tilanne lyhytohjelman jälkeen: 1) Nicole Schott Saksa 62,72, ...6) Jenni Saarinen Suomi 51,92.

Vapaaohjelmat luistellaan sunnuntaina.

Yhdistetty

Miesten maailmancupin 2. kilpailu, HS142-mäki+10 km hiihto, Kuusamo:

Lopputulokset: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 24.49,4, 2) Eric Frenzel Saksa jäljessä 50,1 sekuntia, 3) Akito Watabe Japani –51,4, 4) Franz-Josef Rehrl Itävalta –52,6, 5) Manuel Faisst Saksa –56,3, 6) Johannes Lamparter Saksa –1.09,7,

...suomalaiset: 11) Ilkka Herola –1.51,5, 14) Eero Hirvonen –2.04,4, 28) Perttu Reponen –3.37,6, 37) Arttu Mäkiaho –4.21,1, 41) Otto Niittykoski –4.59,9, 45) Olli Salmela –8.01,5, 46) Waltteri Karhumaa –8.22,4.

Seuraava kilpailu: 29.11. Kuusamo henkilökohtainen kilpailu HS142-mäki + 10 km hiihto.

Rahapelejä

Keno 48/20

Päiväarvonta: 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 31, 38, 39, 41, 43, 50, 51, 57, 62. Kunkkunumero: 41

Ilta-arvonta: 4, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 32, 38, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 70. Kunkkunumero: 60

Lauantai-Jokeri 48/20

Lauantai 28. 11.

Jokerinumero: 9 6 8 4 1 3 0

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Lotto 48/20

Lauantai 28. 11.

Oikeat numerot: 3, 9, 18, 28, 32, 35, 40

Lisänumero: 1

Plusnumero: 19

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 2 894,24 e, 5 oikein 61,03 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 14 471,20 e, 5 oikein 305,15 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e

TOTO75, Seinäjoki

Oikea rivi:

1. lähtö: 1 Nashville Nancy, poissa: -

2. lähtö: 2 An-Dorra, poissa: -

3. lähtö: 3 Marschall Match, poissa: -

4. lähtö: 6 Pyörylän Paroni, poissa: 4

5. lähtö: 5 Kruunun Prinssi, poissa: 9

6. lähtö: 5 Consalvo, poissa: -

7. lähtö: 10 Grainfield Aiden, poissa: 1

Voitonjako:

7 oikein voitto-osuus 1220,05 e., 6 oikein voitto-osuus 9,49 e.

TV-urheilua

dplay

10.20 Ruka, HS 142. 11.20 Ampumahiihdon MC: Miesten pikakilpailu. 12.50 Maastohiihdon MC: Naisten takaa-ajo. 14.40 Ampumahiihdon MC. Naisten pikakilpailu. 14.45 Snooker: UK Champion­ship, 6.pelipäivä. 14.55 La Liga: Barcelona–Osasuna. 15.55 Yhdistetyn MC, 10 km. 16.05 Formula 1: Bahrain. 16.25 Mäkihypyn MC: HS 142. 17.10 La Liga: Getafe–Athletic Bilbao. 18.00 Allsvenkan: BK Häcken–Örebro. 18.15 Allsvenkan: IK Sirius–IF Elfsborg, Mjällby AIF–Djurgårdens IF. 18.45 Shakki: Champions tour. 18.55 Eliteserien: Glimt–Rosenborg, Molde–Haugesund, Kristiansund–Strømsgodset, Sandefjord–Odd.

Yle TV2

10.25 (s) Yhdistetyn MC, mäkiosuus HS 142. 11.25 (s) Ampumahiihdon MC, miesten pikakilpailu, Kontiolahti. 12.45 (s) Hiihdon MC, naisten 10 km (v) takaa-ajokilpailu. 13.45 (s) Hiihdon MC, miesten 15 km (v) takaa-ajokilpailu. 14.35 (s) Ampumahiihdon MC, naisten pikakilpailu, Kontiolahti. 15.50 (s) Yhdistetyn MC, hiihto-osuus 10 km. 16.25 (s) Mäkihypyn MC, Ruka, HS 142, 1. kierros. 17.30 (s) Mäkihypyn MC, Ruka, HS 142, 2. kierros. 18.30 (s) Neliottelu.

