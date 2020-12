Wide ContentPlaceholder

Elli Pikkujämsän ura lumilautailijana alkoi Turun Hirvensalon hiihtokeskuksesta.­

Tyttö, joka sysättiin laudalta

Elli Pikkujämsä, 21, on noussut kahdessa lajissa huipulle ja maajoukkueeseen. Hänet opittiin tuntemaan ensin teinitähtenä lumilautailussa, mutta viime vuosina hän on luonut itselleen jalkapallouraa. Jälkimmäinen ura on syntynyt osin pakosta, kun lumilautailupiireistä hänet sysättiin sivuun ilman hänen omaa päätöstään. Siitä seurasi identiteettikriisi.

Elli Pikkujämsä oli yhdeksänvuotias, kun hän oli perheensä kanssa automatkalla ja näki ensimmäistä kertaa Turun Hirvensalon mäen. Pikkulapsen silmin se näytti isolta mäeltä, vaikkei se tietenkään vetänyt vertoja Rukan ja Ylläksen mäille, joissa perhe oli laskenut talvisin. Hirvensalon mäki veti tyttöä puoleensa. Rinne oli vain 300 metriä pitkä, mutta kun sen laski lumilaudalla tarpeeksi monta kertaa, jatkui mäestä reitti huomattavasti suurempiin rinteisiin ja suurempien yleisöjen eteen. Kuusi vuotta myöhemmin Pikkujämsä laski jo ikäluokkansa huipulla. Hän voitti 2014–2015 nuorten MM-pronssia Big Airissa ja nuorten MM-hopeaa ja pronssia slopestylessä. Vuonna 2016 hän ylsi vielä Nuorten talviolympialaisissa Lillehammerissa hopealle ja hävisi täpärästi nykyiselle olympiavoittajalle Chloe Kimille. ”Koen, että lumilautailu on edelleen osa identiteettiäni, vaikka en olekaan käynyt kisoissa kolmeen vuoteen. Tulee talvisin sellainen tunne, että haluaisin taas päästä laskemaan ja hyppimään korkeista hyppyreistä. Minulla on ikävä lumilautailua. Rakastin sitä lajia aika kauan”, Elli Pikkujämsä sanoo ja äänessä kuulee ikävän. Nykypäivänä Pikkujämsän saavutusta voi pitää poikkeuksellisena. Hän pääsi ensin lumilautailussa nuorten maajoukkueeseen ja nuorten olympialaisiin, ja nyt hän on päässyt toisessa lajissaan jalkapallossa aikuisten A-maajoukkueeseen. Maajoukkuedebyyttinsä jalkapallossa hän teki viime vuoden maaliskuussa, ja nyt hän on jälleen maajoukkueen mukana taistelemassa paikasta vuoden 2022 EM-turnaukseen. ” ”Minulla on ikävä lumilautailua.” Elli Pikkujämsän mukana Hirvensalon rinteillä oli hänen kolmen kuukauden ikäinen australianpaimenkoira Freddie.­ Tiistai-iltana maajoukkue pelaa vieraskentällä lohkon ennakkosuosikkia Skotlantia vastaan, jolta Helmarit vei täydet pisteet lokakuussa Helsingissä. ”Nyt kun katson taaksepäin olen esimerkki siitä, että pystyin vetämään kahta lajia samaan aikaan koko teini-iän. Olen iloinen, että pystyin, koska siitä oli hyötyä kumpaankin lajiin.” Ääneen tulee herkkyyttä, kun hän kertoo lopullisesta lajivalinnasta, jota hän ei varsinaisesti tehnyt itse. ”Kun lähestyin 18 vuoden ikää, en mahtunut enää mukaan lumilautamaajoukkueeseen syksyllä 2017. Kuulin, että lumilautailupiireissä oli toivottu, että minulla olisi ollut laskupäiviä enemmän.” Sitten tuli vielä loukkaantuminen, Pikkujämsän jalkapöydästä murtui luu. ”Parin asian summa vaikutti siihen, että en sinä talvena kyseenalaistanut