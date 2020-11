Yksinpurjehtija Ari Huusela oli vilpittömästi pahoillaan, kun hän kuuli hyvän ystävänsä Alex Thomsonin epäonnesta Vendée Globe -kilpailussa.

Walesilaiskippari joutuu keskeyttämään purjehduksen maapallon ympäri veneen rakenteisiin tulleiden vikojen takia. Thomson kuului kisan suosikkeihin – samoin kuin neljä vuotta sitten, jolloin hän myös keskeytti.

”Alex you are my hero [Alex, olet sankarini]”, Huusela lähetti Thomsonille terveiset kisajärjestäjien kautta julkaisemassaan kuvassa.

Thomson tuo noin 20 miljoonan euron arvoisen superveneensä Kapkaupunkiin ja lopettaa kisan sinne.

”Ikävä juttu. Karmivaa nähdä, kun Alex on pannut likoon elämänsä ja tähdännyt vain voittoon. Kaikki tietävät riskit ja mahdollisuudet, mutta aina ei onnistuta”, Huusela kertoi HS:lle maanantaina.

Thomson on auttanut Huuselaa suomalaisen purjehdushankkeissa. Kolme vuotta sitten hän muun muassa toi veneensä näytille Helsinkiin ja esiintyi Huuselan sponsoritilaisuudessa.

”Vielä päivää ennen tähän kisaan lähtöä Alex sparrasi minua”, Huusela sanoi.

Viikonloppuna Huusela joutui kryssimään vastatuuleen, mikä oli työlästä myötätuuliin suunnitellulle Imoca 60 -luokan veneelle.

”Vastatuulessa meno muuttuu helvetilliseksi. Nyt vene kulkee hyvin, mutta pari päivää oli epämukavaa röykytystä. Tuli levättyä huonosti”, Huusela sanoi.

Iloinen yllätys. Ari Huusela löysi vielä yhden mandariinin ruokavarastostaan.­

Taustalta kuului kolinaa, kun Stark-vene hakkasi aaltoihin noin 15 solmun, vajaat 28 km/h, matkavauhdissa. Huuselan tavoitteena on purjehtia 250–300 merimailia, noin 500 kilometriä vuorokaudessa.

”Se vauhti riittää minulle”, sanoi Huusela, joka on kisassa sijalla 29. Takana on lähes 9 000 purjehduskilometriä. Matkaa maaliin on runsaat 38 000 kilometriä.

Matkan ensimmäisen niemenkärjen Hyväntoivonniemen Huusela laskee saavuttavansa kahdessatoista päivässä. Kisaa johtava Charlie Dalin ohittaa kovien tuulten pieksämän niemen Kapkaupungin edustalla lähipäivinä.

Huusela ei ole vielä kääntänyt venettään Kapkaupunkiin, vaan hän hakee vauhtia idän matalapaineista.

”Reittipäivitykseni menee aika lähelle etelän jäävuorivyöhykettä, mutten ehkä mene niin pitkälle.”

Vendée Globe kisaa on käyty kolme viikkoa. Maanantaina Huusela aikoi nauttia lounaan jälkeen viimeisen jäljellä olevan mandariinin. Varastossa on vielä yksi folioon kääritty omena.

Ari Huusela tutki maanantain tulevaa reittiään Vendée Globe -purjehduksessa.­

”Olisi hienoa syödä omena jouluna. Niitä olisi voinut olla yksi laatikollinen mukana.”

Huusela sanoi kaipaavansa tuoretta ruokaa enemmän kuin ennen. Varsinkin tuore leipä ja tomaatit kummittelevat mielessä.

Purjehtijat elävät merellä nyt kisan virallisessa UTC-ajassa (Coordinated Universal Time), joka on kaksi tuntia Suomea jäljessä. Aurinko nousee noin kello 7 ja laskee noin kello 21.

Ensi vuoden puolella, kun matka etenee, Huusela voi vaihtaa merellä vuorokautta kahteen kertaan. Ensin Suomen aikaa ja sitten paikallista aikaa.

Kilpailun etenemistä voi seurata Vendée Globe -kisan verkkosivuilta.