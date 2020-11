Minea Blomqvist-Kakko oli 16 vuotta parhaiten sijoittunut suomalainen golfin naisten Euroopan-kiertueen kokonaiskilpailussa. Sunnuntaina Sanna Nuutinen mursi vihdoin ennätyksen

Sanna Nuutinen teki sunnuntaina suomalaista golfhistoriaa, kun hän sijoittui neljänneksi naisten Euroopan-kiertueen kauden päätöskilpailussa Malagassa. Neljäs sija nosti Nuutisen kauden kokonaiskilpailussa viidenneksi, mikä on historian paras suomalaissijoitus.

Ennen Nuutista paras suomalaissijoitus kiertueen kokonaiskisassa oli seitsemäs. Sen saavutti tulokaskaudellaan Minea Blomqvist-Kakko vuonna 2004.

”Sija on itselleni merkki siitä, että teen paljon oikeita asioita. Viime kauden sijoitus parani 21:stä vitoseen, mikä on aika huima parannus. Olen aina ollut kova harjoittelija, ja tämä vain lisää harjoittelumotivaatiota”, Nuutinen kertoi STT:lle.

Sijoitus kärkikymmenikössä oli Nuutiselle kauden neljäs Euroopan-kiertueella. Nuutinen kohensi asemiaan erityisesti kauden viimeisten yhdeksän reiän aikana. Suomalainen pelasi takaysin neljä alle par-tuloksen, mikä nosti hänet aivan kärkikolmikon kantaan. Kokonaistuloksella 282 lyöntiä (–6) Nuutinen jäi kolmossijasta vain lyönnin päähän.

”Kokonaisuudessaan hyvä kisa. Olen tosi tyytyväinen avauskierrokseen, mutta kaksi seuraavaa oli tasapaksua, eikä tullut onnistumia. Vikankin kierroksen etuysi oli tahmeaa, bogiherkkää golfia. Onneksi takaysillä lämpesi ja neljä birdieä olivat aika tärkeät rankingin ja loppusijoituksen kannalta”, Nuutinen sanoi.

Espanjan kilpailun voitti ylivoimaisesti neljän lyönnin marginaalilla tuloksen 273 (–15) tehnyt Tanskan Emily Kristine Pedersen. Tanskalainen oli kauden lopussa ylivoimainen ja voitti kolme viimeistä kilpailua. Pedersen vei nimiinsä myös kiertueen kokonaiskilpailun yli 800 pisteen erolla Ruotsin Julia Engströmiin.

Muista suomalaisista Ursula Wikström oli Espanjassa 27:s (+3), Karina Kukkonen 36:s (+6) ja Tiia Koivisto 46:s (+8). Pedersenin kaltaiset huippupelaajat ovat yksi syy sille, miksei Nuutinen ole vielä päässyt juhlimaan voittoa Euroopan pääkiertueella.

”Voitto ei ole kaukana, ei se ole mistään isosta kiinni. Tarvitsen vain ehjän kisan, neljä hyvää kierrosta, vähintään kolme. Nyt mulla on ollut yksi tai kaksi tosi hyvää kierrosta ja yksi keskiverto. Ei sillä voita golfkilpailua. Osittain se on tietty kiinni siitäkin, miten muut pelaa. Pienet on marginaalit”, Nuutinen mietti sunnuntaina.

Nuutisen mukaan kokonaiskilpailun viisi parasta olisi aiemmin päässyt Yhdysvaltain pääkiertueen karsintojen finaalivaiheeseen ja sitä kautta Nuutinen olisi päässyt ainakin pariin kilpailuun pääkiertueelle.

”Nyt kun koronan takia ei järjestetä karsintoja, niin siihen siitä ei ole apua. Muuten en tiedä, mitä tämä merkitsee”, Nuutinen kertoi tuoreeltaan.