sitä, miksi en päässyt maajoukkueeseen.” Hän sanoo, ettei ole katkera lumilautailussa junioriaikojen valmentajalle, joka aina kannusti häntä pelaamaan jalkapalloa. Hän sanoo tietävänsä, että Lumilautailuliitossa häneltä odotettiin jalkapallon lopettamista, mikäli hän olisi halunnut jatkaa lumilautailua huipulla. ”Ei minulle sitä suoraan sanottu. Kuulin sen muuta kautta. Näin, että en päässyt leirille, jossa valitaan maajoukkuelaskijat.” Hän sanoo uskovansa, että hänet olisi voitu valita mukaan leireille, jos hän olisi ilmoittanut lopettaneensa jalkapallon. Mutta päätöksen tekeminen selän takana kummastuttaa. ”Olihan se selkeätä, kun minuun ei otettu enää mitään yhteyttä.” ” ”Saavutuksistani olen todella iloinen ja ylpeä.” Nyt hän nauttii ammattiurheilijan elämästä jalkapalloilijana.­ Nyt jalkapallo on ohittanut lumilautailun. ”Mutta olisi ollut siistiä nähdä, miten olisin voinut pärjätä aikuisten kisoissa.” Pikkujämsän perhe oli aina ollut urheiluperhe. Hänen isänsä Jorma Pikkujämsä oli aikanaan voittanut SM-pronssia nyrkkeilyssä. Yksi Ellin neljästä siskosta harrasti joukkuevoimistelua. Mutta Elli Pikkujämsästä tuli perheen kovin urheilija. Ensin hän harrasti aerobiciä, sitten uintia, tennistä, yleisurheilua, jalkapalloa, koripalloa ja lumilautailua. ”Muista itkeneeni, kun jouduimme päättämään koripallon jättämisestä. Ei ollut enää aikaa kaikkeen. Jatkoin sitten jalkapalloa, yleisurheilua ja lumilautailua. Yleisurheilu jäi 13–14-vuotiaana.” Lajivalintojen kanssa hän tuskaili jo 13-vuotiaana, vaikkei kukaan silloin häntä painostanutkaan lopettamaan muita lajeja. Hän soitti jalkapallovalmentajalleen ja sanoi, että voisi lopettaa jalkapalloilun. ”Itkin sitä päätöstä äidilleni. Kun tuli kesä, minulla oli tyhjä olo. Mietin, että en kehtaa enää soittaa valmentajalleni ja kysyä, että voinko tulla takaisin. Hän oli koko ajan sanonut, että tervetuloa takaisin. Kolme kuukautta olin jalkapallosta erossa, eikä se toiminut.” Pikkujämsä kertoo, että hänet nähdään edelleen lumilautailijana, vaikka viimeisistä laskuista on jo aikaa. ”Joka vuosi minulta edelleen kysytään, mihin nyt päädyn ja eikö minun kannattaisi mennä lumilautailuun. Sieltä voi saada enemmän rahaa, sanotaan. Kun joku muu päätti puolestani, ajattelin, että menen sitten sillä, mitä minulla on jäljellä.” Vuosi 2018 ei ollut helppo sen jälkeen, kun lajivalinta oli lukittu. Hän oli pettynyt siihen, minkä verran hän sai peliaikaa FC Hongassa siirryttyään sinne TPS:stä. ”Suoraan sanottuna minulla on ollut identiteettikriisi. Jos minut tiedetään jostain, niin nimenomaan siitä, että olen myös lumilautailija. Huomasin, että helkutti sentään, minulla oli tyhjä olo”, Pikkujämsä pohtii. ”Minulta kysyttiin, että eikö lumilautailu ole hauskempaa ja jännittävämpää. Se ajatus palasi joka kerta mieleen, että olisiko minun sittenkin pitänyt mennä lumilautailuun.” Pikkujämsä rupesi totuttelemaan ajatukseen siitä, että voisi yhtä lailla nauttia jalkapalloilijana olemisesta sen sijaan, että hän oli sekä lumilautailija että jalkapalloilija. ”Identiteettikriisin