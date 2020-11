Tampereen Classic on 2010-luvun menestynein salibandyseura, mutta aluksi se kelpuutti jäsenikseen lähinnä tenniksenpelaajia. Mestaruuksien ohessa Pasi Peltolan johtama seura on vienyt salibandya Singaporeen ja ensi syksyllä Classicin liigajoukkueet muuttavat Ideaparkin kauppakeskukseen.

Suomalainen salibandy saa olla paljosta kiitollinen toiselle mailapelille.

Lajia 2010-luvulta hallinnut Tampereen Classic on näet juuriltaan tennispelaajien salibandyseura, johon ei alkuaikoina oikein ulkopuolisia päästetty.

Seura sai alkunsa juhlallisissa merkeissä tamperelaisen kylpylän porealtaassa lokakuussa 1990.

”Idea tennisyhteisön omasta salibandyseurasta syntyi Veli Paloheimon polttareissa”, kertoo seuran toiminnanjohtaja ja perustajiin kuuluva Pasi Peltola.

Paloheimo pelasi tuolloin uransa parasta tennistä ja ylsi miesten ATP-listalla parhaimmillaan sijalle 48. Peltola oli puolestaan kilpaillut tenniksessä juniorina vakavissaan yltäen A-luokkaan asti ja työskenteli sen jälkeen Tampereen Tennisseurassa.

Salibandy oli tennispelaajien keskuudessa suosittua oheisharjoittelua ja huvia.

”Ensimmäiset viisi vuotta Classic oli tenniskaverien touhua”, Peltola muistelee.

Muutoksen kipinä kylvettiin vuonna 1994, kun salibandymaajoukkueen päävalmentaja Antti Ruokonen valitsi Peltolan maajoukkueeseen silloin kakkosdivisioonassa pelanneesta Classicista.

Kauden jälkeen Ruokonen kehotti Peltolaa siirtymään liigaan, muuten Suomen paitaan ei olisi asiaa.

Salibandyn onneksi Peltola päätti valita Classicin ja ryhtyä kehittämään sen toimintaa päätoimisesti. Tavoitteeksi ei asetettu vähempää kuin olla joskus maailman paras salibandyseura.

”Maajoukkuevuoden aikana silmäni aukesivat, että tästä tulee iso laji Suomessa. Saimme kipinän avata seuran muillekin kuin tenniksen pelaajille. Aloitimme myös pian junioritoiminnan.”

Pasi Peltola joukkueensa pukuhuoneessa Espoon Otahallissa pelatussa ottelussa Westend Indiansia vastaan marraskuussa 2014.­

Pasi Peltola asetteli joukkueensa pelipaitoja pukuhuoneessa syyskuussa 2017. Taustalla joukkueen nykyisiinkin tähtiin kuuluva Eemeli Salin.­

Loppu on salibandyhistoriaa. Nyt Classic on 1 200 jäsenen seura, jossa on noin 700 lisenssipelaajaa.

Miesten salibandyliigan Classic on voittanut neljänä viime vuotena, naisten liigassa mestaruuksia on yhteensä yhdeksän.

Vuonna 2019 Classic voitti miesten seurajoukkueiden maailmanmestaruuden. Se pyörittää omaa harrastesarjaa, ja SM-sarjassa sillä on tytöissä ja pojissa joukkueet C-junioreista ylöspäin.

Jotain kertoo myös se, että vuonna 2018 miesten MM-kultaa voittaneessa joukkueessa peräti kymmenen pelaajaa ja kaksi apuvalmentajaa oli Classicista. Oma juniorityö kukoistaa.

”Nykyisissä liigajoukkueissa noin 75 prosenttia pelaajista on omia kasvatteja”, Peltola sanoo.

Ammattimaisuudessa Classic on salibandyn kärkipäätä. Seuran liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa, mistä edustusjoukkueiden osuus on noin puolet.

Seuran toimistolla on puolisen tusinaa työntekijää, ja seura pystyy tarjoamaan täyden elannon myös muutamalle pelaajalle.

Mikä oikein on Classicin menestyksen salaisuus?

Tietenkin pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.

Toinen tukijalka on pelaajien ja seuraväen yhteisöllisyys ja intohimo. Kolmantena tekijänä Peltola nostaa rohkeuden muutoksiin ja neljäntenä vahvan juniorityön.

Viides tekijä voisi olla tietynlainen omalaatuisuus. Classicin pelifilosofia tai projektit ovat olleet usein lajin suomalaisesta valtavirrasta poikkeavia.

”Emme ole koskaan selitelleet, perustelleet tai lässyttäneet hankkeistamme.”

Tampereen Classic ja Jarkko Nieminen (vas.) joutuivat tyytymään vuoden 2017 Suomen cupissa hopeaan. Eräviikingit vei pokaalin.­

Aivan perustellusti Peltola voi kutsua seuraansa myös muutosrohkeaksi. Tässä muutama esimerkki.

