Roman Grosjeanin selviytyminen rajusta onnettomuudesta on suuri voitto F1:n turvallisuudesta vastaaville

Ei tarvitse mennä kovinkaan monta vuotta taaksepäin kuin olisi ollut selvä asia, että Grosjeanille olisi käynyt todella huonosti, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula ykkösten Bahrainin osakilpailun alkuhetkien vakava onnettomuus on harvinainen poikkeus nykyformuloissa. Mutta se on myös osoitus siitä, että F1-autojen turvallisuuden eteen on tehty huimasti töitä.

Usein kuulee arvostelua, että nykyformulat ovat jo liian turvallisia, joilla entisaikojen ”mies miestä vastaan” -kilpailu ei ole mahdollista. Kun yksi iso muutos, halo-turvakaari kuljettajan pään suojaksi, tuli kaudelle 2018, muun muassa Mercedes-tallin tallipäällikkö Toto Wolff totesi, että hän haluaisi leikata titaanista tehdyn turvakaaren pois.

Tuskin Wolffkaan on enää sitä mieltä.

Ei tarvitse mennä kovinkaan monta vuotta taaksepäin kuin olisi ollut selvä asia, että Grosjeanille olisi käynyt todella huonosti. Vauhtia oli noin 200 kilometriä tunnissa! Ja niin vain kuljettaja nousi autosta ja pelastui liekkimerestä.

Tuntuu suorastaan käsittämättömältä, että moisesta törmäyksestä voi selvitä hengissä. Ja heti uusintalähdössä Lance Strollin auto lensi ympäri: ei loukkaantumista.

Nämä ovat mahdollisia, koska F1-autojen turvallisuutta parannetaan vuosi vuodelta. Kehitys alkoi 1980-luvun lopulla, jolloin kuolemaa niittäneet turbomoottorit kiellettiin. Myös sillä oli vaikutusta, että Grosjeanin turma sattui heti lähdön jälkeen eli apu oli lähellä.

Lajiin kylläkin yhä sisältyy vaaran tuntu, joka on olennainen osa F1-kisailua. Sen ei onneksi enää tarvitse tarkoittaa sitä, että vuosittain sattuisi vakavia loukkaantumisia tai kuolemia. Ja onneksi on nyt halot.