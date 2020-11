Kaikkien aikojen pesäpalloilija uskoo vielä pystyvänsä parantamaan peliään uudella pelipaikalla.

Kaikkien aikojen pesäpalloilija Toni Kohonen, 44, jatkaa uraansa ainakin vuodella Kouvolan Pallonlyöjissä. Superpesis-seura kertoi sunnuntaina jatkosopimuksesta Kohosen kanssa.

Kolmetoistakertainen vuoden lukkari ja kymmenkertainen Suomen mestari siirtyi viime kaudeksi linjapelaajaksi KPL:ään. Kohosen peli polttolinjassa sujui erinomaisesti, eikä siksi ollut ehkä ihme, että KPL halusi jatkaa yhteistyötä Kohosen kanssa.

”Oman pelin suhteen odotukset ovat ehkä vähän isommat kuin menneellä kaudella. Pelipaikka oli viime kesänä kuitenkin tavallaan uusi, vaikka joskus kauan sitten olenkin polttolinjassa pelannut. Vaikka peli ajoittain olikin ihan hyvää, pystyn vielä parantamaan paljon omalla tontilla”, Kohonen sanoi Superpesiksen tiedotteessa.

Kohonen on miesten pesispörssin ylivoimainen ykkönen. Hän on pelannut 741 Superpesis-ottelua, 22 kertaa hän on pelannut Itä–Länsi-ottelussa ja seitsemän kertaa hänet on palkittu kultaisella räpylällä.

Pelinjohtaja Iiro Haimin mukaan Kohosen sopimus on hieno asia joukkueelle, seuralle ja varmasti koko kouvolalaiselle pesäpalloväelle.

”Koden rooli joukkueessa on edelleen iso niin henkisellä puolella kuin itse pelissäkin”, Haimi sanoi.