Vuonna 2016 Peltola ja Classicin silloinen päävalmentaja Petteri Nykky värväsivät liigaan tennisuraansa lopettelevan Jarkko Niemisen.

Seuraavana vuonna Classic vei TPS:n kanssa liigaottelun singaporelaiseen kauppakeskukseen. Sen jälkeen Classic on pelannut silloin tällöin Lempäälän Ideaparkissa, ja ensi syksystä lähtien miesten ja naisten liigajoukkueiden pelit siirtyvät kokonaan naapurikunnan ostosparatiisiin.

Etenkin Niemisen värväys herätti pärinää ja syytöksiä markkinointitempusta.

”Olin nähnyt Jarkon pelaavan salibandya. Tiesin hänen olevan siinä hyvä ja kehittyvä, mutta valitettavasti prosessi jäi kesken kantapääongelmien takia”, Peltola sanoo.

”Kieltää ei pidä myöskään sitä, että se toi meille medianäkyvyyttä. Mutta tosiasia on, että halusimme Jarkon joukkueeseen, jotta pelaajamme ymmärtäisivät vieläkin paremmin, mikä on todellisen huippu-urheilijan vaatimustaso.”

Tampereen Classic juhli vuonna 2017 naisten Suomen mestaruutta Helsingin Hartwall-areenalla pelatussa Superfinaalissa.­

Uudistushenkisenä Peltola kuuluu myös salibandyliigan uudistumisen kannattajiin. Uusi F-liiga pyrkii kehittymään urheilullisesti ja kaupallisesti sekä hamuaa entistä suurempia yleisöjä kotimaasta ja ulkomailta.

”Uudistus oli erottuva ja rohkea temppu. Uskon, että F-liigan tuntee tietyllä tapaa jo nyt useampi kuin tunsi salibandyliigan. F-liiga antaa brändin puolesta mahdollisuuksia kaupallistumisen kasvuun myös kansainvälisesti.”

Niin, kansainvälisyys.

F-liiga ilmoitti toukokuun uudistuksensa yhteydessä tavoitteekseen nousta salibandyn NHL:ksi, lajin seuratuimmaksi ja suurimmaksi sarjaksi maailmassa.

Ensireaktioissa ajatusta maailmanvalloituksesta pidettiin osin haihatteluna, onhan suomalaisella salibandylla paljon kehitettävää myös kotioloissa.

Peltolan mielestä kansainvälistyminen on oikea suunta.

”Pitää nähdä isosti, uskoa kasvuun ja olla muutosrohkea.”

Hän painottaa, että kaiken keskiössä on liigan kehittäminen, ja myöntää, että kansainvälistyminen vaatii aikaa.

”Mutta uskon siihen vahvasti. Se on hyvä ja tavoiteltava asia. En ymmärrä, miksi sitä ei voisi ja pidä tavoitella, koska siihen on selkeä mahdollisuus.”

Peltola on varma, että F-liiga on vahva digitaalisessa maailmassa. Digitaalisuus on avain myös kansainvälisten yleisöjen tavoittelussa.

”Siinä on oltava edelläkävijä ja erottuja. Uskon, että meillä on tulevaisuuteen hyviä ratkaisuja.”

Mutta sitä ennen pitää kehittyä myös perusasioissa. Salibandy tarvitsee parempia olosuhteita, ottelutapahtumia, enemmän ammattimaisuutta kentälle ja seurojen taustoihin.

”Seuroista on saatava kaupallisempia. F-liigan ydintoimenpide, on että seurojen kaupallistuminen lähtee liikkeelle.”

Salibandyliiton suuntaan Peltola on ollut jopa räyhäkäs seurojen edustaja, piikki liiton lihassa.

”Värikkyys on vähentynyt iän myötä”, hän sanoo.

Peltola uskoo, että hänen ja liiton päättäjien välillä on säilynyt molemminpuolinen arvostus, vaikka välillä on tullut sanottua kovaakin.

”Kaiken sen piikittelyn ja muun taustalla on aito halu viedä lajia eteenpäin, koko lajin etu. Ehkä sen johdosta yhteistyö kantaa. En halua olla rasite vaan kehittäjä.”

Peltolan mukaan Salibandyliitto unohti välillä seurat, lajin kehittämisen ja markkinoinnin. Keskiössä olivat lähinnä maajoukkue ja liiton organisaatio.

Nyt suunta on kääntynyt, ja siitä esimerkkinä ovat esimerkiksi panostukset lajin jokapäiväiseen ykköstuotteeseen liigaan.

”Töitä on vielä jäljellä”, Peltola toteaa ja nauraa makeasti.

”Kun seurat voivat hyvin, lajikin voi hyvin. On enemmän harrastajia, huippupelaajia ja niin edelleen.”

Tampereen Classic ja Hämeenlinnan Steelers kohtasivat tammikuussa Tampere-areenalla. Ensi kaudella Classic pelaa kotiottelunsa Lempäälän Ideaparkissa.­