Yle Areena

13.50 StarCraft 2: talviturnaus. 11.40 Rytmisen EM, neliottelu C- ja D-ryhmät. 13.55 Rytmisen EM, neliottelu ­

B- ja A-ryhmät.

C More Max

11.55 F2: Bahrain. 16.05 Formula 1: Bahrain.

C More Sport 1

14.55 La Liga: Barcelona–Osasuna. 17.10 La Liga: Getafe–Athletic Bilbao. 19.25 La Liga: Celta Vigo–Granada. 21.55 La Liga: Real Sociedad–Villarreal.

Eurosport 1

10.23, 15.56 Yhdistetty: MC. 11.28, 14.43 Ampumahiihto: MC. 12.53, 13.28 Maastohiihto: MC. 16.28 Mäkihyppy: MC.

Eurosport 2

14.48 Snooker: UK Championship.

Ruutu

11.55 Koripallon Naisten 1. Divisioona: Torpan Pojat–Puhuttaret. 12.55 Koripallon 1. Divisioona: Jyväskylän Weikot–Forssan Koripojat. 13.10 Naisten Liiga: Sport–TPS. 13.20 Serie A: Lazio–Udinese. 13.55 Koripallon 1. Divisioona: Lappeenrannan NMKY–Kipinä Basket. 13.55 Naisten Liiga: Kärpät–HIFK. 14.55 Suomi-sarja: Riemu–Titaanit. 15.20 Lentopallon Mestaruusliiga: Lentopalloseura Etta– Vantaa Ducks. 15.25 Naisten Liiga: Kuortane–Ilves. 15.40 Naisten Liiga: RoKi–KalPa. 15.50 Serie A: AC Milan– Fiorentina. 15.55 Koripallon 1.Divisioona: Jyväskylä Basketball Academy–Helmi Capitals. 15.55 Suomi-sarja: Laser HT–S-Kiekko. 16.10 Naisten Liiga: Lukko–K-Espoo. 16.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Loimu–VaLePa, LP Vampula– Liigaploki Pihtipudas, LP Kangasala–Puijo Wolley. 16.50 F-Liiga: PSS–SB-Pro, LASB–Tiikerit. 16.55 Koripallon 1. Divisioona: Äänekosken Huima–Westside, LoKoKo Bisons–Raiders Basket, PeU-Basket–Raholan Pyrkivä, Hyvinkään Ponteva–Team Pajulahti, Tampereen Pyrintö–Kataja Basket, Ura Basket–PuHu Juniorit, Espoo Basket Team–Hyvinkään Ponteva. 16.55 Korisliiga: Peli-Karhut–HBA-Märsky. 17.25 Koripallon 1. Divisioona: Helsingin NMKY–Kristika Turku. 17.50 F-Liiga: SaiPa–Steelers. 18.30 F-Liiga: Jymy– Happee. 21.35 Serie A: Napoli–AS Roma.

V Sport Urheilu

07.15 Taitoluistelun GP: Osaka. 13.55 Ligue 1: Lyon–Reims. 16.20 Bundesliiga: Leverkusen–Hertha Berlin. 19.55 NFL: New England Patriots–Arizona Cardinals. 23.20 NFL: Tampa Bay Buccaneers–Kansas City Chiefs. 03.15 NFL: Green Bay Packers–Chicago Bears.

V Sport 1

07.15 Taitoluistelun Grand Prix: Osaka. 15.25 FA Cup: Shrewsbury Town–Oxford City. 17.55 Ligue 1: Nice–Dijon.

V Sport Jalkapallo

15.30, 17.55, 20.25 Valioliigastudio. 15.55 Valioliiga: Southampton–Manchester United. 18.25 Valioliiga: Chelsea–Tottenham. 21.05 Valioliiga: Arsenal– Wolverhampton.

V Sport Football

13.55 Ligue 1: Lyon–Reims. 16.20 Bundesliiga: Leverkusen–Hertha Berlin. 18.50 Bundesliiga: Mainz–Hoffenheim. 21.55 Ligue 1: Saint-Étienne–Lille.

V Sport Premium

15.30, 18.00, 20.30, 23.15 Viaplay Sport Live: Valioliigastudio. 15.55 Valioliiga: Southampton–Manchester United. 18.25 Valioliiga: Chelsea–Tottenham. 21.10 Valioliiga: Arsenal–Wolver­hampton.

V Sport Golf

12.00 European Tour: Alfred Dunhill Championship, 4. kierros.