Rullalautailu sai uutena olympialajin 30 000 euron Olympiakomitean tehostamisrahaa. Kaikkiaan kesälajit tuki nousee lähes neljään miljoonaan euroon.

Rullalautailija Lizzie Armanto kuuluu Suomen uusiin olympiatoivoihin. Hän on Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen.­

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö (HUY) jatkaa täysillä valmistautumista vuosien 2021–2024 arvokisoihin, vaikka kaikkien suunniteltujen kilpailujen järjestäminen on koronapandemian takia epävarmaa.

HUY:n johtajalla Mika Lehtimäellä on vankka usko, että vuodella siirtyneet kesäolympialaiset Tokiossa voidaan järjestää kesällä 2021.

”Luotan, että olympiakisat järjestetään vastuullisesti. Mahdotonta ottaa kantaa, pääseekö yleisö paikalle. Isompi kysymys on, miten olympiakarsinnat saadaan vietyä läpi ja valinnat tehtyä oikeudenmukaisesti. Rokotus näyttelee isoa osaa”, Lehtimäki sanoo.

Huippu-urheiluyksikön omalla vastuulla vuosina 2021–2024 on kuudettoista olympiabrandyyn liittyvät arvokisat. Kolmien olympiakisojen lisäksi määrään kuuluvat myös muun muassa paralympialaiset, nuorten olympiafestivaalit, universiadit ja Euroopan kisat.

Olympiakomitean alaisiin kisoihin Suomesta lähtee noin tuhat urheilijaa ja lähes 2 000 joukkueen jäsentä.

Kaikkiaan neljään vuoteen lähes 500 arvokisat, jos kaikki lajit lasketaan mukaan.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki piti maanantaina katsauksen Suomen huippu-urheilun tilasta.­

Toiminnan tehostamiseksi HUY julkisti maanantaina 3,6 miljoonan euron kesälajien tukipäätökset. Talvilajien kanssa summa on noin seitsemän miljoonaa euroa. Se ei sisälly Suomen olympiakomitean varsinaiseen budjettiin.

Lehtimäen mukaan seitsemän miljoonaa euroa on niin sanottua läpimurtorajaa.

”Summasta 75–82 prosenttia juoksee suoraan urheilijoille ja kisatapahtumiin. Huppu-urheiluyksikkö ei toimi yksin missään nurkassa, vaan tukipäätökset tehdään lajiliittojen kanssa. Nämä eivät ole kattolamppupäätöksiä”, Lehtimäki sanoi.

Paralympialajit saivat tehostamistukea 300 000 euroa.

Yksittäisten urheilijoiden tehostamistukia on vaikea eritellä, koska samaan pakettiin kuuluu usein myös valmentajan palkka. Summat ovat noin 10 000–20 000 euroa vuodessa.

Esimerkiksi nyrkkeilijä Mira Potkonen saa tehostamistukea 60 000 euroa vuodessa. Tehostamistuki on tarkoitettu valmentautumiseen, ei ruokakuluihin tai vuokraan.

Potkonen oli pronssillaan Suomen ainoa olympiamitalisti Riossa 2016, ja siksi häneen luotetaan.

Tehostamisraha on vain osa urheilijan saamasta tuesta. Lisäksi hän voi saada tukea omalta lajiliitoltaan. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oma urheilija-apurahansa.

Tuet eivät koske hyvin toimeen tulevia ammattiurheilijoita.

”Yksittäisen urheilijan tuen määrä riippuu valmentautumissuunnitelmasta. On eri asia harjoitella Yhdysvalloissa kuin Suomessa”, Lehtimäki sanoo.

Suurimman lajikohtaisen tehostamistuen sai yleisurheilu, 532 100 euroa. Toinen iso tukilaji on purjehdus, jossa ulkomaan harjoitusleirit ovat talvella välttämättömiä. Laji sai tukea 280 000 euroa.

Suomella on Tokion olympiaregattaan kolme paikkaa. Lehtimäki huomautti, ettei Huippu-urheiluyksikkö ei ole vielä ehtinyt vahvistaa Tuula Tenkasen valintaa. Nacra17-luokassa Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen tavoittelevat olympialippua maaliskuussa.

Viime aikoina hyvin menestyt golf sai valmentautumiseen 60 000 euroa, johon sisältyy lajin olympiaryhmien tuki. Tällä hetkellä suomalaisilla on neljä paikkaa (2 miestä +2 naista) Tokion olympiagolfiin.

Pienimmät 5 000 euron valmennustuet saivat pöytätennis ja ratsastus. Pöytätenniksessä tuki kohdistuu Benedek Oláhiin ja ratsastuksessa Henri Ruosteeseen. Riossa 2016 Oláh oli yksi Suomen valopilkuista.

Tokion kesäolympialaisten uusi laji rullalautailu sai 30 000 euroa. Rullalautailussa on yksi Suomen tuoreista mitalitoivoista Lizzie Armanto, jolta murtui äskettäin reisi mainoskuvauksissa Yhdysvalloissa.

Armanto on leikattu ja toipuminen on alkanut. Täydessä kunnossa hänen pitäisi olla huhtikuussa. Armantoa ei ole vielä valittu Tokioon. Hän on Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen.

”Hänen olympiarankinginsa on niin korkea, ettei hänellä ole hätää, vaikka hän ei ehtisi kisata kovin paljon ennen Tokiota. Olympiaedustus tuskin on siis vaarassa”, Lehtimäki sanoi.

Alkavalla neljän vuoden olympiadilla Suomi tavoittelee 10 mitalia ja 20 pistesijaa. Paralympialaisssa tavoite on 10 mitalia ja 15 pistesijaa.