aikana mietin, miksi en saa pelata ja mietin, olenko vain niin huono pelaaja. Mietin, mitä minun pitäisi tehdä. Koin, että en saanut kunnon vastauksia kysymyksiini.” Nyt vastauksia on alkanut löytymään. Pikkujämsä kertoo keskittyvänsä enemmän kehoonsa ja siihen, mitä fyysisyys tarkoittaa. ”Pitää olla nopea ja vahva ja tehdä tietynlaisia juttuja, että pysyy kunnossa.” ” ”Minulla ei ole valittamista. Saan elää ammattilaisen elämää.” Elli Pikkujämsä edusti kaudella 2018 FC Honkaa.­ Jos oli Pikkujämsällä vaikeuksia identiteettinsä kanssa, on hänellä ollut myös vaikeuksia kehonkuvansa kanssa. Urheilijoille se on valitettavan yleinen ongelma. Tyytymättömyys omaan kehoon vaivaa mieltä. ”En ole mikään pienin sintti kentällä. Se on vaatinut itsensä hyväksymistä. Olen sitä mieltä, että urheilijan ei tarvitse olla yhdestä muotista. Silti koen, että taistelen sen asian kanssa edelleen.” Se satutti, kun hän kuuli teini-iässä huomautuksia painosta. Melko suorasanaisesti vieläpä. ”Olen joistain paikoista saanut kommenttia, että olisiko minulla helpompaa, jos ei olisi niin paljon ylimääräistä. Nuorena naisena ajattelin, että sellaiset kommentit voivat vetää ihmisiä alaspäin. Kyllä ne vetikin.” Hän ei halua syyttää ketään niistä kommenteista. ”Ajattelen itsekin suhteellisen samalla tavalla, että olisihan minun helpompi liikkua, kun kantaisin vähemmän. Ne kommentit ovat kuitenkin vaikuttaneet ajatteluuni, kun olen kuullut, että tuokin ajattelee minun olevan ylipainoinen. En voi sanoa, etteivätkö ne olisi haitanneet.” Hän uskoo kuulevansa jatkossakin vastaavanlaisia kommentteja. ”Ei ole helppoa sivuuttaa niitä. Negatiiviset kommentit kuulee kuitenkin päässään. Parasta on keskittyä siihen, mitä itse ajattelee itsestään.” Identiteettikriisin syvimmät alhot ovat jo jääneet selvästi taakse. Tällä kaudella hän pelasi Ruotsin Allsvenskanissa ensimmäisen kautensa Örebron joukkueessa. Hän pelasi kaikki ottelut. Hän sanoo voivansa pärjätä ominaisuuksillaan mutta samalla miettii, miten voisi pärjätä vielä paremmin. ”Saavutuksistani olen todella iloinen ja ylpeä. En ole sataprosenttisen tyytyväinen minäkuvaani. En ole täydellisesti sinut itseni kanssa, mutta olen kasvanut siihen suuntaan.” Nyt hän on 21-vuotias ja nauttii elämästään Örebrossa. Hän iloitsee pääsystä maajoukkuerinkiin ja taistelee siellä aloituspaikasta. ”Minulla ei ole valittamista. Saan elää ammattilaisen elämää.” Jalkapalloilun EM-karsintaottelu Skotlanti–Suomi kello 21.30 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun. Essi Sainio (vas.) ja Elli Pikkujämsä juhlivat voittoa Skotlannista Töölön jalkapallostadionilla pelatussa EM-karsintaottelussa 27. lokakuuta.­ Kuka? Elli Pikkujämsä ■ Syntynyt Turussa lokakuussa 1999. ■ Jalkapallomaajoukkueen ja KIF Örebron puolustaja. ■ Muut seurat: TuNL, TuWe, TPS, FC Honka. ■ Debytoi A-maajoukkueessa 1. maaliskuuta 2019. ■ Pelannut neljä A-maaottelua. ■ Lumilautailijana oli parhaimmillaan kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maailmanlistalla 40 parhaan joukossa slopestylessä.